"DIRECT. Coronavirus en France : le virus "ne va pas s'arrêter à Noël" alerte Véran"

CORONAVIRUS FRANCE. Avec 416 morts en 24h et plus de 3700 personnes dans les services de réanimation, la "pression sanitaire augmente" selon Olivier Véran. Le ministre a une nouvelle fois indiqué que "le coronavirus ne va pas s'arrêter à Noël" et demande le strict respect du confinement.

11:48 - Pourquoi un couvre-feu à Paris est-il envisagé ? En évoquant un potentiel nouveau couvre-feu à Paris, qui n'est pas acté a précisé Matignon dans la foulée, Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement a révélé semble-t-il trop tôt une mesure qui pourrait être prochainement mise en place. En déplacement à Gennevilliers ce mardi matin, Olivier Véran s'est exprimé sur cette potentielle future mesure qui concernerait Paris et peut-être l'Île de France. "Il y a un certain nombre d'attroupements qui ont encore lieu le soir, parfois tard, dans certaines rues des villes d'Île-de-France et qui peuvent être corrélés au maintien ouverts d'un certain nombre de commerces dits essentiels en soirée". Pour l'heure, Olivier Véran a confirmé qu'une concertation était menée à ce sujet "pour savoir si oui ou non il y avait lieu d'aller vers ce type de solutions" afin d'éviter des attroupements en pleine période de confinement. 11:17 - Le point sur la situation sanitaire en PACA Le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur fait état de la situation au 2 novembre dans la région. Au total, ce sont 2617 patients atteints du Covid-19 qui sont hospitalisés dont 295 nouveaux admis en 24 heures. A l'heure qu'il est, 375 malades du coronavirus sont installés dans les lits de réanimation de la région, c'est 42 de plus que la veille. Dans la région, 66 personnes sont mortes des suites d'une contamination au Covid dans la région, ce qui porte le bilan régional à 1677 décès. A date, le taux d'occupation des lits de réanimation en PACA est de 81,5%. Le taux d'incidence reste élevé malgré une baisse : 452,8 cas pour 100 000 habitants. 10:45 - 52 cas recensés dans un Ehpad des Deux-Sèvres L'Ehpad de Vasles (Deux-Sèvres) connaît une situation difficile. Ces derniers jours, 34 résidents et 18 membres du personnels ont été testés positifs au coronavirus. La direction de l'établissement, qui fonctionne avec 30% de ses effectifs en moins, a lancé un appel à l'aide. Auprès de BFM TV, Séverine Gaury, directrice de l'Ehpad de Vasles, a expliqué avoir fait un appel aux volontaires. Trois pompiers ont notamment aidé le personnel de l'établissement ce week-end. Ces derniers jours, deux résidents de l'Ehpad de Vasles sont décédés suite à leur contamination au coronavirus. 10:35 - Les marchés sont-ils ouverts pendant le confinement ? La réponse est oui ! "Les marchés alimentaires peuvent continuer à accueillir du public, dans le respect d’un protocole sanitaire strict et avec une organisation permettant d’empêcher les regroupements de plus de 6 personnes au sein du marché, dans la limite de 4m² par personne. Les préfets peuvent, en accord avec les maires, décider de la fermeture de ces marchés si les règles sanitaires ne sont pas respectées", explique-t-on sur le site du gouvernement. 10:19 - Le dernier bilan épidémiologique en Île de France Au même titre que la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île de France est une région où la situation épidémiologique est compliquée depuis plusieurs semaines. Le bilan au 2 novembre 2020 est le suivant : 5686 personnes sont hospitalisées dans la région, soit 496 de plus en 24 heures. Au total, 961 malades occupent des lits de réanimation, 94 patients supplémentaires que la veille. En Île de France, 71 personnes sont mortes du coronavirus et, au total, 9116 personnes sont décédées dans la région suite à une contamination au Covid-19. A date, le taux d'occupation des lits de réanimation de la région est de 83,8%. En ce qui concerne le taux d'incidence régional, il est de 461,2 cas pour 100 000 habitants, un taux en baisse mais toujours très élevé par rapport au seuil d'alerte. 09:54 - Nouveau couvre-feu à Paris ? "Décision absolument pas actée à ce stade" Un peu moins d'une heure après la prise de parole de Gabriel Attal sur le plateau de RMC - BFM TV, le porte-parole du gouvernement a vu ses propos sur un nouveau couvre-feu à Paris et en Île de France démentis par des sources gouvernementales. D'après les sources de BFM TV, Matignon ne serait pas encore prêt à prendre cette nouvelle décision. "Cette décision n’est absolument pas actée à ce stade". Ces sources expliquent que "le Préfet de police a évoqué cette mesure au regard de certaines situations observées en soirée à Paris. Elle consiste à fixer une heure nocturne de fermeture des commerces autorisés à fonctionner." Rien n'est donc décidé à ce stade. 09:47 - Situation toujours alarmante en région Auvergne-Rhône-Alpes D'après les derniers chiffres publiés par l'ARS de la région Auvergne Rhône Alpes en date du 2 novembre 2020, la situation est toujours alarmante. 5311 patients Covid sont hospitalisés dont 549 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. A l'heure actuelle, 641 malades sont en réanimation dont 79 nouvelles entrées dans la journée. 102 personnes sont mortes des suites d'une infection au coronavirus en région Auvergne Rhône Alpes ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan régional à 2851 décès. A l'échelle régionale, le taux d'occupation des lits de réanimation au 2 novembre 2020 est de 114,7%. Le taux d'incidence dans cette région est de 757,3 cas pour 100 000 habitants, un taux une nouvelle fois en baisse mais encore bien au dessus du seuil d'alerte. 09:31 - Nouvelle mesure à Paris : un couvre-feu en plus du confinement Face à Jean-Jacques Bourdin sur RMC-BFMTV, Gabriel Attal s'est exprimé sur une nouvelle mesure qui devrait concerner Paris et "peut-être l'Île de France" : un couvre-feu qui viendra s'ajouter au confinement débuté vendredi 30 octobre dans tout le pays. "Le ministre de l'Intérieur le précisera dans la journée" promet le porte-parole du gouvernement qui précise également qu'un arrêté sera publié dans ce sens ce jour. Ce nouveau couvre-feu pourrait être mis en place dans les mêmes conditions que le précédent à Paris, à savoir à partir de 21 heures tous les soirs. "Ce que je vois c'est que c'est insupportable pour beaucoup de Français qui respectent les règles de voir d'autres Français qui ne les respectent pas" a précisé Gabriel Attal. Ce couvre-feu supplémentaire pourrait être amené à s'étendre dans d'autres grandes villes, cette décision étant laissée à la discrétion des préfets, "s'ils jugent que la situation le nécessite". 09:24 - Olivier Véran : Tension hospitalière "très forte" et des fêtes de Noël différentes à prévoir Dans une interview accordée ce mardi 3 novembre 2020 à RTL, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a fait un point sur la situation épidémiologique du pays. D'après le dernier bilan de Santé publique France publié dans la soirée de lundi, plus de 400 morts ont été recensés en 24h, il s'agit du pire bilan en France depuis le printemps dernier. A ce sujet, le ministre a une nouvelle fois alerté les Français sur la tension hospitalière jugée "très forte". A ce stade, il semble évident que les fêtes de Noël ne s'organiseront pas tout à fait comme d'habitude. Comme l'a rappelé Olivier Véran, le "coronavirus ne s'arrêtera pas au moment de Noël" et il faudra en tenir compte dans les interactions sociales que ces vacances favorisent tout particulièrement.

