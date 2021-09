"DIRECT. Coronavirus en France : le nombre de patients hospitalisés continue de baisser"

COVID. Depuis cinq jours consécutifs, le nombre de patients hospitalisés du Covid-19 en France continue de baisser. Les dernières infos.

12:09 - Baisse du nombre de dépistages contre le cancer du sein Il s'agit d'un des nombreux dommages collatéraux de l’épidémie de coronavirus en France. Selon Santé publique France (SpF), la participation au programme de dépistage du cancer du sein, qui était déjà en diminution constante depuis plusieurs années, a accusé une chute importante en 2020. Détecter une tumeur mammaire précocement permet d’en réduire la mortalité. Ceci dit, l’année 2020 a été marquée par une baisse importante de la participation au programme de dépistage. Ainsi, ce sont "2,5 millions de femmes ont effectué une mammographie de dépistage organisé, ce qui correspond à un taux national de participation de 42,8 %", détaille L'Indépendant. Pour la période 2018-2019, ce taux "avoisinait les 50%".

11:47 - 30 professionnels épinglés pour avoir consulté la fiche de vaccination d'Emmanuel Macron Ce dimanche 5 septembre, l'édition du Journal du Dimanche (JDD) explique qu'une trentaine de professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers) ont été rappelés à l'ordre, par le biais d'un courrier de l'Assurance maladie, pour avoir consulté la fiche de vaccination d'Emmanuel Macron alors que rien ne le justifiait. Depuis janvier, tous les professionnels de santé ont accès aux fiches de vaccination des Français, même s'il ne s'agit pas de leurs patients et sans avoir besoin de leur accord, en raison du plan national de vaccination contre le Covid. Pour rappel, Médiapart avait été informé du fait qu'il était indiqué sur ce site que le président de la République avait reçu son injection le 13 juillet, alors qu'elle avait été annoncée le 31 mai avant de le révéler dans un article paru fin août. La réaction de l'Elysée avait été d'expliquer qu'il s'agissait là d'un "problème d'enregistrement".

11:45 - Jean Castex salue le travail d'Olivier Véran À l'occasion de sa prise de parole sur le plateau d'"On est en direct", le Premier ministre a tenu a féliciter le ministre de la Santé, Olivier Véran, explique Le Parisien : "Monsieur Véran est le ministre de la Santé pendant une des plus grosses crises sanitaires. Je lui tire mon chapeau, il est très courageux, il est sur le pont 24/24h." Et de détailler : "Il me propose des solutions comme ministre de la Santé et le président de la République arbitre."

11:28 - Du mieux sur l'île de la Réunion À la veille d'un déconfinement sur l'île de la Réunion qui faisait face à une résurgence des cas de coronavirus, "la situation épidémique s'améliore franchement", explique Martine Ladoucette, directrice générale de l'Agence régionale de la Santé (ARS) de La Réunion. Les autorités sanitaires craignaient un rebond encore plus important avec la rentrée scolaire. Le cap semble finalement franchi.

11:06 - La vaccination ralentit en France Ils sont désormais plus de 72% à avoir désormais reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 en France, selon les graphiques publiés par Guillaume Rozier, le fondateur de CovidTracker. Toutefois, ces derniers jours, la campagne de vaccination semble ralentir dans l'Hexagone. Ainsi, en moyenne, 101 347 primo-injections sont effectuées chaque jour dans l'Hexagone, un taux des plus bas depuis six mois. Le nombre de premières injections quotidiennes continue de baisser sensiblement, le rythme n’a jamais été aussi faible depuis 6 mois. pic.twitter.com/6luj1Cp28u — GRZ (@GuillaumeRozier) September 4, 2021

10:41 - Pr Frédéric Adnet : "Pas d'effet à long terme des vaccins" Ce dimanche 5 septembre, le Pr Frédéric Adnet a répondu aux questions de nos confrères de LCI sur leur plateau. Il a souligné qu'il n'y "avait pas d'effets à long terme des vaccins". "Cela n’existe pas", tonne-t-il, et "cela fait partie des éléments de désinformation". "Le vaccin repose sur des petits bouts d’ARN qui sont détruits en quelques heures. Par contre, il y a des Covid longs et des effets à long-terme beaucoup plus sévères en cas d'infection", explique le chef des urgences de l’hôpital Avicenne (APHP). Le médecin en a aussi profité pour rappeler que le principe de ce vaccin datait "des années 80-90". Jusqu'alors, le principal problème était la "vectorisation des petits bouts d’ARN pour les transporter dans les cellules". Et de conclure : "Deux starts-up ont eu l’idée d’utiliser ce principe pour le Covid-19. Cela marche très très bien."