"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, un nombre record de cas"

CORONAVIRUS. Le dernier bilan de Santé publique France a été marqué par une nette augmentation des cas de contamination. Une tendance qui pousse le ministère à rappeler les gestes barrières.

10:45 - Dépistages au Havre : les centres sur la voie publique prolongés jusqu'au 28 août L’ARS Normandie a rappelé que pour "casser les chaînes de transmission du virus et contenir la circulation virale, la poursuite et l’intensification des opérations de dépistage est une priorité." Ainsi, les centres de dépistage sur la voie publique — situés sur l’esplanade de l’hôtel de ville et à la plage, près des Bains maritimes — sont maintenus jusqu’au vendredi 28 août au moins. Éric Meunier, le médecin biologiste, a expliqué à Pairs-Normandie : "Il n’y a pas de deuxième vague. Mais le virus circule encore et il faut être très prudent. D’où l’intérêt de réaliser ce dépistage de masse." 10:35 - L'hôpital d'Annecy a perçu 465 000€ de dons Le Centre Hospitalier Annecy-Genevois a perçu 465 000 euros de dons, soit 6 fois plus qu’une année "classique". 18 000€ parviennent de particuliers, les autres de collectivités, d’initiatives citoyennes, et d’entreprises. 65% de cette somme va permettre l’achat du matériel médical, notamment des respirateurs. Près de 83 700€ vont être consacrés à l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant. 10:25 - De nombreux patients, guéris du Covid-19, souffrent de troubles psychologiques D’après une étude italienne, relayée dans le Guardian, de nombreux patients guéris du Covid-19 souffrent de troubles psychologiques. "La propagation de la pandémie de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (Covid-19) pourrait être associée à des implications psychiatriques", ont admis les chercheurs. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé le comportement de 402 patients, un mois après la fin de leur traitement. Selon l’équipe de recherche, 28% des patients ont développé un trouble de stress post-traumatique, 31 % un trouble dépressif, 42 % ont eu des angoisses, et 40 % des épisodes d’insomnie. Les femmes semblent plus sensibles à ces conséquences psychologiques. Les chercheurs conseillent "d’évaluer la psychopathologie des survivants du Covid-19 et d’approfondir la recherche sur les biomarqueurs inflammatoires, afin de diagnostiquer et de traiter les affections psychiatriques émergentes". 10:15 - L'ONU appelle les jeunes à prendre leurs responsabilités Selon les données de l’OMS, en cinq mois la proportion de jeunes (15-24 ans) infectés par le Covid-19 a triplé. "Les jeunes doivent aussi prendre conscience qu’ils ont une responsabilité", a déclaré Mike Ryan, responsable des urgences à l’OMS. Il a ajouté : "Posez-vous cette question : ai-je vraiment besoin d’aller à cette fête ?" 10:05 - Le Pr Raoult n'est pas "pas inquiet par la situation actuelle" Dans sa vidéo hebdomadaire, le Pr Raoult, directeur de l’IHU de Marseille, a assuré : "Je ne suis pas inquiet par la situation actuelle qui montre que le niveau de gravité dans la population [du coronavirus] est le plus bas de toutes les maladies respiratoires connues." Le controversé infectiologue a estimé que "l'efficacité de la détection et l'isolement des cas n'est plus à démontrer" et que "rien ne montre dans les études que le confinement a eu plus d'avantages que le non-confinement." Il a également mis en garde la jeunesse : "On observe que chez les jeunes, beaucoup apparaissent avoir été infectés dans des bars tardifs transformés en boîtes de nuit. La nuit passant et les conditions dans ces bars étant ce qu'elles sont, la distanciation sociale n'est pas extraordinaire."

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué mardi 4 août par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, celui des hospitalisations est en baisse, mais celui des patients transférés en réanimation augmente. Voici les derniers chiffres :

194 029 cas confirmés par PCR, soit 1 695 de plus

30 305 décès au total

19 799 décès à l'hôpital, soit 9 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 148 hospitalisations en cours, soit 137 de moins

384 personnes en réanimation, soit 15 de plus

Taux de positivité des tests : 1,6%

187 clusters en cours d'investigation, soit 16 de plus

14 départements en situation de vulnérabilité : Paris, Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte, Hauts-de-Seine, Saine-Saint-Denis, Val-de-Marne et les Bouches du Rhône.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

