"DIRECT. Coronavirus en France : le pic de la mortalité franchi ?"

La région Île-de-France comptait, en moyenne sur la semaine écoulée, 17 000 nouveaux cas positifs au coronavirus chaque jour. "C'est 2 fois plus qu'au pic de la vague Delta mi-décembre, mais 4 fois moins qu'au pic de cette cinquième vague début janvier", commente notre confrère du Parisien Nicolas Berrod, sur Twitter .

107 décès pour cause de Covid-19 ont été recensés par Santé publique France en 24 heures le 13 janvier, soit une baisse de 3% en une semaine (129 décès étaient recensés le dimanche précédent). C'est 54 de moins que la veille.

09:31 - Les hospitalisations en baisse

Les hospitalisations de patients positifs au coronavirus en France semblent, comme les nouvelles contaminations quotidiennes, avoir atteint un pic. Ainsi, pour la journée du 13 février, on décompte 697 nouvelles entrées en hospitalisation classique, soit 632 de moins que la veille et 205 de moins que le dimanche précédent, soit -24% en une semaine. Etaient également recensées 90 admissions en réanimation en 24 heures, soit 66 de moins que la veille et 16 (-22%) de moins que dimanche dernier. Le nombre total de patients Covid hospitalisés chutait ainsi de 4% ; celui de patients en soins critiques positifs au coronavirus, de 8%. A noter également qu'un tiers des patients Covid admis à l'hôpital ce dimanche l'étaient pour un autre motif que le Sars-CoV-2 (tout en ayant été infectés) - une part qui a nettement augmenté depuis l'arrivée du variant Omicron. Au 13 février, le taux d'occupation des lits de réanimation était de 65.3%.