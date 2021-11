"DIRECT. Coronavirus en France : le taux d'incidence bientôt à 100 ? Le point sur l'épidémie"

COVID. Chez nos voisins européens, l'épidémie de coronavirus a repris de plus belle. Et chez nous, même si de nouvelles restrictions s'imposent aux frontières, le taux d'incidence grimpe toujours et s'approche bientôt de 100 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Vers un nouveau confinement en France ? Le gouvernement ne l'exclut pas. Invité de l'émission On est en direct sur France 2, samedi 13 novembre, Gabriel Attal n'a pas fermé la porte à de nouvelles mesures restrictives. "Les enseignements que je tire, en tant que porte-parole du gouvernement, c'est qu'il ne faut jamais rien exclure par principe. Cette épidémie continue de surprendre le monde entier", a-t-il expliqué. Avant de nuancer : "Pour le moment, il est absolument hors de question de parler de reconfinement dans notre pays parce qu'on a un taux de vaccination très élevé".

Ce lundi 15 novembre, ça sera le grand retour du masque à l'école. Face à l'embellie de la crise sanitaire, les établissements scolaires repassent en effet en protocole sanitaire de niveau 2.

D'après le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du samedi 13 novembre, la moyenne des nouvelles contaminations sur les sept derniers jours passe à 9 459 cas, contre 8 739 la veille. Ce sont environ 2 546 cas de plus en moyenne par rapport à samedi dernier. Tous les chiffres détaillés du Covid plus bas sur cette page.

12:29 - Le masque de retour à l'école ce lundi Cahiers, trousse, goûter... le cartable est prêt pour demain. Mais n'avez-vous pas oublié de glisser un masque dans le sac de votre enfant ? Car ce lundi 15 novembre, le masque est à nouveau obligatoire dans les écoles, avec l'activation du protocole sanitaire de niveau 2. Cette décision a été prise en réponse à la nouvelle vague qui frappe la France, et ses pays voisins. 12:00 - Le bilan épidémique depuis le début de la crise sanitaire Voici presque deux ans que le monde vit à l'heure du Covid-19. L'occasion de faire le point sur les principaux chiffres depuis le début de la pandémie en France : 7 085 479 cas positifs au Covid-19

553 482 admissions à l’hôpital

101 853 admissions en soins critiques

92 433 décès hospitaliers

51 465 542 personnes primo vaccinées Toutes les annonces d'Emmanuel Macron Une allocution d'Emmanuel Macron a été programmée ce mardi 9 novembre, à 20 heures, à la télévision. Situation sanitaire en France, impact de la 5e vague de coronavirus, 3e dose de vaccin, pass sanitaire... Découvrez toutes les annonces du chef de l'Etat : Discours de Macron : un ultimatum, un projet de campagne... Toutes les annonces MACRON. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français, mardi 9 novembre 2021, pour la neuvième fois depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Une allocution dans laquelle il a été question de la 3e dose de vaccin, mais aussi de réformes à venir sous un air de pré-campagne présidentielle. 11:36 - Quatre cas positifs au Covid-19 après un concert de Patrick Fiori Quatre mots sur piano, et quatre contaminations dans un concert de Patrick Fiori. Dans le Pas-de-Calais, le chanteur assurait une représentation devant 600 spectateurs dimanche 7 novembre, à l'espace culturel de Barlin. Alors que tous les spectateurs devaient se munir d'un pass sanitaire, quatre contaminations ont été déclarées chez les spectateurs. Deux membres de l'équipe du chanteur ont également été testés positifs. Chaque personne présente à ce concert doit désormais se faire tester rapidement, afin d'éviter l'apparition d'un cluster. 10:19 - Vers un nouveau confinement ? Le gouvernement ne l'exclut pas Confinement partiel au Pays-Bas et pour les non-vaccinés en Autriche. La France prendra-t-elle la même trajectoire que ses voisins européens ? Invité de l'émission On est en direct sur France 2, samedi 13 novembre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal n'a pas fermé la porte à de nouvelles mesures restrictives dans l'Hexagone. "Les enseignements que je tire, en tant que porte-parole du gouvernement, c'est qu'il ne faut jamais rien exclure par principe. Cette épidémie continue de surprendre le monde entier", a-t-il expliqué. Avant de nuancer : "pour le moment, il est absolument hors de question de parler de reconfinement dans notre pays parce qu'on a un taux de vaccination très élevé". 13/11/21 - 20:12 - Comment vont les hôpitaux en France ? Cette cinquième vague sera-t-elle celle de trop ? Une chose est sûr, les soignants n'en peuvent plus de cette épidémie, qui dure depuis presque deux ans déjà. Toutefois, ces dernières 24 heures, la situation s'améliore un peu dans les hôpitaux français. Ces établissements ont connu 234 nouvelles admissions depuis hier, soit 128 admissions de moins que vendredi. Même constat du côté des réanimations, où 64 nouvelles admissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, soit 34 de moins que la veille. En tout, 7 050 personnes actuellement hospitalisées, soit 4 de plus qu'hier. 13/11/21 - 19:27 - Quel est le bilan épidémique de ce samedi 13 novembre ? On connaît désormais les derniers chiffres de l'épidémie. Voici ce qu'il faut retenir de la tendance pour ce samedi 13 novembre :

