"DIRECT. Coronavirus en France : les départements les plus touchés par le Covid, les Bouches-du Rhône en alerte"

CORONAVIRUS. Le Covid-19 poursuit sa trajectoire ascendante en France avec une explosion du nombre de cas, l'apparition d'une vingtaine de clusters par jour... Plusieurs départements sont en état d'alerte dont les Bouches du Rhône, l'Hérault et Paris.

L'essentiel

"Situation alarmante", ce sont les mots utilisés par le préfet pour qualifier la situation sanitaire du coronavirus dans le département des Bouches-du-Rhône et particulièrement dans la ville de Marseille. Selon le dernier point épidémiologique, les Bouches du Rhône ont le taux d'incidence le plus élevé en France. Ce dernier était de 85/100 000h vendredi et est déjà passé ce lundi à 110/100 000h. À Marseille le ratio est encore plus élevé puisqu'il est de 145/100 000 habitants. C'est pourquoi, la ville de Marseille devrait établir de nouvelles mesures pour mieux contrôler le rebond épidémique. Le prefet a évoqué "une restriction des horaires d'ouverture des restaurants ou des bars", une révision à la baisse de la jauge de 5000 personnes autorisée pour les événements publics, voire l'interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public." En ce qui concerne les bars, la maire de Marseille a indiqué qu'elle n'était pas spécialement pour et souhaiterait que ces derniers ferment aux alentours de 23h.

Le préfet de l'Hérault est monté au créneau ces derniers jours après l'explosion du nombre de cas dans le département et particulièrement dans le village naturiste du Cap d'Agde. L'Agence régionale de santé a annoncé dès dimanche avoir enregistré "près de 30 % de cas positifs" sur une seule journée la semaine dernière. Dans un communiqué publié ce lundi, la préfecture en accord avec le maire et l'ARS a demandé à tous les résidents du village naturiste de se faire dépister et à ceux qui souhaitent s'y rendre de différer leur déplacement. Ce dernier a également ordonné la fermeture pour 15 jours de 17 établissements bars, restaurants, bars musicaux du village naturiste.

Selon le dernier bilan, Paris enregistre un solde positif dans les services de réanimation et au niveau des hospitalisations. Il y a quelques jours, l'ARS indiquait que le nombre de cas avait été multiplié par 6 alors que le département a le second taux d'incidence le plus élevé de France avec un ration de 74/100 000 habitants selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France. Dans une interview pour France Inter ce mardi 25 août, Martin Hirsh, directeur de l'AP-HP alerte également sur la très forte augmentation du nombre de cas dans la région et particulièrement à Paris. Ce dernier indique "que le virus n'était pas beaucoup plus "doux" qu'il y a quelques semaines et que le nombre de patients hospitalisés "double tous les 26 jours". Une situation d'alerte qui provoque la vigilance accrue des autorités sanitaires.

Depuis quelques jours, le nombre de cas augmente également de façon significative loin de la métropole. À La Réunion, entre le 11 août et lundi, 534 cas ont été recensés sur un total de 1 244 cas depuis le début de l'épidémie. Une dizaine de foyers d'infection ont également été identifiés. Ce lundi, l'Ile a également enregistré son premier décès à l'hôpital hors transfert de patients. En Guadeloupe, le seuil d'alerte (50 cas pour 100.000 habitants) a été atteint. Selon Gérard Cotellon, le directeur du CHU, le département fait face à une "bouffée épidémique" avec notamment 325 cas recensé en une semaine. "On est passé de quatre personnes en réanimation, à cinq, et aujourd'hui, ils sont neuf. Nous avons également sept patients qui viennent d'arriver au service des maladies infectieuses."

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

