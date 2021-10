"DIRECT. Coronavirus en France : les conseils des scientifiques pour éviter une nouvelle vague"

CORONAVIRUS. L'épidémie est "loin d'être terminée", a alerté l'OMS, ce mardi. Et pour éviter un trop fort rebond épidémique, les scientifiques invitent les Français à maintenir les gestes barrières notamment.

23:02 - Olivier Véran reçoit une troisième dose et envoie un message aux Français Ce mardi, le ministre de la Santé a reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid-19, dans un hôpital parisien. Un timing parfait pour Olivier Véran qui en a profité pour se faire vacciner contre la grippe, quelques jours après avoir lancé la campagne saisonnière en France. "J'en ai profité pour faire dans le même mouvement et dans l'autre bras la vaccination contre la grippe", a insisté le ministre, avant d'ajouter : "je me protège, je protège les personnes avec qui je suis en contact". Vaccination et coup de communication, d'une pierre deux coups.

20:40 - Le point sur l'épidémie en France ce mardi 26 octobre Où en est l'épidémie de coronavirus en France ? Chaque jour, retrouvez les derniers chiffres à retenir :



● 6 603 cas supplémentaires = 5 308 cas de plus qu'hier et 669 de plus que mardi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 5 389 cas contre 5 293 hier, 741,6 de plus que la semaine dernière

● 38 morts en 24h (hors Ehpad) = -3 de moins qu'hier et -1 de moins que mardi dernier.

● 316 admis à l'hosto en 24h = 47 de plus qu'hier et 30 de plus comparé à mardi dernier

● 112 admissions en réa = 38 de plus qu'hier et 49 de plus que mardi dernier

19:47 - Médicament contre le Covid-19 : la grosse commande de la France 50 000. Voici le nombre de doses commandées par la France pour le traitement contre le Covid-19. Son nom ? Le molnupiravir. Le produit de la société américaine Merck est actuellement en phase d'examen. Le traitement arriverait en France "à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre", a expliqué le ministre de la Santé.

17:00 - Face à la reprise de l'épidémie, Gabriel Attal durcit le ton Gabriel Attal a rappelé, encore une fois, la nécessité pour les personnes éligibles de procéder à un rappel du vaccin contre le Covid-19. Au micro d'Europe 1 ce mardi matin, il martelait : "Il faut continuer à respecter les gestes barrières, garder nos outils comme le passe sanitaire et, pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles, il faut faire le rappel vaccinal". "Je lance un appel à ceux qui ont plus de 65 ans : 'Faites-vous vacciner avec la troisième dose'", ajoutait-il. Gabriel Attal a également rappelé que des études scientifiques montraient que la couverture vaccinale diminuait lorsqu'il existait des fragilités dues à l'âge : "Au bout de six mois environ, cette protection conférée par le vaccin a tendance à diminuer. Donc c'est très important de faire le rappel", a-t-il insisté. A l'heure actuelle, seulement un tiers des personnes éligibles ont reçu leur troisième dose, ce qui est "encore trop peu" selon le porte-parole du gouvernement.

16:50 - Quelles sont les régions les plus touchées par le Covid-19 ? La Guyane, avait 217 cas positifs pour 100 000 habitants, une tension hospitalière de 68% et un taux de positivité de 9,3%, est la région la plus durement touchée par l'épidémie de Covid-19. Derrière elle, la Martinique, avec une incidence de 135, une tension hospitalière de 112% (ce qui signifie que les patients Covid19 occupent plus de lits de réanimation qu'il n'y en avait avant l'épidémie) et un taux de positivité de 2,2%. En métropole, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la plus touchée par la pandémie : son taux d'incidence est de 71 cas positifs pour 100k habitants, son taux de reproduction R effectif de 1 et son taux de positivité de 1,6%. Les Pays de la Loire arrivent juste derrière, avec une incidence de 70, un taux de reproduction R effectif de 1,34 et un taux de positivité de 2,7%. Enfin, l'Île-de-France, avec un taux d'incidence de 69 cas positifs pour 100 000 habitants, un R effectif de 1,09 et un taux de positivité de 1,7%. Pour rappel, l'incidence moyenne en France est de 53.

16:26 - Moderna annonce des résultats positifs pour son vaccin chez les 6-11 ans Ce lundi 25 octobre, Moderna a annoncé des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les jeunes enfants. La société américaine a ainsi ouvert la voie à une possible autorisation prochaine de deux vaccins pour cette tranche d'âge, avec celui de Pfizer. Effectivement, les essais cliniques menés par Moderna sur plus de 4 700 participants âgés de 6 à 11 ans "démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d'enfants un mois après la seconde dose", avec des niveaux d'anticorps "robustes" détectés, a déclaré l'entreprise dans un communiqué. En outre, le vaccin présente, selon ce communiqué, "un profil de sécurité favorable" et a été "généralement bien toléré" - les effets secondaires les plus courants étant de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et une douleur au niveau de l'injection. Stéphane Bancel, patron de Moderna, a déclaré dans le communiqué que les données devraient être soumises "à court terme" aux agences de régulation mondiale.

12:34 - Le CHU de Martinique appelle au calme Après plusieurs manifestations de soutien aux soignants opposés à l'obligation vaccinale dans l'enceinte de l'établissement, la direction du CHU de Martinique a indiqué souhaiter que les manifestions "motorisées" ou qui sont "susceptibles de générer des nuisances sonores" cessent. La raison ? Les manifestations ont troublé la tranquillité des soins de patients en soins critiques et les véhicules d'urgence des pompiers ont "souffert de l’encombrement des axes de circulation dans l’enceinte de l’hôpital Pierre Zobda-Quitman", selon la direction du CHU. Pensons aux patients. La liberté de manifester est un droit fondamental mais elle doit s'exprimer en dehors du CHUM. https://t.co/L8jFLZe93O — Préfet de la Martinique (@Prefet972) October 25, 2021 Pour rappel : le CHU de Martinique avait autorisé que les membres de son personnel soignant pénètrent dans l'enceinte de l'établissement sans être vaccinés il y a quelques jours, suite à de nombreuses manifestations de la part de ces soignants.