"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, l'épidémie ne régresse pas"

CORONAVIRUS. Si l'épidémie continue de rester maîtrisée, les taux d'incidence et de positivité ont augmenté dans plusieurs départements. Retrouvez les dernières informations en direct.

10:12 - La France a du mal face à la demande de tests L’accès aux tests PCR gratuits sans ordonnance a été annoncé mi-juillet, comme le rapporte La Dépêche. Mais en pleines vacances d’été, les laboratoires sont submergés de demandes. En Occitanie, les 50 000 tests devraient être dépassés cette semaine. Le nombre de tests augmente moins vite que le nombre de nouveaux cas positifs, précise le média.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué jeudi 6 août par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, celui des hospitalisations est en baisse, mais celui des patients transférés en réanimation augmente. Voici les derniers chiffres :

195 633 cas confirmés par PCR, soit 1 604 de plus

30 312 décès au total

19 806 décès à l'hôpital, soit 9 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 060 hospitalisations en cours, soit 141 de plus

390 personnes en réanimation, soit 21 de plus

Taux de positivité des tests : 1,6%

175 clusters en cours d'investigation, soit 14 de plus

14 départements en situation de vulnérabilité : Paris, Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte, Hauts-de-Seine, Saine-Saint-Denis, Val-de-Marne et les Bouches du Rhône.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

