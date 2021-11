"DIRECT. Coronavirus en France : "Le virus circule, on ne peut pas l'arrêter""

CORONAVIRUS. En France, l'affolement de plusieurs indicateurs concernant l'épidémie de Covid-19 se poursuit, témoignant de la forte circulation du virus.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce mardi 2 novembre, Santé Publique France faisait état de 2 039 nouveaux cas de coronavirus. Mais gare aux chiffres en trompe-l’œil ! Effectivement, lundi 1er novembre étant férié, peu de tests ont pu être réalisés, faute de pharmacies ou de laboratoires ouverts - la chute du nombre de tests réalisés depuis la fin de la gratuité de ces derniers est également à prendre en compte. En revanche, il y a des chiffres qui ne dupent pas : ceux enregistrés dans les hôpitaux. Et ils ne sont pas très réjouissants. Avec 6 680 personnes hospitalisées, soit 41 de plus en 24 heures, et 1 091 patients en réanimation, soit 22 de plus, la pression hospitalière continue de croître. En témoignent également les nouvelles admissions : 416 à l’hôpital en 24 heures, soit 313 de plus que lundi et 100 de plus comparé à mardi dernier. En réanimation, on parle de 126 admissions, soit 98 de plus que lundi et 14 de plus qu’il y a une semaine. Découvrez le bilan détaillé en bas de cette page.

Si la tendance épidémique n'a que peu d'impact, encore, sur la tension hospitalière, "on peut craindre, à la fin des vacances scolaires (...), de voir une augmentation et un redémarrage encore un peu plus fort de cette épidémie", s'est inquiété lundi sur France 2 Pascal Crépey, épidémiologiste à l'école des Hautes études en santé publique de Rennes.

Au micro de BFMTV ce mercredi 3 novembre, le Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, prévoit un retour du masque à l'école : "La règle fixée par les autorités, c'est 'on remet le masque dans tous les départements où le taux d'incidence est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants', donc, oui, les écoliers vont remettre le masque", a-t-il affirmé.

