"DIRECT. Coronavirus en France : le nombre de cas et l'inquiétude augmentent, le point par région"

CORONAVIRUS. 2 524 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en France ces dernières 24 heures. Face à ces chiffres qui continuent d'augmenter, les voix s'élèvent pour durcir les mesures prises par le gouvernement.

11:17 - 45 millions d'euros de pertes pour le Château de Versailles Le Covid-19 n'épargne rien ni personne. Sur RTL hier matin, Catherine Pégard, présidente du Château de Versailles, explique l'impact économique désastreux de la pandémie, qui a privé le monument des touristes étrangers. "On a perdu autour de 45 millions d'euros", déplore-t-elle, ajoutant que la demeure de Louis XIV ne reçoit plus que 10 000 visiteurs par jour, contre 30 000 habituellement. 10:53 - Les inquiétudes sur un retour des "tensions" en réanimation Le nombre de malades hospitalisé en réanimation est relativement stable depuis fin juillet. Mais "dans quinze jours ou trois semaines, on risque de commencer à avoir des tensions en réa, si on ne fait rien tout de suite", avait mis en garde mardi sur France Inter Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'Hôpital Raymond Poincaré de Garches. 10:22 - Qui sont les anti-masques ? Face à l'obligation du port du masque qui se démocratise, certaines voix s'élèvent. Rassemblements dans des groupes Facebook, faux certificats de contre indication médicale au port du masque... Ces "anti-masques" organisent leur révolte. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à relayer diverses théories contre le masques, certains n'hésitant pas à aller jusqu'à remettre en doute l'existence même du virus. "En vrai, qui connaît quelqu'un de réellement malade du COVID, actuellement, dans son entourage ?", écrit un membre du groupe Facebook baptisé "Contre le masque obligatoire, pour la liberté de respirer et sourire". Un groupe fermé qui compte plus de 3 000 membres. 10:13 - Le masque obligatoire partout ? C'est la mesure que réclament beaucoup de spécialistes, notamment l'urgentiste Patrick Pelloux : étendre l'obligation du port du masque, partout. Face à cet appel à un durcissement des mesures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué au JT de France 2 hier soir qu'il faisait "confiance aux élus locaux et aux préfets" et qu'"il n'y a pas nécessairement besoin d'obligation pour qu'on puisse se protéger". Il a ainsi décliné la "règle ABCD pour savoir quand il faut le porter" : "A, quand on est à risque, fragile, âgé ; B quand on est dans un lieu bondé ; C pour les endroits clos; D quand la distance est impossible à gérer". Le gouvernement a également promis cette semaine de renforcer les contrôles là où le masque est obligatoire. 10:03 - Le dernier bilan du coronavirus en France Bonjour et bienvenue pour une nouvelle journée de direct consacré à la pandémie de Covid-19 en France. Commençons avec le dernier bilan communiqué par Santé publique France, mercredi 12 août 2020 : 2 524 nouveaux cas diagnostiqués en 24h

30 371 décès au total

19 849 décès à l'hôpital, soit 17 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (dernier bilan, daté du 11 août)

4 891 hospitalisations en cours, soit 143 de plus en 24h

379 personnes en réanimation, soit 17 de plus en 24h

Taux de positivité des tests : 2,2%

217 clusters en cours d'investigation, soit 18 de plus

21 départements en situation de vulnérabilité

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué mardi 11 août par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, celui des hospitalisations est en baisse, mais celui des patients transférés en réanimation augmente. Voici les derniers chiffres :

206 696 cas confirmés par PCR, soit 2 524 de plus en 24h

30 371 décès au total

19 849 décès à l'hôpital, soit 17 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (dernier bilan, daté du 11 août)

4 891 hospitalisations en cours, soit 143 de plus en 24h

379 personnes en réanimation, soit 17 de plus en 24h

Taux de positivité des tests : 2,2%

217 clusters en cours d'investigation, soit 18 de plus

21 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

Derniers articles sur le coronavirus