"DIRECT. Coronavirus en France : le taux d'incidence en baisse en Martinique et Guadeloupe"

COVID. La circulation du coronavirus semble légèrement ralentir en France, selon les dernières données de Santé publique France. En Martinique et en Guadeloupe, bien que toujours élevé, le taux d'incidence est en diminution.

14:33 - Le doliprane, toxique pour les personnes atteintes du Covid-19 ? Ces dernières semaines, des internautes ont affirmé sur les réseaux sociaux que le doliprane pourrait représenter un danger pour les personnes contaminées par le coronavirus. Ce que réfute catégoriquement le professeur Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière, à Paris. "En pratique, on peut prendre du paracétamol quand on a de la fièvre ou des douleurs, notamment musculaires, ou des douleurs articulaires liées au tableau de type grippal de la Covid", a-t-il expliqué à Franceinfo, précisant toutefois que le médicament n'est pas un remède contre le virus : Ça ne va pas vous empêcher de faire une forme grave si vous deviez la faire. Ça ne modifie en rien le cours de la maladie. A l’inverse, ça n’aggrave pas la maladie non plus."

13:48 - Où en est la vaccination en France ? Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, au 24 août, 71,1% de la population avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 62,7% avaient reçu un schéma vaccinal complet. La vaccination progresse dans la tranche d'âge de 12-17 ans, avec 59,1% (contre 54,6% le 17 août) ayant reçu une dose de vaccin et 37,7% (contre 30,3%) pour une vaccination complète. "La couverture vaccinale chez les professionnels de santé a nettement progressé ces dernières semaines", note Santé publique France.

13:04 - La question de la vaccination pour les femmes enceintes Sur Twitter, le ministère de la Santé a rappelé que, contrairement à bon nombre d'idées reçues, la vaccination contre le coronavirus n'est pas dangereuse pour les femmes enceintes. "Il circule sur les réseaux sociaux toutes sortes d'informations inexactes. (…) Non, la vaccination n'est pas dangereuse, et par contre, elle est extrêmement utile parce que, je le répète, le Covid-19 chez une femme enceinte, peut être une maladie grave, avec le risque de se retrouver en réanimation", a souligné le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, dans une vidéo publiée sur le compte du ministère. Plus encore, le Covid-19 peut "entraîner des risques pour le fœtus", notamment des avortements et des fausses couches, ou encore la naissance prématurée de l'enfant.

12:10 - Un cluster détecté dans un Ehpad de Caen Ce vendredi, la direction de l'Ehpad Jean-Ferdinand-de-Saint-Jean, à Caen, a annoncé que "deux professionnels de santé, dont un touché par le variant Delta, et onze résidents, dont un non-vacciné", ont contracté le coronavirus au sein de la même unité de soins. Les visites ont été suspendues pour l'heure et un nouveau dépistage sera organisé la semaine prochaine.

11:50 - Pas de vaccin pour les moins de 12 ans "avant 2022" Selon le chef des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, Yazdan Yazdanpanah, la vaccination des moins de 12 ans contre le coronavirus n'est toujours pas d'actualité. "Des études sont en cours pour évaluer la tolérance, mais aussi l'efficacité", a-t-il expliqué, précisant qu'il n'y aura donc pas de vaccin pour cette tranche d'âge "avant 2022". Dans ce contexte, et à l'approche de la rentrée scolaire, il préconise un "dépistage répété" des élèves.

11:24 - Une situation toujours "très critique" dans les outre-mer Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France rappelle que la situation reste "très critique" en Martinique et en Guadeloupe, où la quatrième vague de l'épidémie continue de sévir. La situation est également "préoccupante" en Guyane, où le taux d'incidence, déjà élevé, a encore augmenté du 16 au 22 août, avec 434 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 16%.

26/08/21 - 23:45 - 48 096 179 personnes ont reçu au moins une injection [FIN DU DIRECT] 48 096 179 personnes ont reçu au moins une injection ce qui représente 71,3 % de la population totale. 42 789 803 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 63,5 % de la population totale), expose la Direction générale de la Santé dans son bilan.

26/08/21 - 22:45 - Le pass sanitaire pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre Dans son point presse sur la situation du Covid-19 en France, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, a annoncé que le passe sanitaire pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre "si le Covid ne disparaissait pas de nos vies" d’ici cette échéance fixée par la loi.

26/08/21 - 22:00 - 20% des admissions à l'hôpital en France ont concerné les Outre-mer La pression due à l'épidémie continue de s'exercer sur les hôpitaux d'Outre-mer. Derrière les Bouches-du-Rhône, la Martinique et la Guadeloupe sont aujourd'hui les deux départements avec le plus de patients hospitalisés. Ils représentent environ 11% du total national pour ces deux départements français situés dans les Caraïbes. L'Outre-mer a représenté à lui seul plus de 20% des 741 admissions à l'hôpital en France ces dernières 24 heures, rapporte Le Progrès.

26/08/21 - 21:14 - François Angoulvant : "Le variant Delta n'est pas plus sévère chez l'enfant" Le pédiatre François Angoulvant, présent lors du point presse d'Olivier Véran a fait un rappel concernant les effets du Covid-19 sur les enfants. Il a notamment expliqué que "le variant Delta n'est pas plus sévère chez l'enfant".