● 14 646 cas supplémentaires = 10 786 cas de plus qu'hier et 5 041 de plus que samedi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 9 459 cas contre 8 739 hier, 2 546,14285714286 de plus que la semaine dernière

● 16 morts en 24h (hors Ehpad) = 32 de moins qu'hier et cinq de moins que samedi dernier

● 234 admis à l'hôpital en 24h = 128 de moins qu'hier et 44 de plus comparé à samedi dernier

● 64 admissions en réanimation = 34 de moins qu'hier et 9 de plus que samedi dernier 13/11/21 - 17:03 - Refusant de porter le masque, une enseignante suspendue dans l'Oise Selon cette enseignante, le masque était "nocif pour l'apprentissage du langage". Le 8 novembre dernier, alors que le masque redevenait obligatoire à l'école, l'institutrice originaire de l'Oise a décidé de le laisser tomber. Une décision qui n'a pas plu à l'Éducation nationale, qui a choisi de lui suspendre ses fonctions. "Le métier d’enseignant doit être reconnu comme une profession dispensée de masques, au même titre que les présentateurs télé ou les avocats, par exemple", a soutenu l'enseignante. Selon cette dernière, d'autres solutions pourraient être trouvées, notamment l'aération des classes ou la distanciation des élèves. 13/11/21 - 15:43 - Une étude montre que certains pays européens sont plus touchés par l'épidémie D'après une nouvelle étude, dirigée par des chercheurs anglais, certains pays européens sont désormais plus à risque face à la nouvelle vague de coronavirus. Il s'agit de la Roumanie, la Grèce, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Slovénie, l’Autriche et la Finlande. Cela s'expliquerait par un âge plus avancé de la population, qui serait donc moins bien immunisée. “Moins on a rencontré le virus, moins on est protégé. L’immunité naturelle est importante pour la protection d’une nouvelle vague. Le deuxième point c’est, effectivement, que plus la population est vaccinée, plus elle est protégée”, explique l'immunologiste Stéphane Paul, au micro de France 2. LIRE PLUS

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées samedi 13 novembre, 14 646 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 10 786 cas de moins que la veille et 5 041 cas de plus que samedi dernier. Mais attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, car avec le jour férié du 11 novembre, certaines officines avaient fermé leurs portes et donc n'avaient pas pu délivrer leurs résultats à temps. La moyenne sur sept jours passe à 9 459 cas, contre 8 739 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital et les entrées en soins critiques sont toutefois en légère baisse, avec 128 admissions de moins que la veille à l'hôpital et 34 de moins que la veille. Voici le bilan chiffré :

7 275 149 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 14 646 de plus

118 108 décès au total (Ehpad compris), soit 16 de plus

91 211 décès à l'hôpital, soit 16 de plus

7 050 personnes actuellement hospitalisées, soit 4 de plus

1 202 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de plus

234 nouveaux admis à l'hôpital (-128) et 64 en réanimation (-34)

430 476 personnes sorties de l'hôpital, soit 199 de plus

Taux de positivité des tests : 3,4%, soit 0,05 point de plus

Taux d'incidence : 98,32 cas/100 000, soit 4,55 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 4 novembre, "la reprise épidémique se confirme avec la poursuite de l’augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%).

augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%). Le nombre d’hospitalisations en légère baisse... mais attention à ces chiffres. Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables.

Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables. Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 02 novembre 2021, 76,4% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,6% était complètement vaccinée. 19,8% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.