"DIRECT. Coronavirus en France : le point par région, un vaccin bientôt disponible ?"

CORONAVIRUS. Bien que l'épidémie reste maîtrisée en France, plusieurs signaux indiquent un retour du Covid-19. Une possible seconde vague induirait un reconfinement à l'échelle nationale. Découvrez les dernières informations ci-dessous.

18:10 - Un premier vaccin contre le coronavirus disponible d'ici la fin de l’année ? Selon la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, un premier vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait être prêt à la fin de l’année, indique le média belge La Libre. "Même si les prévisions sont risquées à ce stade, nous avons de bonnes indications qu'un premier vaccin pourrait être disponible fin d'année ou au début de l'année prochaine", a-t-elle déclaré dimanche 9 août au quotidien allemand Handelsblatt. 17:49 - Où se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous à Bordeaux ? La stratégie de lutte contre le coronavirus passe par le dépistage des personnes contaminées, comme le rappelle France 3 Régions. Dans la métropole de Bordeaux, trois lieux permettent de se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous durant la semaine du 10 au 15 août : en bas de la Place des Quinconces, en drive au CHU Pellegrin et dans le Hall de l'Aéroport à Mérignac. 17:28 - Plus de 5 millions de cas de coronavirus recensés aux États-Unis Les États-Unis ont franchi le cap des cinq millions de cas recensés de Covid-19, ce dimanche 9 août, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Au Brésil, l'épidémie a fait plus de 100 000 morts, indique le média belge Les Échos. 17:07 - 465 000€ de dons pour l'hôpital d'Annecy Le Centre Hospitalier Annecy-Genevois a perçu 465 000 euros de dons, soit 6 fois plus qu’une année "classique". 18 000€ parviennent de particuliers, les autres de collectivités, d’initiatives citoyennes, et d’entreprises. 65% de cette somme va permettre l’achat du matériel médical, notamment des respirateurs. Près de 83 700€ vont être consacrés à l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant. 16:46 - Dans certains EHPAD, le ventilateur interdit dans les espaces communs La décision a été prise par les autorités sanitaires : le ventilateur est interdit dans les espaces communs des Ehpad pour éviter une propagation du coronavirus, indique France Bleu. Afin de se rafraîchir, il y a aussi la salle à manger où les résidents se pressent, puisque la pièce est entièrement climatisée. 16:25 - Le prix des masques devrait beaucoup baisser à la rentrée Selon une enquête du Journal du dimanche, le prix des masques pourrait bien être divisé par deux dans les grandes enseignes, indique La Voix du Nord. Pour se préparer à une potentielle deuxième vague, de nombreuses grandes surfaces ont constitué des stocks importants afin d’anticiper, et d’éviter, toutes les situations qui pourraient mener à une nouvelle pénurie, précise le média. 16:04 - Le masque chirurgical vendu 19 fois plus cher en raison de la crise sanitaire 0,05 centime d'euros pièce avant la pandémie, 0,95 centime aujourd’hui : les prix des masques chirurgicaux ont évolué en raison de la crise du Covid-10. Cette hausse est due à plusieurs facteurs, comme l’indique le Journal du dimanche. En plus de la forte demande, la matière première qui compose le masque chirurgical (le voile non tissé en polypropylène, ou meltblown), a été plébiscitée par des états ou des entreprises souhaitant faire des stocks de masques. Or, la demande a été telle que les stocks ont été insuffisants, précise le média. 15:42 - Certains passagers EuroAirport soumis à des dépistages obligatoires Depuis le 1er août les passagers en provenance d'Israël, de Serbie et de Turquie sont soumis à des tests en arrivant à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Fribourg (Haut-Rhin). Ces dépistages sont réalisés par l’ARS Grand Est au sein même de l’aéroport, avant le contrôle des passeports. "Les délais d'attente seront en conséquence prolongés", a indiqué l'EuroAirport dans un communiqué. 15:21 - Un surveillant de la prison de Nanterre testé positif au Covid-19 Le cas de coronavirus a été détecté la semaine dernière au sein de la prison de Nanterre, indique Le Parisien. Trois autres surveillants, dont il était proche, ont été placés en quatorzaine. Un détenu dénonce le manque d’application des gestes barrière à la maison d’arrêt, comme le précise le média. 14:56 - Selon le Dr Fauci, les vaccins chinois et russes ne seraient pas fiables Pour Anthony Fauci, immunologue américain, les vaccins développés par la Chine et la Russie pourraient ne pas être suffisamment efficaces pour protéger d'une contamination au coronavirus. Le scientifique a en outre émis des doutes sur leur sécurité. "J'espère vraiment que les Chinois et les Russes testent leurs vaccins avant de les administrer à qui que ce soit. Affirmer disposer d'un vaccin prêt à être distribué avant même de le tester est, selon moi, problématique, pour ne pas dire plus", a-t-il estimé. LIRE PLUS

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 7 août par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, celui des hospitalisations est en baisse, mais celui des patients transférés en réanimation augmente. Voici les derniers chiffres :

197 921 cas confirmés par PCR, soit 2 288 de plus

30 324 décès au total

19 818 décès à l'hôpital, soit 12 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 011 hospitalisations en cours, soit 136 de plus

383 personnes en réanimation, soit 20 de plus

Taux de positivité des tests : 1,7%

184 clusters en cours d'investigation, soit 21 de plus

15 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

