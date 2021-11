"DIRECT. Coronavirus en France : les chiffres flambent, quelles mesures vont être prises ?"

COVID. Des annonces pour renforcer la lutte contre l'épidémie de Covid-19 en France vont être faites par Olivier Véran, ce jeudi 25 novembre 2021, à la mi-journée, alors que les chiffres continuent d'augmenter.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Vers un nouveau tour de vis du gouvernement pour endiguer la 5e vague ? Olivier Véran doit s'exprimer à la mi-journée, jeudi 25 novembre 2021, pour dévoiler les nouvelles mesures prises par l'exécutif pour ralentir la propagation du Covid-19 en France. Le ministre de la Santé sera ensuite au 20 heures de TF1.

Comme annoncé par Gabriel Attal mercredi, des dispositions pour renforcer la vaccination, le port du masque ainsi que le pass sanitaire devraient être officialisées aux alentours de midi.

D'après les données de Santé publique France en date du mercredi 24 novembre, 32 591 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures, soit 2 137 de plus par rapport à mardi et 12 297 de plus par rapport à la semaine dernière. Le taux d'incidence national est désormais de 193,16 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page.

09:19 - Protocole allégé en maternelle et primaire L'inquiétude monte également autour de la circulation du Covid-19 à l'école. Alors qu'environ 6000 classes étaient fermées mardi 23 novembre 2021, Olivier Véran devrait annoncer, ce jeudi, un assouplissement du protocole. Selon des informations de BFM TV, les classes de maternelle et de primaire ne seront plus obligées de fermer lorsqu'un cas positif est détecté. Des dépistages des autres enfants seront effectués. Ces derniers pourront réintégrer la classe s'ils s'avèrent négatifs. 09:13 - Inquiétude autour de la protection des plus âgés Alors que le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures pour contrer la 5e vague de Covid-19, la protection des personnes âgées contre le virus inquiète, comme le note l'épidémiologiste Pierre-Yves Boëlle auprès de L'Obs, jeudi 25 novembre 2021 : "En France, le fait que les personnes âgées de plus de 80 ans soient moins protégées (85,2 % de vaccinés) que la tranche en dessous (96,7 % chez les 75-79 ans) est très préoccupant. Pour cet hiver, il faudrait qu’elles soient mieux vaccinées". 08:50 - A quelle heure les nouvelles mesures seront-elles annoncées ? Si Gabriel Attal avait simplement indiqué mercredi qu'Olivier Véran prendrait la parole jeudi à la mi-journée, l'agenda du ministre des Solidarités et de la Santé s'est précisé. En effet, c'est à 12h30 qu'il s'exprimera, aux côtés de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, pour officialiser les nouvelles mesures. 08:46 - Nouveau record de rendez-vous pris pour la vaccination C'est une histoire qui se répète à chaque fois. Dès qu'un nouveau tour de vis sanitaire est très fortement envisagé par le gouvernement, notamment concernant la vaccination, de très nombreux rendez-vous pour une nouvelle injection sont pris dans la foulée. Ce mercredi n'a pas échappé à la règle. Alors que Gabriel Attal a annoncé un renforcement de la campagne de rappel vaccinal, 359 975 rendez-vous ont été pris dans la journée sur Doctolib. Un record qui a largement battu celui établi... la veille, avec 218 000 créneaux réservés. 08:37 - Le port du masque renforcé ? Le masque n'est pas près d'être tombé. Selon divers médias, il devrait à nouveau être imposé dans les lieux qui exigent pourtant le pass sanitaire. Par ailleurs, l'accès aux marchés de Noël pourrait être conditionné à sa présentation. 08:25 - Les tests PCR ne seront-ils plus valables que 24 heures ? Ce pourrait être l'autre annonce forte de la journée. Si, au départ, la durée de validité des tests PCR était de 48 heures, elle avait été élargie à 72 heures cet été lors de la mis en place du pass sanitaire. Alors que les dépistages de "confort" sont payants depuis mi-octobre, le gouvernement pourrait changer son fusil d'épaule et ramener la durée de validité à seulement 24 heures pour inciter encore un peu plus à la vaccination. 08:20 - Vers une 3e dose pour tous, des délais réduits ? C'est une information BFMTV : le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran devrait annoncer, dans sa conférence de presse de ce midi, l'élargissement de la dose de rappel à l'ensemble de la population et son intégration "progressive" au pass sanitaire. Le délai entre la 2ème et la 3ème injection devrait également, selon nos confrères de la chaine d'information en continu, être réduit de 6 mois à 5, par la même occasion. Une accélération du calendrier du rappel vaccinal serait donc l'une des mesures pour faire face à la 5e vague. 08:16 - 32 591 nouvelles contaminations enregistrées mercredi En France, le nombre de nouvelles contaminations explose depuis plusieurs semaines. Depuis mardi, il a même atteint la barre significative des 30 000 cas supplémentaires par jour. Et la tendance s'est confirmée dans les 24 heures suivantes. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, 32 591 nouvelles contaminations ont été recensées en France mercredi 24 novembre, soit 2 137 de plus que la veille et 12 297 cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mercredi 24 novembre, la moyenne des nouvelles contaminations sous sept jours passe à 32 591 nouveaux cas, soit 2 137 de plus qu'hier. Ces dernières 24 heures, 80 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont quatre de moins qu'hier, mais 30 de plus que mercredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation s'aggrave. En 24 heures, 770 nouveaux patients ont été admis, soit 11 de moins qu'hier, et 245 de plus que mercredi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 483 282 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 32 591 de plus

118 705 décès au total (Ehpad compris), soit 81 de plus

91 793 décès à l'hôpital, soit 80 de plus

26 912 décès en Ehpad, soit1 de plus

8 765 personnes actuellement hospitalisées, soit 240 de plus

1 483 personnes actuellement en réanimation, soit 28 de plus

770 nouveaux admis à l'hôpital (+11) et 137 en réanimation (-55)

433 833 personnes sorties de l'hôpital, soit 422 de plus

Taux de positivité des tests : 4,89%, soit 0,03 point de plus

Taux d'incidence : 193,16 cas/100 000, soit 1,93 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 18 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur le territoire métropolitain, et la tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations s’est confirmée." En moyenne, plus de 10 000 nouveaux cas positifs étaient détectés chaque jour sur la semaine 45 et le taux d'incidence corrigé dépassait les 100 cas positifs pour 100 000 habitants dans 61 départements.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 125 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 90 en S44, soit +38%). Le taux de dépistage, en forte augmentation chez les plus jeunes du fait de la rentrée des classes, était de 3 335/100 000 (+14% par rapport à la S44). Le taux de positivité aux tests était en hausse (3,7%, vs 3,1% en S44). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 0-9 ans (106, soit +62%), les 30-39 ans (181, +38%), les 40-49 ans (145, +32%).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 143 nouvelles hospitalisations en S45 (+15% par rapport à S44, où 1 859 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 507 nouvelles admissions en services de soins critiques (+11% par rapport à S44, où 548 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 16 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin anti-Covid était estimée à 76,9% de la population pour au moins une dose, de 75,2% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 29,1% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.