"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, les admissions en réanimation à la hausse"

CORONAVIRUS. Pour la seconde fois depuis le 9 avril dernier, le nombre de patients en réanimation est à la hausse. Le point sur la situation sanitaire.

11:40 - Conseil scientifique : il est "hautement probable qu'une seconde vague soit observée à l'automne ou l'hiver" Dans un rapport rendu au Gouvernement, le 27 juillet 2020, le Conseil scientifique a souligné que "la France se trouve dans une situation contrôlée mais fragile, avec une recrudescence de la circulation du virus cet été." Selon l’organisation, il faut "se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l'automne". L’instance a jugé qu’il est "hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver". 11:20 - La Mayenne sur liste rouge : Olivier Richefou invite le vice-Premier ministre belge La Belgique a interdit à ses ressortissants l’accès à la Mayenne, pour les déplacements non essentiels. Olivier Richefou (UDI), Président du Conseil général puis départemental de la Mayenne, a évoqué, dans une lettre ouverte, un "profond regret" face à cette décision. Aussi, l’élu UDI a invité le vice-Premier Ministre belge, Koen Geen, à venir en Mayenne pour lui "montrer la gestion de l’état sanitaire par l’ensemble des acteurs mobilisés, le respect des gestes barrières et aussi [lui] faire découvrir tous les atouts de la Mayenne." 11:00 - Bruno Hoen (Institut Pasteur) : StopCovid "ne nous aidera pas dans le suivi et le contrôle de l'épidémie" Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 "traduisent une reprise de la circulation avec un niveau qui croit régulièrement, mais pas encore de façon très importante", a admis sur FranceInfo Bruno Hoen, épidémiologiste et directeur de la recherche médicale à l’Institut Pasteur. "On se trouve dans le scénario de reprise diffuse et de circulation diffuse du virus sur l'ensemble du territoire. C'est la situation dans laquelle on a le moins de moyens d'action ciblées possible, et où il est indispensable de mettre en œuvre toutes les mesures, en particulier les mesures barrières, pour empêcher la poursuite de cette tendance", a-t-il décrit. Selon lui, l'application StopCovid "ne nous aidera pas beaucoup dans le suivi et le contrôle de l'épidémie". 10:40 - Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS) : "il n’y a pas de solution magique pour l’instant" Lors d’une conférence de presse, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, a déclaré qu’il "n’y a pas de solution magique pour l’instant" contre le Covid-19 et qu’il "pourrait ne jamais y en avoir." "Un certain de nombre de vaccins sont désormais en phase trois d’essais cliniques et nous espérons tous disposer d’un certain nombre de vaccins efficaces qui pourraient aider à prémunir les gens contre l’infection", a-t-il expliqué. Le directeur onusien a développé : "Certains craignent que nous ne puissions pas disposer d’un vaccin efficace ou que sa protection ne dure que quelques mois, pas plus. Mais tant que les essais cliniques ne sont pas terminés, on ne saura pas." Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/BjKIz7lEmD — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020 10:12 - Argelès-sur-Mer : le port du masque à l'extérieur, une obligation de "raison" pour le maire Depuis le 17 juillet dernier, le port du masque est obligatoire dans les rues les plus fréquentées d’Argelès-sur-Mer (66). "Très rapidement, tous les vacanciers ont remis le masque, c'était assez spectaculaire. Il y a une forme d'adhésion générale", a expliqué sur FranceInfo le maire de la commune, Antoine Parra. L’édile a estimé que "les Français ont été marqués par ces derniers mois, ils ont acquis une expérience et ils sont inquiets. Il suffit de leur rappeler que les gestes barrière sont toujours importants parce que le virus circule toujours." L’élu divers gauche a ajouté : "Je me rends compte que j'ai eu raison parce que c'était le bon sens. Ça faisait partie de mon devoir pour protéger tout le monde, pour qu'ils rentrent chez eux en bonne santé."

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 31 juillet par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, ceux des hospitalisations et des patients en réanimation sont en baisse. Voici les derniers chiffres :

191 295 cas confirmés par PCR, soit 6 de plus

30 294 décès au total

19 779 décès à l'hôpital, soit 11 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 198 hospitalisations en cours, soit 100 de moins

384 personnes en réanimation, soit 29 de plus

Taux de positivité des tests : 1,5%

182 clusters en cours d'investigation, soit 20 de plus

9 départements en situation de vulnérabilité : Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

