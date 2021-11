"DIRECT. Coronavirus en France : le variant Omicron à nos portes, plus de 37 000 cas hier"

COVID. Alors que le nouveau variant Omicron a été détecté dans plusieurs pays européens, Olivier Véran a indiqué qu'il est "probable que le nouveau variant circule déjà chez nous", ce dimanche 28 novembre. Pour y faire face, le gouvernement a d'ores et déjà pris de nouvelles mesures.

Carte du coronavirus en France L'essentiel En déplacement dans un centre de vaccination du 18e arrondissement de Paris, Olivier Véran a réagi aux dernières inquiétudes à propos du nouveau variant Omicron, ce dimanche 28 novembre. Le ministre de la Santé a indiqué : "Dès lors qu’il circule chez nos voisins, il est probable qu’il circule déjà chez nous". Pour le moment, aucun cas n'a été officiellement détecté.

Alors que le variant Omicron a d'ores et déjà été détecté dans plusieurs pays européens, les autorités françaises ont décidé de prendre de nouvelles mesures pour prévenir son arrivée sur le territoire national. Ainsi, ce samedi 27 novembre, le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé que : "Toute personne "contact" d'une autre, testée positive au nouveau variant Omicron devra être isolée même si elle est vaccinée." En outre, le ministère a précisé que cette nouvelle mesure concernait tout le monde, peu importe le statut vaccinal : "Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme contact à risque élevé et doit ainsi être placée en quarantaine." Dès vendredi, la France a décidé de suspendre les vols en provenance et vers sept pays d'Afrique Australe

La flambée de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, communiqués ce samedi 27 novembre, recensent 37 218 nouvelles contaminations en 24 heures, soit plus de 2 700 de plus par rapport à vendredi et 14 540 de plus par rapport à la semaine dernière. Le taux d'incidence national est désormais de 250,9 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page.

12:27 - Pour Olivier Véran, le nouveau variant "ne change pas la donne sur notre stratégie" Olivier Véran a indiqué ce dimanche 28 novembre que la "probable présence" du nouveau variant "ne change pas la donne notre stratégie. En déplacement dans un centre de vaccination dans le 18e arrondissement de Paris, le ministre des Solidarités et de la Santé l'assure : "Cela n'impacte pas la dynamique épidémique que nous connaissons. Nous avons près de 30.000 cas par jour de variant Delta. Aujourd'hui, nous avons un ennemi : le variant Delta." 12:09 - Variant Omicron : des symptômes "inhabituels mais légers" Faut-il s'inquiéter de la gravité du variant Omicron ? D'après la médecin sud-africain Angelique Coetzee, qui avait donné la première alerte sur la présence de cette mutation, les symptômes sont avant tout liés à une fatigue intense, mais pas de perte de goût ni d'odorat. "Leurs symptômes étaient si différents et si légers de ceux que j'avais traités auparavant", a déclaré Angelique Coetzee. Et de signaler : "Nous avons eu un cas très intéressant, un enfant d'environ six ans, avec une température et un pouls très élevés, et je me suis demandé si je devais l'admettre. Mais quand j'ai suivi deux jours plus tard, elle allait tellement mieux". 11:39 - "300 centres de vaccination supplémentaires", annonce Véran Lors de sa visite dans un centre de vaccination du 18e arrondissement de Paris, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'ouverture dans les jours à venir de "300 centres de vaccination supplémentaires". De quoi répondre aux inquiétudes des Français qui craignent l'impossibilité de trouver un rendez-vous pour leur dose de rappel. 10:59 - Selon Véran, le variant Omicron circulerait déjà en France Ce dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran se déplaçait dans un centre de vaccination du 18e arrondissement de Paris. Il en a profité pour réagir aux dernières inquiétudes sur le variant Omicron, apparu en Afrique du Sud. "Dès lors qu’il circule chez nos voisins, il est probable qu’il circule déjà chez nous", a estimé le ministre. Malgré tout, Olivier Véran a assuré qu'aucun changement n'allait survenir sur la politique sanitaire. 10:34 - La suspension des vols vers l'Afrique australe prolongée Quelques jours plus tôt, la France avait annoncé la suspension de ses vols vers sept pays de l'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatin. Cette mesure devait tenir jusqu'à ce dimanche soir. D'après une information publiée au Journal officiel, et relayée par Le Parisien, la suspension des vols sera finalement prolongée jusqu'à mardi 30 novembre. 10:08 - Le ministre de la Santé attendu ce dimanche dans un centre de vaccination Ce dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran est attendu dans un centre de vaccination à Paris. Dès 10h30, il devrait prendre la parole pour donner plus d'informations sur la dose de rappel, mais aussi sur la propagation du variant Omicron. 09:33 - La situation de l'hôpital et des services de réanimation face au coronavirus ce samedi Santé publique France a fait état de la situation hospitalière face au Covid-19, samedi 27 novembre, au soir. 9 271 personnes sont actuellement hospitalisées. C'est 90 de plus depuis vendredi. Du côté des réanimations, les services comptabilisent 1 617 personnes, soit 54 de plus en 24 heures. 09:06 - Deux premiers cas de variant Omicron en Australie Ce dimanche, l'Australie a annoncé avoir détecté sur son territoire deux nouveaux cas de variant Omicron. Les deux personnes contaminées avaient voyagé, samedi 27 novembre, depuis l'Afrique australe, jusqu'à Sydney. 08:31 - Face au variant Omicron, Israël ferme ses frontières A travers le monde, les frontières commencent à fermer. Dès ce dimanche soir, ça sera autour d'Israël de refuser l'arrivée de ressortissants étrangers. "L'entrée des ressortissants étrangers en Israël est interdite sauf pour des cas approuvés par un comité spécial", ont annoncé les autorités sanitaires. Un seul nouveau cas de variant a été détecté pour le moment en Israël. 08:04 - Les cas positifs au variant Omicron devront être isolés Il n'y a pour le moment aucun cas de variant Omicron détecté en France, mais ça pourrait ne pas tarder. Pour éviter toute accélération de la cinquième vague, avec la présence de la mutation sud-africaine, le ministre de la Santé a annoncé, samedi 27 novembre, l'isolement des personnes cas contacts au variant. "Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme "contact à risque élevé" et doit ainsi être placée en quarantaine", précisait la note du ministère.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées samedi 27 novembre, 37 218 cas supplémentaires ont été enregistrés, soit 2 782 de plus qu'hier et 14 540 cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ces dernières 24 heures, 34 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 26 de moins qu'hier et 10 de plus que samedi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 388 nouveaux patients ont été admis, soit 356 de moins qu'hier, et 119 de plus que samedi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 588 400 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 37 218 de plus

118 871 décès au total (Ehpad compris), soit 34 de plus

91 959 décès à l'hôpital, soit 34 de plus 26 912 décès en Ehpad (non actualisé)

9 271 personnes actuellement hospitalisées, soit 90 de plus

1 617 personnes actuellement en réanimation, soit 54 de plus

388 nouveaux admis à l'hôpital (-356) et 102 en réanimation (-74)

435 027 personnes sorties de l'hôpital, soit 252 de plus

Taux de positivité des tests : 5,43%, soit 0,13 point de plus

Taux d'incidence : 250,91 cas/100 000, soit 19,38 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 25 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est fortement accélérée sur l’ensemble du territoire métropolitain et la hausse des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques s’est accentuée". En moyenne, 18 520 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence dépassait les 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans toutes les régions, excepté en Bretagne (141) et en Normandie (120).

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%).

Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 23 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,1% de la population pour au moins une dose, de 75,5% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 35,5% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.