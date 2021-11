"DIRECT. Coronavirus en France : le taux d'incidence s'approche dangereusement de 100"

19:27 - Quel est le bilan épidémique de ce samedi 13 novembre ?

On connaît désormais les derniers chiffres de l'épidémie. Voici ce qu'il faut retenir de la tendance pour ce samedi 13 novembre :

● 14 646 cas supplémentaires = 10 786 cas de plus qu'hier et 5 041 de plus que samedi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 9 459 cas contre 8 739 hier, 2 546,14285714286 de plus que la semaine dernière

● 16 morts en 24h (hors Ehpad) = 32 de moins qu'hier et cinq de moins que samedi dernier

● 234 admis à l'hôpital en 24h = 128 de moins qu'hier et 44 de plus comparé à samedi dernier

● 64 admissions en réanimation = 34 de moins qu'hier et 9 de plus que samedi dernier