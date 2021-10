"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie progresse à nouveau, mais reste contrôlée"

CORONAVIRUS. Plusieurs indicateurs sanitaires montrent une reprise épidémique en France. En effet, le nombre de cas quotidiens ainsi que d'entrées à l'hôpital continue d'augmenter. Néanmoins, la situation reste contrôlée pour le moment. Les dernières infos.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le coronavirus semble à nouveau gagner du terrain dans l’Hexagone, selon Santé publique France. Dans son point épidémiologique hebdomadaire, daté du jeudi 28 octobre 2021, l'autorité sanitaire indique que "la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole, avec une nouvelle hausse du taux d’incidence". Ce dernier est passé de 48 à 55 cas pour 100 000 habitants en moyenne sur le pays.

Au-delà du taux d’incidence, le taux de positivité des tests a également augmenté. Enfin, une augmentation des hospitalisations a été observée. Sur une semaine, 1281 nouveaux patients ont été pris en charge après avoir contracté le Covid-19, contre 1254 la semaine précédente. Découvrez le bilan détaillé en bas de cette page.

La vaccination se poursuit en parallèle. Désormais, plus de 50 millions de Français ont un schéma vaccinal complet, selon les chiffres communiqués par Santé publique France vendredi 29 octobre. Pour rappel, un schéma vaccinal complet signifie une, deux ou trois doses de vaccin, selon les profils des vaccinés.

13:14 - Une remontée des signaux de coronavirus dans les eaux usées Invité de franceinfo ce samedi 30 octobre 2021, le cofondateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine), Vincent Maréchal, a indiqué avoir observé "une remontée des signaux dans les eaux usées des stations d’épuration". Cet indicateur confirme la reprise de l'épidémie de Covid-19 en France, rapportent nos confrères de France Bleu. De plus, Vincent Maréchal souligne qu'il y a une "très bonne adéquation entre la variation des signaux" observés dans les stations d'épuration et "les données individuelles" comme le taux d’incidence. Pour rappel, le réseau Obépine analyse tous les jours les eaux usées de 200 réseaux, soit "plus de 30% de la population française". 11:45 - La réalité virtuelle pour inciter à la vaccination contre le coronavirus ? La question de la vaccination des moins de 12 ans contre le coronavirus continue de susciter un vif débat. Une vidéo montrant un enfant en train de recevoir une dose de vaccin anti Covid-19 alors qu’il est plongé dans un monde de fantasy grâce à un casque de réalité virtuelle fait polémique sur Twitter, comme le rapporte 20 Minutes. Si cette initiative existe bel et bien, elle a été créée avant la pandémie de Covid-19, au Brésil, en 2017, rappellent nos confrères. Cette initiative serait un moyen de surmonter la crainte de l’aiguille. "Ce projet nous a appris que les enfants craignaient surtout l’aiguille plus que la douleur en elle-même. Théoriquement, faire disparaître le moment où l’aiguille se rapproche permettrait d’annihiler cette peur. Et c’est exactement ce qui s’est passé", se félicitait à cette occasion Luiz Evandro, en tant que membre d’un des studios derrière cette création. 10:20 - Plus de 50 détenus contaminés par le Covid-19 à Béziers Si le pass sanitaire est obligatoire dans bon nombre d'endroits, ce n'est pas le cas dans les prisons, qui accueillent pourtant de nombreuses familles de détenus, comme le rapporte France Bleu. Un cluster a été observé à Béziers, où 50 cas de coronavirus ont été recensés. Seulement un tiers de l'établissement a été testé. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours, comme le précisent nos confrères. 29/10/21 - 23:48 - Quelle situation épidémiologique en Corse ? [FIN DU DIRECT] Selon le dernier bilan du Covid en Corse, le nombre de personnes hospitalisées sur l'île de Beauté était de 26 patients le 29 octobre 2021, avec 1 nouvel admis dans les dernières 24 heures. 5 malades étaient en réanimation, avec 2 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 29 octobre 2021, à l'échelle régionale, était de 27,8%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 70,8 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la hausse. Le R effectif mesuré le 5 octobre 2021 était de 0,77, signe d'une épidémie en régression. 238 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec aucun décès supplémentaire dans les dernières 24 heures. 29/10/21 - 23:25 - Benjamin Rossi estime que l'hôpital est au bord de la rupture Invité sur le plateau de BFMTV ce vendredi 29 octobre 2021, l'infectiologue Benjamin Rossi qui travaille en Seine-Saint-Denis condamne le manque de moyens dans les hôpitaux."Une infirmière m'a dit qu'elle n'était pas suffisamment bien payée pour être maltraitante", a-t-il notamment déclaré. Il a par ailleurs fustigé le manque de soignants : "On n'est plus capables d'éliminer le flux des urgences qui reste à dormir dans les couloirs". Enfin, il a estimé que les départs d'infirmiers provoqueront une "hémorragie de médecins". 29/10/21 - 22:54 - Bientôt des patchs pour se vacciner contre le Covid ? Un vaccin sans aiguille. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, de nombreux projets visant à vacciner les population grâce à des matchs ont vu le jour. Une manière révolutionnaire qui pourrait éviter certaines angoisses chez les anxieux des seringues. Une étude réalisée sur des souris et relayée dans la revue Sciences Advances fait part de résultats prometteurs. Ainsi, un premier groupe de souris a été vacciné avec un patch, pendant qu'un autre s'est vu administrer des vaccins de manière plus classiques. Pour le premier, "nous avons obtenu une réponse d'anticorps très forte, y compris dans les poumons, ce qui est important pour le Covid-19", a détaillé le Dr David Muller, co-aurteur de l'étude et virologue à l'université de Queensland, en Australie. Les résultats obtenus ont largement "surpassé" la vaccination par aiguille, a-t-il assuré. Des essais de phase 1 sont prévus à partir d'avril 2022. 29/10/21 - 21:58 - 50 millions de Français ont désormais un schéma vaccinal complet C'est un nouveau cap de franchi dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus en France. Ce vendredi 29 octobre, Santé publique France (SpF) a indiqué que plus de 50 millions de personnes possédaient désormais un schéma vaccinal complet dans l'Hexagone. En d'autres termes, plus de 50 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, une seule s'il s'agissait du Johnson&Johnson, ou trois pour les personnes immunodéprimées ou prioritaires. Dans le détail, ce sont 50 006 445 personnes qui ont désormais un schéma vaccinal complet, ce qui représente 74,2 % de la population française totale. 29/10/21 - 21:17 - 49 départements au-dessus du seuil d'alerte La hausse des contaminations liées au coronavirus est souvent corrélée avec une hausse du taux d'incidence. Au niveau national, l'Hexagone compte, au 26 octobre, 56,5 cas positifs au coronavirus pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres disponibles publiés par Santé publique France (SpF). À l’échelle des départements, 49 basculent à nouveau au-dessus du seuil d’alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Cette liste ne cesse de s'allonger ces derniers jours. LIRE PLUS

