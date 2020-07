"DIRECT. Coronavirus en France : le masque obligatoire, c'est où et quand ?"

CORONAVIRUS. Le port du masque sera très bientôt obligatoire dans les lieux publics clos en France, pour limiter autant que possible les rebonds du coronavirus. Les dernières infos.

Le port du masque sera bien imposé en France en lieu public clos pour éviter un rebond du coronavirus en France : Emmanuel Macron l'a bien indiqué lors de son interview du 14 juillet. "On le fait dans les transports, ça marche très bien, mais c'est un peu erratique dans les lieux publics clos (...) ça veut dire qu'il faut que les choses s'organisent", a-t-il fait savoir, donnant comme horizon le 1er août, date à laquelle l'obligation serait sans doute actée. Si pour l'heure, les contours sont encore flous, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a donné quelques précisions hier soir sur BFMTV : "Il va y avoir un travail assez rapide de définition de quels lieux publics on parle, de comment l'obligation s'applique. Mais dès maintenant, il faut être responsable. Il ne s'agit pas d'attendre le 1er août pour porter un masque quand on peut notamment dans les lieux publics clos". Alors qu'une circulation accrue du Covid-19 est pointée par les experts en même temps qu'un relâchement des Français sur les gestes barrières et les consignes de distanciation sociale, le port du masque dans les lieux clos est considéré comme une mesure singulièrement nécessaire. Sans masque, les conditions de propagation du Covid sont considérablement propices en lieux fermés.

Mais quels seront donc les lieux clos concernés ? Le gouvernement transmettra une réglementation précise dans les prochains jours. Mais selon l'administration française, "les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises". "Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP", est-il précisé sur Service Public France, qui transmet cette liste : structure d'accueil pour personnes âgées, structure d'accueil personnes handicapées, salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret, salle de projection (cinéma), salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m, salle d'audition, de conférence, salle de réunion, de quartier, réservée aux associations, magasin de vente et centre commercial, restaurant et débit de boisson, hôtel, pension de famille, résidence de tourisme, salles de danse et salle de jeux, établissement d'enseignement et de formation, internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire, centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement), crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants, bibliothèque et centre de documentation, salle d'exposition, établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière, établissement de cure thermale, lieu de culte, administration, banque, établissement de plein air, établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte, parcs de stationnement couvert, gare (pour sa partie accessible au public), refuge de montagne...

Depuis la fin du moins de juin, plusieurs signaux inquiètent comme l'a notamment indiqué Santé Publique France dans son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie soulignant une "nouvelle tendance à l'augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2" en France métropolitaine. Elément marquant parmi d'autres : le nombre de reproduction effectif (R effectif) en France métropolitaine est passé au dessus de 1. Il était de 1,05 en semaine 27 contre 0,90 la semaine précédente. Cela signifie concrètement qu'un malade contamine en moyenne un peu plus d'une autre personne, ce qui est un indice clé sur la propagation du coronavirus. Cet indicateur se traduit directement dans les services hospitaliers. "Nous voyons environ un patient infecté par le Covid par jour pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, alors que c’était un par semaine après le déconfinement", constatait en début de semaine Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’établissement situé dans le XVIIIe arrondissement de Paris, également cité par Le Monde. Ce mercredi 15 juillet, Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l’hôpital Nord de Marseille, s'est aussi montrée préoccupée sur BFMTV : "Nous sommes alertés par un petit frémissement de l'augmentation des cas sur l'ensemble du territoire marseillais. Lorsqu'on suit les chiffres publiés, on se rend compte qu'il y a une petite croissance des cas. [...] Nous pensons aussi qu'au niveau de la Ville, il pourrait se mettre en place une cellule de crise de coordination. Marseille est un port, Marseille est une station touristique, et on s'aperçoit qu'aucun contrôle ne se fait sur des personnes venant de zones rouges". Ces témoignages de médecins s'ajoutent à des situations toujours critiques en Guyane et à Mayotte, ainsi qu'à des alertes ces derniers jours en Mayenne et en Gironde, départements placés en "vulnérabilité" par Santé publique France.

Depuis quelques jours, un consensus semble se dégager sur le fait qu'un rebond de l'épidémie dans les prochaines semaines apparaît inévitable. Après le directeur général de la Santé Jérôme Salomon dans le Figaro la veille, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a pris la parole dans Le Monde le 9 juillet, pour faire part de son inquiétude : "On ne voit pas comment on éviterait un retour du virus dans l’hémisphère Nord à l’automne, donc une possible deuxième vague en octobre-novembre", estime-t-il. Et d'ajouter, plus explicitement : "Il faut que tout le monde comprenne que – sans même parler de la deuxième vague – nous sommes à la merci d’une reprise en France".

