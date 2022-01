"DIRECT. Coronavirus en France : le pic de la 5e vague bientôt atteint, isolement allégé pour les vaccinés"

Dans un entretien au JDD, Olivier Véran a affirmé que le taux d'occupation des lits de réanimation réservés au Covid-19 est de "100% avec plus de 90% de patients non-vaccinés". Une "immense majorité des vaccinés" qui entrent dans les services de réanimation sont immunodéprimés avec par exemple "une maladie chronique ou ont subi une greffe du rein", a-t-il ajouté.

Alors que la campagne de rappel vaccinal bat son plein, le délai entre la deuxième et la troisième dose va être réduit. 6 mois de délai minimum entre la deuxième et la troisième dose étaient demandés avec un pass sanitaire désactivée au bout de 7 mois. Dorénavant, le pass vaccinal qui pourrait être appliqué dès la mi-janvier va réduire encore le délai. "À partir du 15 février, il faudra effectuer son rappel vaccinal quatre mois après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet", a indiqué Olivier Véran, dans le Journal du Dimanche.

10:31 - De nouvelles règles d'isolement pour les personnes vaccinées

Pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet, les règles d’isolement en cas de test positif au Covid-19 seront allégées à partir du lundi 3 janvier. Elles devront s’isoler pendant sept jours et cet isolement pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif, a annoncé Olivier Véran, dans une interview au Journal du Dimanche. Il n’y aura plus de quarantaine pour les personnes cas contact disposant d’un schéma vaccinal complet. Cependant, elles devront respecter les gestes barrières et "faire des tests réguliers".