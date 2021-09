"DIRECT. Coronavirus en France : les chiffres traduisent une décrue de l'épidémie"

12:46 - Vaccination sans rendez-vous tout le week-end

Ce week-end, il est possible de se faire vacciner contre le Covid-19 sans prendre au préalable de rendez-vous dans les centres de vaccination, selon le ministère de la Santé dont Le Parisien se fait l'écho. Cette opération de communication baptisée "À la rentrée, tous vaccinés", vise à "permettre au plus grand nombre de pouvoir se faire vacciner". Le ministère explique dans un communiqué que : "Tous les centres de vaccination proposeront de la vaccination sans rendez-vous ce week-end, des opérations éphémères seront mises en place sur le territoire et il sera toujours possible de se vacciner dans un grand nombre de centres commerciaux".