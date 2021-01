"Direct. Coronavirus en France : les hôpitaux sous tension, le variant déjà incontrôlable ?"

COVID FRANCE. Les chiffres sont mauvais lors du dernier bilan du coronavirus avec une hausse des cas en réanimation. Pour Arnaud Fontanet, épidémiologiste, les mesures doivent donner des résultats rapidement. Les dernières infos

09:45 - Karine Lacombe rappelle que même les soignants ne portent pas tout le temps des FFP2 Alors que le doute s'installe sur l'efficacité de certains masques, Karine Lacombe rappelle que les masques chirurgicaux et en tissu à la bonne norme sont efficaces et que le FFP2 n'est pas utilisé systématiquement par les soignants et qu'il est difficile à porter toute la journée. 09:24 - Les chiffres en Auvergne-Rhône Alpes Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région daté du 19 janvier 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 3955 patients, avec 282 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 411 malades sont en réanimation, avec 52 nouvelles entrées dans la journée. 7527 personnes sont mortes du coronavirus, soit 69 de plus en 24 heures. 09:02 - Pour Karine Lacombe, "on est sur un plateau ascendant" Selon l'infectiologue invitée de BFM TV, la France est sur un plateau ascendant mais estime qu'il n'y a pas non plus pour le moment de quoi s'affoler. "On n'est pas pour l'instant dans une augmentation foudroyante du nombre d'infectés et de décès". Karine Lacombe estime tout de même que le mois de mars s'annonce délicat. 08:44 - Un nouveau Conseil de défense ce mercredi Emmanuel Macron va tenir un nouveau Conseil de défense ce mercredi à l'Elysée pour évoquer la situation sanitaire en France. La question sur la réouverture des remontées mécaniques devraient être tranchée. 08:39 - Pour Arnaud Fontanet, "il faut que ça paye vite" Invité de BFM TV hier soir, Arnaud Fontanet a mis en garde, si le couvre-feu va donner quelques effets, il faut que cela paye vite sinon la situation pourrait très vite devenir incontrôlable. "On sait que les couvre-feux marchent, mais on a en fait très peu de temps" et "il faut que ça paye vite". 08:33 - Les contaminations et les cas en réanimation augmentent C'est la mauvaise nouvelle de la journée d'hier, la tension hospitalière commence à se faire sentir avec un solde positif des personnes en réanimation et surtout avec 2839 personnes dans les services, la France retrouve son niveau de la mi-décembre. Pour les nombres de cas, si on compare au chiffre de la semaine dernière, avec plus de 23000 cas, le bilan sur une semaine augmente de 4000 cas.

Selon les données de Santé publique France, le bilan de l’épidémie de coronavirus en France fait état mardi 19 janvier de 23 608 contaminations de plus en 24 heures. En comparaison, le bilan était d’environ 19 700 cas enregistrés mardi dernier, soit une hausse de près de 4 000 diagnostics positifs. Le nombre de décès dans les Ehpad est en revanche en baisse, avec 100 morts de moins par rapport à la semaine précédente. Le bilan détaillé :

2 938 333 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 608 de plus

162 430 cas en Ehpad au total (chiffre mis à jour mardi soir)

71 342 décès au total (Ehpad compris), soit 656 de plus

49 696 décès à l'hôpital, soit 369 de plus

21 646 décès en Ehpad, soit 287 de plus depuis vendredi

25 567 hospitalisations en cours, soit 52 de moins

2839 personnes actuellement en réanimation, soit 26 de plus

1988 nouveaux admis à l'hôpital (+329) et 313 en réanimation (+59)

211 816 personnes sorties de l'hôpital, soit 1616 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 01 (du 4 au 10 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de la "forte augmentation du nombre de cas confirmés" de Covid en France, "plus marquée chez les moins de 20 ans" et de la pression qui continue de peser sur les hôpitaux. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Les indices de circulations du Covid-19 ont tous augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés a augmenté de 30% avec près de 29 000 cas de plus entre les semaines 53 et 01. Le taux de positivité national est désormais de 6,5%, alors qu'il était de 5,4% en S53. Le taux national d’incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants) a bondi de 30%, passant de 145/100 000 en semaine 53 à 188 en semaine 01.

Les variant du Covid-19 progressent, Santé publique France note l'identification de 66 cas d'infection au variant VOC 202012/01 (Royaume-Uni) et de 3 cas d'infection au variant 501Y.V2 (Afrique du Sud). Ces cas correspondent à des tests prélevés entre le 13 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, précise SPF. Le ministre de la Santé Olivier Véran a pour sa part évoqué ce jeudi en conférence de presse entre 200 et 300 nouveaux cas quotidiens du variant.

variant 501Y.V2 (Afrique du Sud). Ces cas correspondent à des tests prélevés entre le 13 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, précise SPF. Le ministre de la Santé Olivier Véran a pour sa part évoqué ce jeudi en conférence de presse entre 200 et 300 nouveaux cas quotidiens du variant.

La pression augmente en milieu hospitalier avec une nouvelle hausse des hospitalisations en France. 8 872 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S01 contre 7 460 en S53, soit +19%. Autre élément inquiétant, le nombre de nouvelles admissions en réanimation a augmenté, passant de 1 135 en S53 à 1 375 en S01, soit +21%. Tout cela alors que les chiffres de réanimation s'étaient stabilisés entre les semaines 49 et 53.

Le nombre hebdomadaire de décès reste élevé, même s'il est stable. En semaine 01, 2298 décès étaient recensés, "mais les données n'étant pas consolidées, cette tendance ne peut pas encore être interprétée", précisé Santé publique France. En semaine 53, dernière semaine de l'année 2020, on avait compté 2360 décès.

Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité, restent Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

