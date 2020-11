"DIRECT. Coronavirus en France : le pic d'hospitalisations bientôt atteint ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Le ralentissement de la seconde vague du coronavirus est observé par plusieurs spécialistes, mais doit être pris par précaution avec un pic des hospitalisations pas encore atteint. Des transferts de patients se déroulent un peu partout en France pour éviter la saturation. Les dernières infos.

09:40 - Le dernier bilan en Auvergne-Rhône Alpes Selon le dernier bilan dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 6774 patients, avec 494 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Par ailleurs, 830 malades sont en réanimation, avec 77 nouvelles entrées dans la journée. 3452 personnes sont mortes du coronavirus, soit 100 de plus en 24 heures. 09:28 - Un plateau observé en Auvergne-Rhône-Alpes ? Le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS)Jean-Yves Grall a indiqué sur l'antenne de BFM TV qu'un "plateau" était observé dans la région. "Effectivement, sur les données dont nous disposons depuis deux trois jours, on note une stabilité - une moindre augmentation, en tout état de cause - voire un plateau dans la région, et notamment dans les départements du Rhône et de la Loire." 09:13 - Un Noël par Zoom ou Skype ? Gilles Pialoux s'y prépare Invité de CNews, le Professeur Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à l'Hôpital Tenon a fait part de son inquiétude pour Noël malgré le ralentissement de la seconde vague. Pr Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à l’Hôpital Tenon : «Il faut intégrer l’idée que Noël se passera peut-être par Zoom ou par Skype» #LaMatinale pic.twitter.com/4Z3X5d4yqq — CNEWS (@CNEWS) November 10, 2020 09:05 - Seuls 54% des Français disent qu'ils seraient prêts à se faire vacciner Dans un tout dernier sondage réalisé par Ipsos, seuls 54% des Français disent qu'ils seraient prêts à se faire vacciner loin derrière l'Inde (87%), la Chine (85%), la Corée du Sud (83%), le Brésil (81%) ou l'Australie et le Royaume-Uni (79%). Par ailleurs, seuls 38% des Français disent qu'ils se feraient vacciner dans les 3 mois après la commercialisation de cet éventuel vaccin. 08:59 - "Une diminution du recours au Samu" "On observe une diminution du recours au Samu et du passage aux urgences dans les métropoles qui ont appliqué le couvre-feu" a indiqué Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à Tenon sur l'antenne de CNews.

Après un record de cas franchi samedi, et des signes d’amélioration dimanche soir, 551 décès liés au coronavirus ont été recensés dans le bilan du lundi 9 novembre en France. Le taux de positivité baisse assez drastiquement pour le deuxième soir consécutif. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a pris la parole lundi soir afin d’inciter une nouvelle fois au respect du confinement. "Nos efforts actuels, par le respect du confinement actuel, doivent nous permettre d’atteindre nos objectifs (…) Plus nous serons mobilisés, plus nous respecterons le confinement, plus vite nous pourrons alléger les contraintes qui pèsent sur nous tous", a-t-il affirmé. Voici les chiffres clés du jour :

1807 479 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 20 155 de plus

40 987 décès au total (Ehpad compris), soit 548 de plus

28 478 décès à l'hôpital, soit 548 de plus

31 125 hospitalisations en cours, soit 882 de plus

4690 personnes actuellement en réanimation, soit 151 de plus

2670 nouveaux admis à l'hôpital (+856) et 484 en réanimation (+161)

129 735 personnes sorties de l'hôpital, soit 1121 de plus

Taux de positivité des tests : 19,8%, soit -0,5 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous. Nos données du jour sont basées sur une soustraction entre le nombre de décès total du dernier bilan et celui de la veille.

L'épidémie de coronavirus en France est bel et bien en train d'exploser, et ce dans tout le pays. Alors qu'hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran a parlé d'une deuxième vague "violente", avec un record de 58 000 nouveaux cas en 24 heures, le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que dans le même temps, 447 personnes ont été admises en réanimation et qu'"une personne sur quatre" parmi elles "ne survivra pas" (lire le dernier bilan du coronavirus ici). Dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020). Il en ressort une "poursuite de l’augmentation du nombre de cas, des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès" dans l'ensemble du pays. Voici les points clés à retenir :

Le nombre de cas de coronavirus en France continue à progresser fortement , avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés.

, avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés. La situation dans les services médicaux et les hôpitaux s'aggrave : le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre.

: le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre. Les personnes âgées sont désormais fortement touchées. En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux".

En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". Le nombre de décès à l'hôpital et en Ehpad progresse de manière plus marquée que la semaine précédente. On a déploré 2 242 morts en semaine 44 contre 1550 la semaine précédente, soit +45%.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

