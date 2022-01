"DIRECT. Coronavirus en France : le gouvernement optimiste, la décrue commence"

COVID. Alors que Marseille voit la pression sur ses hôpitaux redescendre peu à peu, l'exécutif se montre confiant pour la suite de l'épidémie. Ce mardi, Gabriel Attal a effectivement affirmé "qu'on a des raisons d'être optimistes", soulignant une "décrue de l'épidémie" de coronavirus en France.

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:26 - Christiane Taubira : "Le pass vaccinal ne me pose pas de problème" Invitée de Franceinter ce mardi matin, la candidate à l'élection présidentielle Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux, a été interrogée sur le pass vaccinal : "Le pass vaccinal ne me pose pas de problème, ce qui me pose problème, c’est le fait de confier à des citoyens, comme les restaurateurs, le contrôle d’identité de leurs concitoyens". Et de rappeler que selon l'Inserm, "40% des non-vaccinés n'ont pas accès au vaccin". "La pandémie nous a montré qu'il n'y a pas de politique de santé publique ici."

11:05 - Gestion de la crise sanitaire : "Tout n'a pas été parfait" reconnait Gabriel Attal Au micro de Cnews ce mardi, le porte-parole du gouvernement a reconnu que, dans la gestion gouvernementale de la crise sanitaire, "tout n'a pas été parfait" : "On aurait pu mieux faire sur tel ou tel point". Il a cependant justifié que "la gestion de l’épidémie n’a pas dévié de trois fondamentaux : le maintien des écoles ouvertes, le choix de la vaccination pour tous et le soutien des entreprises, le quoi qu’il en coûte. On a tenu bon". Et d'ajouter : "On a toujours adapté nos règles pour qu’il y ait le moins de contraintes possible pour les Français".

10:34 - Gabriel Attal "optimiste" sur la suite de l'épidémie Ce mardi 18 janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a affirmé sur CNews "qu’on a des raisons d’être optimiste", soulignant une "décrue de l’épidémie" de Covid-19 en France. Il a tout de même nuancé que la situation est "toujours tendue" mais qu'il espère "que les choses vont s’améliorer dans les prochaines semaines".

10:31 - AP-HM : une "lueur d'espoir" Une "lueur d'espoir" pour les hôpitaux de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) : pour "la première fois depuis des mois, les équipes de l’AP-HM peuvent aujourd’hui partager leur optimisme", a indiqué ce lundi l'AP-HM. Effectivement, au 17 janvier, 174 patients Covid y étaient hospitalisés, contre 184 le 12 janvier, dont 62 en réanimation (contre 77 le 10 janvier). Une décrue qui se ressent aussi au niveau des urgences : le nombre de passages pour Covid y est passé de 88 à 70 en sept jours. Cette amélioration a permis la reprise de l'activité chirurgicale proche de 85% de son fonctionnement normal. Les opérations chirurgicales non urgentes vont donc pouvoir progressivement reprendre, après avoir été suspendues le 7 décembre dernier avec l'activation du niveau 2 du plan blanc dans tous les hôpitaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une reprise permise par la fin progressive de la vague du variant Delta : l'AP-HM a notamment indiqué que "la proportion de variant Delta parmi les personnes dépistée a progressivement décru à partir du 20 décembre avec l’apparition du variant Omicron". Et l'AP-HM de rappeler : "La vigilance reste de mise, cette cinquième vague n’est pas terminée. Si le pic est probablement atteint, la décroissance sera lente surtout en réanimation où les durées de séjour sont longues"

10:15 - 77,4% des lits en réanimation occupés Selon les dernières données, ce sont 77,4% des lits en réanimation qui sont actuellement occupés par des patients Covid en France.

10:08 - 2 815 patients Covid hospitalisés 2 815 patients Covid sont actuellement hospitalisés. C'est 198 de plus que la veille et 17 de plus qu'il y a une semaine. On décompte également, au lundi 17 janvier, 355 personnes en réanimation, soit 236 de plus que la veille et 25 de moins que le lundi précédent.