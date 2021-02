"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie semble stabilisée, la période de vacances cruciale"

COVID FRANCE. Les variants n'ont pas perturbé le plateau épidémique de coronavirus pour le moment. Les hospitalisations et les réanimations continuent de diminuer, même si la pression reste forte dans les hôpitaux. Les vacances scolaires, débutées vendredi, sont une période cruciale.

17:36 - Une "efficacité limitée" du vaccin d'AstraZeneca/Oxford pour le variant sud-africain Le vaccin britannique développé par Oxford et AstraZeneca contre le coronavirus offre une "protection limitée contre les formes modérées de la maladie (Covid-19) dues au variant sud-africain, chez les jeunes adultes", a révélé une étude sud-africaine, reprise par La Provence. "Des chercheurs sud-africains et britanniques ont constaté que (...) le vaccin était bien plus efficace contre la (souche) originale du coronavirus" que contre le variant, est-il précisé dans un communiqué.

17:15 - L’ARS Occitanie déploie des équipes de médiateurs Covid-19 Pour permettre la mise en œuvre de la stratégie "tester, alerter, protéger", recommandée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie va déployer dans chaque département de la région des équipes de médiateurs Covid-19, rapporte L’Indépendant. Ces équipes ont pour mission d’organiser et gérer des opérations de tests, de contact-tracing, d’accompagnement et de sensibilisation des populations aux messages de santé publique, précise le média. Concrètement, elles vont réaliser des prélèvements, les analyser (en tests antigéniques) et communiquer les résultats, délivrer des messages de prévention et de promotion des gestes barrières et collecter des informations relatives aux contacts des personnes infectées, et enfin enregistrer les données et contribuer à la réalisation d’enquêtes sanitaires, détaille L’Indépendant.

16:20 - À Mayotte, une incidence "record" liée au variant sud-africain du coronavirus "Le virus a diffusé rapidement" et dans toutes les catégories de la population à Mayotte, qui entame son deuxième jour de reconfinement, a expliqué à Europe 1 Dominique Voynet, la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) du département. Cette vitesse de diffusion du Covid-19 particulièrement rapide est liée à la présence importante du variant sud-africain. "Cette rapidité de la circulation, qui est sans doute liée au fait qu'il s'agit de ce variant sud-africain dont on nous annonçait qu'il était plus contagieux que le variant conventionnel, est évidemment très préoccupante", a détaillé Dominique Voynet.



15:30 - En Aveyron, 19 décès liés au coronavirus en quinze jours Dix-neuf patients sont décédés du Covid-19 dans les hôpitaux de l’Aveyron depuis quinze jours, rapporte Midi Libre. Ce chiffre représente plus de 10 % des décès depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a près d’un an, dans les établissements hospitaliers. Selon l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, entre le 27 janvier et le 5 février, cette donnée est passée de 134 à 147 décès, précise le média. En parallèle, en Aveyron, une baisse de la pression sur les services hospitaliers est observée.

14:45 - Les gestes barrières devront perdurer plusieurs mois dans les Ehpad "Même si le vaccin ouvre quelques perspectives un peu plus heureuses de sortie de crise, nous avons encore quelques mois à passer en étant tout à fait prudents", a affirmé sur franceinfo Romain Gizolme, le directeur de l'Association des directeurs au service de personnes âgées. Il va donc falloir "maintenir les gestes barrières encore pendant quelques mois" afin de limiter la propagation du coronavirus, a précisé le directeur ce dimanche 7 février.



14:00 - Des résidents vaccinés d'un Ehpad atteints par le variant sud-africain L’Ehpad Les Pins de Rémilly, près de Metz, doit faire face à des cas de contamination par le variant sud-africain du coronavirus, rapporte L’Est Républicain. Sur 42 résidents pourtant vaccinés,14 sont porteurs du virus, et une personne est décédée, détaille le média. Afin de limiter la propagation du coronavirus, les résidents sont consignés et les animations ont lieu dans le couloir, permettant une participation des personnes âgées depuis le seuil des chambres.

13:10 - Le "covid long" bientôt étudié dans une enquête approfondie ? De nombreux patients se plaignent de cet effet, encore inexpliqué. L'organisation mondiale de la santé (OMS) va tenter de résoudre le mystère du "Covid long". Elle plaide pour un effort unifié à l'échelle mondiale en organisant un premier séminaire virtuel mardi 9 février prochain.

12:25 - Le groupe sanguin O apporte-t-il l’immunité contre le Covid-19 ? Si les études démontrant une protection du groupe sanguin O face au Covid-19 sont de plus en plus nombreuses, cela ne signifie pas pour autant qu’une partie de la population serait immunisée, rapporte La Croix. En Europe, "si on se fie aux études des pays voisins (Espagne, Belgique, Danemark), la diminution du risque serait aux alentours de 25 %", rapporte Jacques Le Pendu, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et à l’université de Nantes. Le directeur de recherche tient à rappeler que cette diminution n’est pas assez importante "pour ne pas prendre de précaution".

11:40 - Environ 10% des résidents d’Ehpad ont été vaccinés contre le coronavirus Près de 10% des résidents en Ehpad ont été vaccinés contre le Covid-19, comme le rapporte Le Parisien. Si 64,4% des résidents ont reçu au moins une dose de vaccin, 9,6% ont reçu les deux doses, selon les derniers chiffres de vaccination disponibles, détaille le média.

10:50 - La Réunion expérimente un test Covid-19 plus sensible au variant anglais Le Cirad, un organisme de recherche agronomique basé à Saint-Pierre, à La Réunion, s’apprête à déployer un nouveau test de dépistage, rapporte Libération. Ce test, appelé le RunCov, est plus pratique que le RT-PCR classique. Le ministère de la Santé vient de l’inscrire dans la liste des tests disponibles, précise le média. Il faut attendre au maximum une demi-heure pour avoir les résultats. Concernant sa fiabilité, Éric Jeuffrault, le directeur régional du Cirad, est formel : "RunCov se suffit à lui-même, avec une sensibilité d’environ 90 %, même avec de faibles charges virales, ce qui réduit considérablement la probabilité de patients faux négatifs."