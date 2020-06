DIRECT. Coronavirus en France : le plus faible bilan depuis la mi-mars

CORONAVIRUS. L'épidémie de coronavirus a affiché son bilan le plus faible depuis la mi-mars hier, avec 13 décès recensés en 24 heures. Le Covid-19 a tué 29 155 personnes en France dont 18 805 à l'hôpital...

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas avec 13 morts recensés en 24 heures ce dimanche, soit le bilan quotidien en hôpital le plus faible depuis la mi-mars, avant l'instauration du confinement inédit de la population pendant deux mois. Depuis le début de l'épidémie, 29 155 personnes sont décédées en France dont 18 805 à l'hôpital et 10 350 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (le bilan pour ce secteur n'a pas été actualisé depuis le 2 juin). Le nombre de personnes hospitalisées en état grave en réanimation continue pour sa part à baisser, avec 6 malades en moins en 24 heures, à 1053, selon le bilan actualisé dimanche. L'hospitalisation en réanimation continue ainsi son recul permanent depuis début avril où le pic avait été atteint avec plus de 7000 patients en état grave (pour une capacité nationale en soins intensifs de l'ordre de 5000 lits avant la crise). Près d'une semaine après le début de la deuxième phase du déconfinement, l'épidémie de Covid-19 est jugée "en grande partie contrôlée" dans le pays, a confirmé le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, soulignant que les règles sanitaires pour les enfants à l'école pourraient être allégées d'ici fin juin, notamment pour "les repas, les récréations ou le sport". Voici les derniers chiffres :

153 977 cas confirmés, soit 343 de plus

29 155 décès au total, soit 13 de plus

18 805 décès à l'hôpital, soit 13 de plus

12 461 hospitalisations en cours, soit -18 de plus

1053 personnes actuellement en réanimation, soit -6 de plus

70 842 personnes sorties de l'hôpital, soit 36 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 102601 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 37 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 4 admissions en réanimation.

Comment a évolué épidémie de coronavirus depuis la phase 2 du déconfinement qui a débuté le 2 juin ? Il est encore trop tôt pour se prononcer, moins d'une semaine après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures faisant de nouveau de "la liberté la règle" et de "l'interdiction l'exception", selon les propos du Premier ministre Edouard Philippe. Les données présentées chaque soir par le ministère de la Santé semblent montrer que l'amélioration se poursuit sur le front des hôpitaux et en particulier des services de réanimation (cf-ci-dessous), même si un léger tassement est observé. Un phénomène qui peut être considéré comme logique : moins il y a de patients en réanimation, moins il y a donc de patients à en sortir.

Le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, dévoilé à la fin de cette semaine et portant sur la semaine 22 (du lundi 25 au dimanche 31 mai), en dit un peu plus. Il montre de son côté que la batterie d'indicateurs ayant servi de critères au déconfinement a continué d'afficher une évolution positive après les annonces du gouvernement le 28 mai et donc juste avant l'entrée dans cette deuxième étape. Une "diminution de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques du SARS-CoV-2" a été constatée en France métropolitaine, tandis qu'à Mayotte, la circulation du virus s'est maintenue "à un niveau élevé" et qu'en Guyane, l'épidémie a été jugée "en progression" écrit Santé publique France. L'incidence, qui était chiffrée par le ministre de la Santé Olivier Véran à 6,14 tests positifs pour 100 000 habitants le 28 mai (données de la semaine 21) est passée à 5,25 tests positifs pour 100 000 habitants la semaine suivante. La positivité des tests est évaluée à 1,49% dans le dernier bulletin contre 1,9% une semaine plus tôt.Santé publique France dévoile par ailleurs pour la première fois nombre de reproduction effectif du coronavirus (R effectif) permettant d’estimer le nombre de contaminations pour chaque personne infectée. Ce R effectif est de 0,76, soit largement en dessous de 1. En d'autres terme, 100 personnes infectées n'en contamineront "que" 76 autres, ce qui témoigne d’une régression de l’épidémie en France. Autre chiffre clé : 150 clusters ont été signalés au 2 juin 2020, indique encore Santé publique France, qui précise qu'aucun de ces cluster n'a abouti à une "diffusion communautaire non contrôlée" du virus. La mortalité toutes causes confondues est pour sa part revenue dans les valeurs habituelles observées et ce depuis la semaine 18 au niveau national (du 27 avril au 3 mai).

