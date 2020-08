"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, le masque obligatoire à l'extérieur dans plusieurs villes de France"

CORONAVIRUS. A partir de ce lundi 3 août, le masque est obligatoire dans de nombreux espaces extérieurs, à Lille et Nice notamment.

11:20 - Les jeunes ne sont "pas exempts" de risques, rappelle le Pr Buisson Les propos du Pr Éric Caumes, qui s'est demandé s'il ne valait pas mieux laisser les jeunes se contaminer entre eux, ont fait réagir le corps médical. Au micro de BFMTV, le Pr Yves Buisson a estimé qu'il était "dangereux peut-être de brouiller les messages dans cette période où l'épidémie de coronavirus est en phase de résurgence". "Il faut savoir aussi que les jeunes ne sont pas exempts de risques, il y a en particulier des facteurs dont la prévalence est importante chez les jeunes, comme le diabète et l'obésité", a rappelé le professeur. 11:10 - Une campagne de dépistage à Dieppe A partir de ce lundi et jusqu’au 13 août, des tests gratuit, sans ordonnance et rendez-vous seront effectués au laboratoire d’analyses du 111 rue d’Écosse à Dieppe. L'Agence régionale de santé (ARS) Normandie a expliqué : "Pour lutter contre la diffusion large du coronavirus, la poursuite et l’extension des opérations de dépistage sont une priorité. Afin de faciliter plus encore l’accès au dépistage, toute personne peut aller se faire dépister sans prescription médicale." 11:00 - StopCovid téléchargée entre 2 et 2,5 millions de fois Sur Cnews, le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, a estimé que l'application StopCovid, qui permet de retracer les cas contacts de personnes contaminées par le coronavirus, a été téléchargé entre 2 et 2,5 millions de fois, mais qu'il est trop tôt pour faire un bilan. "Je pense qu'on ne sera pas mécontents si l'épidémie revient d'avoir cet outil dans la panoplie de réponses sanitaires", a-t-il affirmé. 10:50 - Polynésie française : une passagère testée positive à bord d'une bateau de croisière En Polynésie française, une passagère d’un paquebot de croisière de la compagnie Ponant a été testée positive au Covid-19. L’embarcation est revenue à Papeete avec les 148 passagers et 192 membres d’équipage à son bord. La passagère et une parente qui partageait sa cabine ont été isolées en "lieu dédié". Une quarantaine à bord n’est pas à exclure. Les autorités de l'Etat et de la collectivité communiqueront, ce lundi, sur les options sanitaires retenues. 10:40 - Luc Duquesnel, médecin en Mayenne, le port du masque à l'extérieur n'est pas une mesure "anodine" Luc Duquesnel, médecin généraliste dans la ville de Mayenne et responsable syndical, a estimé dans La Croix que l’obligation du port du masque dans 69 communes de Mayenne n’est pas une mesure "anodine". "Ces 69 villes représentent 30 % des communes de notre département mais près de 70 % de la population. C’est une bonne chose de tenter de limiter la circulation du virus dans des lieux extérieurs parfois très fréquentés, comme les marchés", a-t-il commenté. Le médecin a théorisé : "On sait désormais que le virus peut rester en suspension dans l’air et peut-être que cette obligation du port du masque permettra d’éviter des contaminations. Ce qui est crucial quand on regarde le taux d’incidence dans notre département." 10:40 - Le coronavirus, une "maladie d'intérieur" Pour le Dr Martin Blachier, médecin en santé publique, épidémiologiste interrogé par Ouest-France, le port du masque en extérieur relève avant tout d'un principe de précaution. "Le Covid-19 est plutôt une maladie d’intérieur. Le risque d’être contaminé est vingt fois plus important en intérieur qu’à l’extérieur", explique-t-il, précisant qu'en extérieur, il est "impossible d'atteindre des concentrations infectieuses" équivalentes à celles à l'intérieur d'un bâtiment. 10:20 - Jean Castex à Lille pour faire "un point sur la situation épidémiologique" Ce lundi, Jean Castex sera à Lille pour faire "un point sur la situation épidémiologique avec les autorités sanitaires et nos forces de sécurité et secours". Ce voyage est conséquent à une circulation active du virus dans le département du Nord, avec un "taux de positivité aux tests qui a augmenté de près de 16% en une semaine". #COVID19 | Le virus circule toujours. Dans le Nord, le taux de positivité aux tests a augmenté de près de 16% en une semaine.

À l'@ARS_HDF, à Lille, je fais un point sur la situation épidémiologique avec les autorité sanitaires et nos forces de sécurité et secours. pic.twitter.com/6jNRrG4Crb — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 3, 2020

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 31 juillet par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, ceux des hospitalisations et des patients en réanimation sont en baisse. Voici les derniers chiffres :

187 919 cas confirmés par PCR, soit 1 346 de plus

30 265 décès au total

19 750 décès à l'hôpital, soit 11 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 298 hospitalisations en cours, soit 77 de moins

371 personnes en réanimation, soit 10 de plus

Taux de positivité des tests : 1,5%

157 clusters en cours d'investigation, soit 20 de plus

10 départements en situation de vulnérabilité : Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Vosges, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

Derniers articles sur le coronavirus