La tendance est toujours à la hausse en France sur le front de l’épidémie de coronavirus. Selon le dernier bilan de Santé publique France, on dénombre, ce vendredi 29 octobre, 6 433 nouvelles contaminations, soit 67 de plus que vendredi dernier. Par rapport à hier, l'amélioration qui avait été observée a laissé place à une hausse du nombre de personnes hospitalisées. Ce sont ainsi 283 admissions à l'hôpital en 24h, soit 12 de plus que jeudi et 80 de plus par rapport à vendredi dernier. Le bilan détaillé :

7 153 188 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 433 de plus

218 727 cas en Ehpad, soit 33 de plus

117 621 décès au total (Ehpad compris), soit 28 de plus

90 737 décès à l'hôpital, soit 27 de plus

26 884 décès en Ehpad, soit 1 de plus

6 534 personnes actuellement hospitalisées, soit 7 de moins

1034 personnes actuellement en réanimation, soit 3 de moins

283 nouveaux admis à l'hôpital (+12) et 67 en réanimation (+9)

427 286 personnes sorties de l'hôpital, soit 255 de plus

Taux de positivité des tests : 1,89%, soit 0,07 point de plus

Taux d'incidence : 56,5 cas/100 000, soit 0,51 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 28 octobre, "la reprise de la circulation virale s’est confirmée en métropole, avec une nouvelle hausse du taux d’incidence". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans.

augmente en semaine 42 et passe à 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 48 en S41, soit +14%). En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans. L e nombre d’hospitalisations augmente. Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41).

Si le R effectif est désormais supérieur à 1 (1,14), les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 281 nouvelles hospitalisations (+2% par rapport à S41) et 346 nouvelles admissions en services de soins critiques (+12% vs S41). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 28 septembre et 5 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 26 octobre 2021, 76,2% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,3% était complètement vaccinée.16,9% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.