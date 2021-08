"DIRECT. Coronavirus en France : les chiffres stagnent, inquiétude sur la rentrée"

COVID. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, la situation épidémique en France est dans un "état d'équilibre" mais les prévisions sont incertaines pour l'automne.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du dimanche 22 août L'épidémie de coronavirus "plafonne" en France avec des chiffres qui n'explosent pas et une moyenne de nombre de cas qui baisse tous les jours. En revanche, la tension hospitalière est toujours en légère augmentation tous les jours avec plus de 2000 patients en réanimation et 10 000 hospitalisés. Les chiffres ci-dessous.

Jean-Michel Blanquer s'est exprimé dans une interview accordée au JDD ce dimanche 22 août. Le ministre de l'Éducation nationale y a dressé les contours de la rentrée scolaire. En cas de contamination dans une classe, la période d’isolement de sept jours ne sera pas requise pour les élèves vaccinés, "la même règle que pour le reste de la population", a expliqué le ministre. "Un élève non vacciné est dans une situation plus risquée qu’un élève qui a reçu au moins une injection. Lui demander de rester chez lui en cas de contact à risque, c’est le protéger et protéger les autres", a déclaré Jean-Michel Blanquer. Aussi, en primaire, les enfants n'ayant pas l'âge pour être vaccinés, la règle reste la fermeture de toute la classe pour sept jours en cas de contamination. Aucun pass ne sera exigé lors des sorties scolaires, dans les lieux où ils ne sont pas mélangés au public.

Sur France Inter ce 23 août, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a constaté un "état d'équilibre" sur l'évolution du coronavirus en France. Mais des "éléments perturbateurs" sont attendus, à commencer par la rentrée scolaire dans 10 jours, un possible refroidissement, ainsi que la façon dont "l’immunité évolue avec le temps". L’école est la situation la plus complexe qui nous attend cet automne", juge également Arnaud Fontanet. il juge "extrêmement important" de se concerter pour réfléchir à de nouvelles mesures, dont l’installation de purificateurs d’air et "un dépistage 2 fois par semaine".

En Occitanie, le décès d'un nouveau-né testé positif a été confirmé par l'ARS. Il s'agit du septième décès d'un enfant de moins de 10, atteint du Covid-19, depuis le début de l'épidémie en mars 2020 en France, selon France 3 Occitanie.

14:00 - "Une maltraitance sanitaire" en Guadeloupe ? Sur France Bleu, le professeur Louis Bernard, du CHRU de Tours, dénonce une "maltraitance sanitaire" et une situation d'une "gravité extrême" après s'être rendu en Guadeloupe. "En plus de 30 ans de métier, je n'ai jamais connu ça dans un département français. J'ai encore des idées noires face aux afflux massifs de patients, aux gens restant pendant 24h sur des brancards dans une hygiène précaire, aux décès nombreux dans les services..." témoigne-t-il. 13:00 - "On va encore avoir besoin de renforts" alerte la Martinique Malgré les premiers renforts, la situation en Martinique est toujours préoccupante et de nouveaux renforts sont réclamés. "On s’installe en plateau” mais il “ne faut pas”, “parce que ça veut dire qu’on va avoir de façon continue un flux massif de personnes dans les structures hospitalières, et qui vont saturer la médecine de ville”, décrit le responsable de l’ARS. La Martinique compte “plus d’une centaine de lits de soins critiques” et “presque 500 lits de médecine (…) et c’est encore à peine suffisant. D’autant qu’on voit arriver des formes de Covid chez l’enfant qu’on n’avait pas jusqu’à maintenant (...) on aura encore besoin de nouveaux renforts”. 12:00 - Quels taux d'incidence en Guadeloupe et Martinique ? La situation la plus préoccupante est dans les Antilles avec un taux d'incidence de 1 977 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe alors qu'en Martinique le taux est de 961 cas. La tension hospitalière est également très importante avec 485% des lits occupés pour la Martinique... 11:00 - Le décès d'un nouveau-né testé positif confirmé par l'ARS Un drame. L'Agence régionale de santé d'Occitanie a confirmé dimanche le décès d'un nouveau-né dont le test du Covid-19, réalisé post-mortem, s'est révélé positif. Il s'agit du septième décès d'un enfant de moins de 10, atteint du Covid-19, depuis le début de l'épidémie en mars 2020 en France, selon France 3 Occitanie. 10:00 - L'école la situation la plus complexe ? Toujours sur France Inter, Arnaud Fontanet estime que la situation à l'école est la plus complexe sur le front de l'épidémie. Arnaud Fontanet, épidémiologiste : "L'école est la situation la plus complexe qui nous attend cet automne. Selon nos modélisations, la moitié des nouvelle infections auront lieu chez les enfants puisqu'ils sont non-vaccinés. Et personne n'a de recette miracle." #le69Inter pic.twitter.com/y5j2fGYOsb — France Inter (@franceinter) August 23, 2021 09:24 - Une situation d'équilibre en France ? Les chiffres n'explosent pas et c'est plutôt une bonne nouvelle malgré la menace du variant Delta. Invité de France Inter, Arnaud Fontanet, a évoqué cet "état d'équilibre" tout en évoquant des "éléments perturbateurs" à commencer par la rentrée scolaire dans 10 jours, un possible refroidissement, ainsi que la façon dont "l’immunité évolue avec le temps".

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 22 août la moyenne des contaminations sur sept jours passe à 21 225 cas. Les hospitalisations augmentent légèrement ce week-end. Il y en a eu 188 de plus en 24h et le nombre d'admis en réanimation augmente également avec 22 patients de plus que la veille. Tous les chiffres :

6 619 611 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 17 300 de plus

113 372 décès au total (Ehpad compris)

86 797 décès à l'hôpital, soit 44 de plus

10 651 personnes actuellement hospitalisées, soit 188 de plus

2128 personnes actuellement en réanimation, soit 22 de plus

542 nouveaux admis à l'hôpital (-263) et 103 en réanimation (-62)

402 848 personnes sorties de l'hôpital, soit 233 de plus

Taux de positivité des tests : 3,17%, soit -0,07 point(s) de moins

Taux d'incidence : 225,2 cas/100 000, soit -7,02 point(s) de moins



Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août), l'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.