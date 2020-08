"DIRECT. Coronavirus en France : le sud de plus en plus touché par le Covid, le point par départements"

CORONAVIRUS. Si Paris et l'Île-de-France est en zone rouge depuis plusieurs semaines, de nombreux signaux d'alerte sont à déplorer dans le sud de la France face à la recrudescence des cas et l'augmentation de nombreux indicateurs.

Bouches du Rhône, Hérault, Alpes-Maritimes et même Rhône, Nouvelle Aquitaine... Le sud de la France semble faire face à un rebond épidémique beaucoup plus important que dans le reste du pays. Si l'Île-de-France fait exception à la règle avec un taux d'incidence très élevé en particulier à Paris, les signaux d'alerte se multiplient dans la seconde moitié du pays. Dans les Bouches du Rhône, la situation semble devenir critique. Le département voit le taux d'incidence partir en flèche. Selon le dernier point de l'ARS, ce dernier est de 177/ 100 000 habitants dans la seule ville de Marseille sachant que la moyenne nationale est d'environ de 33/100 000 habitants. D'après les derniers chiffres, la tension dans les services de réanimation augmente également avec 10 nouvelles personnes admises depuis lundi. Pour palier à cette bouffée épidémique, la ville de Marseille a décidé d'imposer le masque obligatoire dans tout l'espace public à compter de ce mercredi 26 août. Les bars et restaurants des Bouches du Rhône devront également fermer leurs portes à 23h. Jean Castex, le Premier ministre, a indiqué sur l'antenne de France Inter ce matin que la situation à Marseille sera scrutée de jour en jour. "Nous avons des indicateurs qui ont classé en rouge ce territoire. A Marseille il y a un taux de prévalence élevé chez les personnes âgées, ce qu’on n’avait pas constaté en Mayenne. On a pris des dispositions plus importantes, plus contraignantes, à Marseille. On va suivre la situation épidémiologique au jour le jour, ce qu’il faut se dire c’est que c’est du cas par cas". Dans l'Hérault, la situation est également tendue sur le littoral avec la aussi le port du masque obligatoire. Le Cap d'Agde a notamment attiré l'attention de la préfecture après la découverte d'une centaine de cas positifs depuis ce week-end dans le simple village naturiste. Au total, 2457 cas ont été confirmés en Occitanie en une semaine provoquant le placement du département de l'Hérault en vulnérabilité élevée. Dans les Alpes-Maritimes, 4 nouveaux décès ont été recensés ces derniers jours et surtout 7 nouvelles personnes ont été admises en réanimation depuis le début de la semaine dernière. Au total, du 18 au 25 août, 53 nouveaux malades ont été hospitalisés en raison d'une infection au Covid-19. En Nouvelle-Aquitaine, même scénario avec une vigilance accrue au Cap-Ferret après la découverte de plusieurs cas parmi les saisonniers (une trentaine) obligeant la préfecture et le maire de la ville à fermer six établissements. Enfin du côté du Rhône et de Lyon, le taux d'incidence du Covid-19 a franchi son seuil d'alerte. Santé publique France indiqu un taux de 51,9/100 000 habitants enregistré durant la semaine dernière alors que le seuil est à 50 cas pour 100 000 habitants.

Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, publié par Santé publique France mardi 25 août, fait état d’une nouvelle hausse du nombre de cas. Dans les dernières 24 heures, 3 304 cas supplémentaires ont été enregistrés, contre 1 955 lundi. Santé publique France a également actualisé ses données concernant le nombre de décès en Ehpad. Voici les derniers chiffres :

248 158 cas confirmés par PCR , soit 3 304 de plus en 24h

, soit 3 304 de plus en 24h 30 549 décès au total

20 038 décès à l'hôpital , soit 22 de plus en 24h

, soit 22 de plus en 24h 10 506 décès en Ehpad , soit 5 décès en moins (données du 24 août)

, soit 5 décès en moins (données du 24 août) 4 600 hospitalisations en cours , soit 90 de moins en 24h

, soit 90 de moins en 24h 410 personnes en réanimation , soit 11 de plus en 24h

, soit 11 de plus en 24h Taux de positivité des tests : 3,7%

352 clusters en cours d'investigation , soit 33 de plus en 24h

, soit 33 de plus en 24h 44 départements en situation de vulnérabilité modérée ou élevée

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

