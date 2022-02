"DIRECT. Coronavirus en France : la fin des masques partout envisagée"

COVID. Olivier Véran s'est voulu confiant sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France : assurant que le pic de contaminations de la vague Omicron était "dépassé", le ministre de la Santé a également évoqué une possible fin du masque en intérieur "au printemps".

11:41 - 3 230 nouvelles admissions à l'hôpital en 24 heures Au 2 février, on a décompté 3 230 nouvelles admissions à l'hôpital en 24 heures : c'est 687 de moins que la veille et 67 de moins en comparaison avec le mercredi précédent. En outre, à cette même date, on a décompté 366 nouvelles admissions en réanimation. Si c'est 88 de moins que la veille, c'est aussi 25 admissions de plus que le mercredi précédent. D'après les dernières données de Santé publique France (SPF), en outre, le taux d'occupation des lits de réanimation était de 74,2% au 2 février.

11:23 - 315 363 cas supplémentaires en 24 heures D'après les dernières données de Santé publique France (SPF), on a décompté, au 2 février, 315 363 cas supplémentaires par rapport à la veille. C'est 112 645 de cas en moins que le mercredi précédent. Avec ce chiffre, la moyenne sur sept jours des contaminations quotidiennes au coronavirus en France passe à 306 062 cas, contre 322 154 la veille.

11:02 - 65% de ceux qui pouvaient télétravailler ont télétravaillé Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, s'est félicité ce matin sur BFMTV du fait que "65% des salariés qui pouvaient faire du télétravail l'ont fait".

10:40 - Au moins un Français sur deux a déjà eu le Covid depuis le début de la pandémie Sur BFMTV hier soir, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a assuré qu'"au total, au moins un Français sur deux a contracté une forme de Covid, depuis le début de la pandémie". Plus de 30 millions de personnes auraient donc déjà été contaminées. Omicron à lui seul totaliserait les "15 millions de contaminations.

10:21 - "Il va falloir surveiller le variant BA.2" Invité de CNews ce jeudi matin, Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille (Nord), a indiqué qu'il allait "falloir surveiller le variant BA2 de l’Omicron qui est en train de se développer au Danemark". Et d'ajouter : "Avec le Danemark et avec le Royaume-Uni, on aura une petite expérience indirecte car ils ont levé totalement leurs mesures. On verra si il y a une reprise de l'épidémie ce qui nous permettra d'anticiper chez nous les mesures de maintien ou non du pass vaccinal".

09:55 - Télétravail : "On rend la main aux entreprises", indique Elisabeth Borne La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, a indiqué ce jeudi 3 février que c'était désormais aux entreprises de décider des modalités du télétravail. Précisant qu'il était toujours "recommandé", elle a insisté sur la nécessité de "discuter" le sujet au sein des entreprises. D'après Le Parisien, qui a relayé les propos de la ministre, ce sont pas moins de 5 000 contrôles qui ont été effectués sur la période pendant laquelle le télétravail était obligatoire ; plusieurs mises en demeures ont été signifiées.

09:33 - "Le virus et des variants peuvent nous jouer des tours" Benjamin Davido constate qu'"on a un variant extrêmement contaminant" et une large part de la population vaccinée, ce sont de bonnes conditions pour atteindre l'immunité collective et limiter l'émergence d'une nouvelle vague. Toutefois cela n'exclut pas le risque d'un retour du virus sous une autre forme, plus ou moins graves. "Il faut bien comprendre que le virus et des variants peuvent nous jouer des tours et qu'on n'est pas à l'abri", ajoute l'infectiologue qui trouve juste la levée progressive des restrictions mais appelle à la prudence.

09:16 - Le virus pourrait revenir à l'automne selon Benjamin Davido Le discours d'Oliver Véran est très optimiste mais ce matin sur Franceinfo, Benjamin Davido, médecin infectiologue et directeur médical et référent Covid-19 à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches temporise. "Très clairement, le scénario le plus probable serait que le virus revienne à l'automne prochain", estime-t-il misant sur la capacité du virus à se "saisonnaliser". La gestion du Covid-19 pourrait dont se rapprocher de celle de la grippe selon le médecin avec un rappel annuel pour les personnes les plus fragiles.

08:59 - Les mutations affaiblissent le virus Si le Covid-19 "mute pour déjouer notre système immunitaire", les modifications à répétition lui font "perdre en force" selon Oliver Véran. Aussi, l'arrivée de nouveaux variants est une possibilité mais le ministre de la Santé ne voit pas cette hypothèse comme une risque : "Si on a affaire à des nouveaux variants encore moins dangereux, se posera la question de revenir vers un système tel qu'on le connait avec la grippe."

08:43 - Le risque d'échappement immunitaire de BA.2 interroge Le sous-variant BA.2, une mutation issue d'Omicron, reste un facteur avec quelques inconnues qui peut avoir un impact sur l'évolution épidémique. Les études scientifiques se poursuivent pour mieux l'appréhender, pour l'heure Oliver Véran précise qu'"il est encore plus contagieux mais n'est pas plus dangereux". Les interrogations et la principale crainte concernent le risque d'échappement immunitaire.Il semblerait que des malades infectées au Covid-19 au variant Omicron pourraient être recontaminées par BA.2.

08:19 - "Il faut être extrêmement prudent" malgré la décroissance "L'épidémie va commencer à décroitre avec une vitesse de décroissance relativement importante", confirme le professeur Bruno Mégarbane. Pour autant, sur LCI hier soir il expliquait que "lorsque vous êtes à risque de faire des formes graves, parce que vous êtes âgé, fragilisé par des comorbidités ou immunodéprimé, si vous êtes contaminé vous avez le même risque de faire une forme grave de la maladie". L'embellie de la situation sanitaire n'est donc pas une raison pour abandonner toutes les restrictions et les mesures barrières notamment pour les personnes à risque. "Le virus continuera de circuler à un niveau important. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent", temporisait le spécialiste. ▶️ #Covid19 – « Même si on lève progressivement les mesures, pour les personnes à risque il faut être extrêmement prudents. »



08:08 - Les contaminations en baisse, "le pic est derrière nous" selon Olivier Véran Le fin de l'épidémie se précise ou du moins il y a de bonnes raisons d'espérer. "Le pic est derrière nous" a indiqué Oliver Véran hier soir sur BFMTV et effectivement le nombre de contaminations quotidiennes poursuit sa décrue. La situation pourrait bientôt s'éclaircir dans les hôpitaux car selon le ministre de la Santé "on est en train d'arriver au pic des hospitalisations" alors que le pic des réanimations est déjà franchi depuis plus jours. Ces chiffres justifient la levée progressive des restrictions.