"DIRECT. Coronavirus en France : les chiffres repartent à la hausse, les dernières annonces de Castex"

Avec encore près de 9 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés vendredi, la reprise épidémique s'impose comme une évidence. Face à ce constat, Emmanuel Macron doit prendre la parole mardi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:49 - Où compte-t-on le plus de patients en réanimation ? Selon les chiffres en date du 5 novembre, c'est également dans les Bouches-du-Rhône que l'on recense le plus de patients victimes du coronavirus dans les services de réanimation, avec 102 lits occupés. Suivent Paris (72), le Nord (58), l'Essonne (45), la Gironde (40), la Seine-et-Marne (34), la Seine-Saint-Denis et le Rhône (29), la Martinique (28) et les Hauts-de-Seine (26). 16:12 - Quels sont les départements où l'on recense le plus de personnes atteintes du Covid-19 hospitalisées ? Selon les chiffres en date d'hier, vendredi 5 novembre, c'est dans le département des Bouches-du-Rhône que l'on compte le plus de patients Covid-19 dans les lits d'hôpitaux, avec 420 malades. Suivent les Hauts-de-Seine, 300 patients, la Seine-Saint-Denis (292), Paris (288), le Nord (238), la Guadeloupe (181) et le Val-de-Marne (168). 15:46 - Où en est la vaccination en France ? Toujours d'après les données fournies par Doctolib, on sait qu'au 4 novembre, 51 321 440 personnes ont reçu au moins une dose en France. 50 165 152 ont en revanche un schéma vaccinal complet, à savoir toutes les doses nécessaires pour être officiellement considéré comme vacciné contre le Covid-19. D'après les statistiques du ministère de de la Santé, au 4 novembre encore, 76,1% de la population française étaient vaccinés avec au moins une dose. 15:14 - Les prises de rendez-vous pour la troisième dose de vaccin anti-Covid en hausse C'est un constat établi par Doctolib. D'après les informations du site de prise de rendez-vous médicaux en ligne, dont LCI se fait notamment l'écho, pas moins de 63 355 créneaux pour l’injection d’une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 ont été pris lors de la seule journée du vendredi 5 novembre. Il s'agit là du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la campagne de rappel vaccinal. Jeudi, 51 935 rendez-vous pour une troisième injection avaient été réservés, ils étaient respectivement 57 892 et 57 147 mercredi et mardi. 14:47 - Quelles sont les trois régions qui bénéficient de la meilleure couverture vaccinale ? D'après les données fournies par le site de prise de rendez-vous en ligne Doctolib, les régions qui ont la meilleure couverture vaccinale contre le coronavirus sont la Bretagne, avec 82,6%, la Normandie, 81,9%, et la Nouvelle-Aquitaine, 81,3%. Suivent les Pays de la Loire (80,3%), la Bourgogne-Franche-Comté (77%), le Centre-Val de Loire (76,6%), l'Auvergne-Rhône-Alpes (76,5%), l'Occitanie (76,2%), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (75,9%), l'Île-de-France (75,8%), les Hauts-de-France (75,7%), le Grand Est (75,6%) et la Corse (72,6%). 14:14 - De nouvelles annonces mardi soir ? Le président de la République, Emmanuel Macron va à nouveau prendre la parole. Le chef de l'État s'exprimera mardi 9 novembre en soirée, à 20 heures précises. Vous pourrez suivre son allocution sur notre site, mais également à la télévision et à la radio. Cette nouvelle prise de parole survient alors que l'épidémie de coronavirus semble reprendre du poil de la bête ces derniers jours, avec un nombre de nouveaux cas de Covid-19 quotidien qui ne cesse de croître et de nouvelles admissions dans les services hospitaliers toujours plus nombreuses. Qu'attendre de ce discours de Macron ? Le président pourrait livrer quelques précisions concernant la prolongation effective du pass sanitaire, mais également évoquer la troisième dose de vaccin contre le Covid-19. 13:15 - Les annonces de Jean Castex concernant l'ouverture des pistes de ski Le Premier ministre Jean Castex était en déplacement en Haute-Savoie ce samedi 6 novembre. L'occasion pour le chef du gouvernement d'annoncer quelques mesures sanitaires concernant les stations de sports d'hiver. Jean Castex a ainsi fait savoir que le port du masque serait obligatoire dans les remontées mécaniques et dans les files d'attente pour y accéder. De même, dans le cas où le taux d'incidence national repasserait la barre des 200 cas pour 100 000 habitants, le pass sanitaire deviendra obligatoire. 05/11/21 - 23:55 - Le dépistage en baisse partout en France FIN DU DIRECT - Conséquence directe de la fin de la gratuité des tests de dépistage du coronavirus dits "de confort" depuis le 15 octobre dernier, le nombre de personnes testées en France ne cesse de diminuer. Du 25 au 31 octobre, 171 607 Français présentant des symptômes se sont fait dépister, soit une baisse de 10% par rapport à la semaine précédente, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France. LIRE PLUS

En savoir plus

Vendredi 5 novembre, Santé publique France a annoncé 8 998 cas de Covid-19 supplémentaires en 24 heures, soit 504 de moins par rapport à la veille mais 2 565 de plus que vendredi dernier. Du côté des nouvelles admissions, on en dénombre 334 en 24h, soit le même nombre que la veille mais 51 de plus que vendredi dernier. Dans les services de réanimation, 82 personnes ont été admises sur la même période. C'est 1 de plus par rapport à la veille et 51 de plus en comparaison avec les chiffres publiés vendredi dernier. Enfin, 26 morts supplémentaires (hors Ehpad) sont à déplorer, soit 1 de plus que la semaine passée au même jour. Voici tous les chiffres :

7 199 332 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 8 998 de plus

218 832 cas en Ehpad, soit 21 de plus

117 858 décès au total (Ehpad compris), soit 26 de plus

90 963 décès à l'hôpital, soit 26 de plus

6 735 personnes actuellement hospitalisées, soit 17 de plus

1089 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de moins

334 nouveaux admis à l'hôpital (0) et 82 en réanimation (+1)

428 716 personnes sorties de l'hôpital, soit 282 de plus

Taux de positivité des tests : 2,44%, soit 0,25 point de plus

Taux d'incidence : 61,85 cas/100 000, soit 8,07 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 4 novembre, "la reprise épidémique se confirme avec la poursuite de l’augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%).

augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%). Le nombre d’hospitalisations en légère baisse... mais attention à ces chiffres. Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables.

Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables. Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 02 novembre 2021, 76,4% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,6% était complètement vaccinée. 19,8% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.