11:31 - Malgré l'augmentation du nombre de cas positifs en France, pas de retour en télétravail Invitée de France 2 ce mercredi 3 novembre, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, a assuré qu' "un nouveau tour de vis sanitaire en entreprise, avec un retour du télétravail, n’est pas d’actualité". Pas de retour au télétravail, donc, pour le moment. 10:49 - Le retour du masque à l'école ? Invitée de BFMTV, Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne, a laissé entendre que le masque serait probablement bientôt de nouveau préconisé, voire imposé, à l'école afin de "protéger les enfants pour empêcher la contamination entre les enfants car, après, ces derniers iront contaminer les gens fragiles autour d'eux", a-t-elle indiqué. Egalement invité de BFMTV ce mercredi 3 novembre, le Professeur Eric Caumes a appuyé son propos : "La règle fixée par les autorités, c'est 'on remet le masque dans tous les départements où le taux d'incidence est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants' donc, oui, les écoliers vont remettre le masque. Cela m'apparaît nécessaire" a-t-il déclaré. Effectivement, le protocole sanitaire mis en place dans les écoles n'impose pas le masque tant que le département dans lequel se situe l'école ne dépasse pas le seuil d'alerte de 50 cas positifs pour 100 000 habitants pendant cinq jours consécutifs. Cependant, le taux d'incidence a, depuis quelques jours, dépassé ce seuil d'alerte dans une soixantaine de départements 09:53 - "Le virus circule, on ne peut pas l'arrêter" Invité de BFMTV ce mercredi 3 octobre, le Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a alerté sur la reprise de l'épidémie en France : "Le virus circule, on ne peut pas l'arrêter", précisant que c'était désormais dans l'ouest de la France que la circulation du Covid-19 était la plus forte. Pour lui, seul le rappel vaccinal chez la population éligible peut endiguer l'épidémie : "il faut se faire vacciner et les personnes à risque se faire vacciner avec la troisième dose [...] Les risques de la maladie sont bien plus importants que les risques de se faire vacciner". L'infectiologue a également tenté de rassurer les plus réticents à une troisième dose : "Le niveau de risque [d'effets secondaires] n'augmente pas en fonction du nombre de doses". 02/11/21 - 22:46 - Quid des réanimations ce mardi ? FIN DU DIRECT - De manière générale, il semble que la pression hospitalière augmente doucement, mais sûrement. En témoignent les chiffres rapportés mardi 2 novembre par Santé publique France. Si à l'hôpital le nombre de patients atteints du Covid-19 est en hausse, dans le détail, sur le plan des réanimations, les chiffres continuent de croître également. Ainsi, 1 091 personnes occupaient un lit dans les services de soins critiques, soit 22 de plus que la veille. Du point de vue des nouvelles admissions, 126 étaient comptabilisées en réanimation, soit 98 de plus que lundi et 14 de plus que mardi dernier. 02/11/21 - 21:44 - Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital en hausse ! Mauvaise nouvelle pour les hôpitaux ? Mardi 2 novembre, Santé publique France fait état dans son rapport quotidien de 6 680 personnes victimes du Covid-19 hospitalisées. Elles sont 41 de plus que la veille. Même constat du côté des nouveaux arrivants : les chiffres sont en hausse. On parle de 416 admissions à l'hôpital mardi, soit 313 de plus que lundi et 100 de plus comparé à la semaine dernière. 02/11/21 - 20:43 - 74 morts de plus à l'hôpital Mardi 2 novembre, Santé publique France rapporte 87 décès liés au coronavirus en plus ces dernières 24 heures. Un chiffre qui porte à 117 748 le nombre de morts enregistrés dans le pays (Ehpad compris), depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Dans le détail, le bilan fait état de 90 851 décès à l'hôpital, soit 74 de plus au cours de la dernière journée. C'est 68 de plus que lundi et 37 de plus que mardi dernier. Côté Ehpad, on compte 26 897 décès, soit 13 de plus en 24 heures. 02/11/21 - 19:42 - "Seulement" 2 039 nouveaux cas de Covid-19 ? Un chiffre à prendre avec des pincettes Dans son bilan publié ce mardi 2 novembre, Santé publique France fait état de 2 039 cas de coronavirus supplémentaires en 24 heures en France. C'est peu alors que ces deux dernières semaines, le chiffre oscillait plutôt entre 5 000 et 6 000 cas quotidiens. Comment l'expliquer ? C'est très simple. Ce chiffre est enregistré au lendemain d'un week-end prolongé, et même d'un jour férié, lors duquel moins de pharmacies et de laboratoires étaient ouverts et donc, moins de tests ont pu être réalisés. À noter qu'à ce jour, on compte 7 170 782 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) en France depuis le début de l'épidémie. Ils sont 218 771 cas en Ehpad, soit 44 de plus en 24 heures. 02/11/21 - 18:43 - Où en est la vaccination contre le Covid-19 en outre-mer ? D'après le ministère des Outre-mer, à la date du mardi 2 novembre, 3 159 133 doses de vaccin contre le coronavirus ont été livrées et 2 545 880 injections ont été réalisées. Dans le détail, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon que la couverture vaccinale est la plus avancée, avec 81% de la population qui a reçu une première dose. Viennent ensuite la Nouvelle-Calédonie (66%), puis La Réunion (60%), la Polynésie française (57%), Wallis-et-Futuna et Mayotte (51%), la Guadeloupe (38%), la Martinique (37%) et la Guyane (29%). Retrouvez tous les chiffres ci-dessous : #Vaccination | Au 2 novembre en Outre-mer :



✔3 159 133 doses ont été livrées.

Les derniers chiffres recensés par Santé publique France, mardi 2 novembre, sont à prendre avec du recul. Et pour cause, jour férié oblige, la veille, moins de tests ont pu être réalisés, ce qui fausse la donne concernant le nombre de nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Du côté des décès comme des nouvelles admissions à l’hôpital et en réanimation, les chiffres sont plus fiables. Mais ils ne sont pas porteurs de bonnes nouvelles. Avec 74 morts en 24 heures (hors Ehpad), la France compte 68 décès de plus que la veille et 37 de plus par rapport à mardi dernier. À l’hôpital, 416 admissions sont rapportées, soit 313 de plus que lundi et 100 de plus comparé à mardi dernier. En réanimation, 126 nouveaux arrivants sont enregistrés, c’est 98 de plus que la veille et 14 de plus que mardi dernier. Voici tous les chiffres :

7 170 782 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 2 039 de plus

218 771 cas en Ehpad, soit 44 de plus

117 748 décès au total (Ehpad compris), soit 87 de plus

90 851 décès à l'hôpital, soit 74 de plus

26 897 décès en Ehpad, soit 13 de plus

6 680 personnes actuellement hospitalisées, soit 41 de plus

1 091 personnes actuellement en réanimation, soit 22 de plus

416 nouveaux admis à l'hôpital (+313) et 126 en réanimation (+98)

427 801 personnes sorties de l'hôpital, soit 282 de plus

Taux de positivité des tests : 2,18%, soit 0,07 point de plus

Taux d'incidence : 60,66 cas/100 000, soit 1,97 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 28 octobre, "la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole, avec une nouvelle hausse du taux d’incidence". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans.

augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans. Le nombre d’hospitalisations augmente. Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41).

Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 26 octobre 2021, 76,2% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,3% était complètement vaccinée.16,9% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.