Selon le bilan de l’épidémie de Covid-19, communiqué lundi 2 novembre par Santé publique France, le nombre de cas supplémentaires s’établit à 52 518, contre 46 290 la veille. Ce décompte important, généralement moins élevé en début de semaine, pourrait résulter d'un "rattrapage" des données des laboratoires fermés le week-end. Le bilan des hospitalisations est, lui aussi, en hausse, avec 1112 admissions supplémentaires. Les derniers chiffres :

1466 433 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 52 518 de plus

37 435 décès au total (Ehpad compris), soit 416 de plus

25 784 décès à l'hôpital, soit 416 de plus

25 143 hospitalisations en cours, soit 1112 de plus

3730 personnes actuellement en réanimation, soit 152 de plus

2547 nouveaux admis à l'hôpital (+664) et 430 en réanimation (+141)

119 104 personnes sorties de l'hôpital, soit 877 de plus

Taux de positivité des tests : 20,6%, soit 0,2 point de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

Santé publique France note une "forte accélération de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF.

sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF. Les conséquences sur les hôpitaux sont désormais très lourdes. Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences.

Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences. Les décès sont aussi en nette augmentation. On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport.

On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport. Les Ehpad sont de nouveau frappés. Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42.

Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42. Des régions et des métropoles sont particulièrement impactées. Il s'agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France et leurs grandes villes Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble. Mais au total, 18 métropoles ont un taux d’incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus