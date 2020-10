"DIRECT. Coronavirus en France : les Ehpad et les plus âgés durement frappés, nouveau rapport"

CORONAVIRUS FRANCE. Le Covid-19 impacte désormais tout le pays, avec des évolutions extrêmement rapides du nombre de cas, de personnes hospitalisées et même de décès. Santé publique France décrit une situation "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées et les Ehpad dans son dernier point hebdomadaire...

10:54 - "La présence de patients s'accroît" dans les hôpitaux de la Somme Le directeur de l'ARS Hauts-de-France, Benoît Vallet, a détaillé sur France Bleu Picardie ce matin que "les hôpitaux de la Somme sont dans une occupation plus importante". Ce dernier a ajouté que "la présence de patients s'accroît" dans ces établissements hospitaliers. Dans le département, 30% des lits de réanimation dédiés au malades atteints du Covid-19 sont occupés. Ces "taux varient entre 30 et 60%" a expliqué Benoît Vallet, dans le reste des Hauts-de-France. Pour éviter que les hôpitaux des autres départements soient submergés, des transferts de patients ont été effectués en provenance du Nord et de l'Oise, vers le CHU d'Amiens. Le directeur de l'ARS du territoire a déclaré que "il y aura certainement d'autres épisodes de transferts au sein de l'ensemble de la région". 10:36 - Les derniers chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes Santé publique France a dévoilé que 4502 personnes étaient hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes à la date du 29 octobre. En réanimation, 551 lits étaient occupés par des patients atteints du Covid-19 dans cette même région. Depuis le début de l'épidémie, 2577 individus sont décédés de la maladie infectieuse dans les hôpitaux de ce territoire. 09:48 - L'Outre-mer échappe au confinement Les territoires d'Outre mer, où "le virus circule moins vite", a estimé Jean Castex, vont échapper à un reconfinement, à l'exception de la Martinique. Des tests seront toutefois exigés au départ ou à l'arrivée dans tous ces territoires.

Selon le dernier bilan de Santé publique France, publié ce jeudi 29 octobre, 235 décès sont survenus dans les dernières 24 heures. Plus de 21 000 hospitalisations sont en cours (21 183 exactement), et le seuil des 3150 personnes en réanimation a été franchi. Retrouvez les chiffres du jour :

1282 769 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 47 637 de plus

36 020 décès au total (Ehpad compris), soit 235 de plus

24 659 décès à l'hôpital, soit 235 de plus

21 183 hospitalisations en cours, soit 976 de plus

3156 personnes actuellement en réanimation, soit 111 de plus

2607 nouveaux admis à l'hôpital (-214) et 395 en réanimation (+23)

115 287 personnes sorties de l'hôpital, soit 1310 de plus

Taux de positivité des tests : 19,4%, soit 0,8 point de plus

2448 clusters en cours d'investigation, stable

96 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

