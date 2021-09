"DIRECT. Coronavirus en France : les hospitalisations passent à nouveau en dessous des 10 000 patients"

COVID. C'est un soulagement pour les soignants. Ce lundi 13 septembre, la France est repassée en dessous des 10 000 hospitalisations liées au Covid-19. Mais le taux d'incidence reste élevé dans de nombreux départements.

23:47 - 13 % des ambulanciers n'ont pas été vaccinés [FIN DU DIRECT] - Comme nous vous le disions plus tôt, mercredi 15 septembre marque le début officiel de la vaccination obligatoire pour certaines professions. Et parmi elles, les ambulanciers sont sans doute les plus opposés à la mesure gouvernementale. En effet, 13% des personnes exerçant la profession n'ont pas encore reçu une seule dose de vaccin. Seulement, voilà, pour espérer exercer leur travail, les ambulanciers devront au moins être vaccinés d'une dose, comme les soignants et les pompiers. Chez les ambulanciers, plus d'une personne sur dix ne voudrait pas se faire vacciner, précise franceinfo.

22:43 - "Les chiffres sont très bons", selon le docteur Damien Mascret L'évolution de l'épidémie laisse de belles nouvelles ces derniers jours. Sur le plateau du 19/20 de France, le Dr Damien Mascret a affiché un peu d'optimisme quant à la situation sanitaire en France. "Les chiffres sont très bons, on voit qu’on continue de chuter. On a eu la semaine dernière une baisse de 26% du nombre de cas. On n’est pas encore repassés sous la barre des 5 000 qu’on aimerait atteindre, mais on voit quand même que la baisse est spectaculaire et ça va continuer, donc ça c’est rassurant", a indiqué le professionnel de santé. Toutefois, Damien Mascret reste plus vigilant quant à la situation des services de réanimation. "La baisse est un peu moins nette quand on regarde ce qui se passe pour les soins critiques, en réanimation notamment. La baisse est de 4% sur une semaine, mais c’est normal puisque les gens qui rentrent en réanimation y restent un moment malheureusement, donc la baisse sera plus lente", a conclu le médecin.

21:47 - Face à l'épidémie, une rentrée pas comme les autres dans les Antilles Il aura fallu attendre deux semaines pour finalement laisser les enfants à l'école pour la rentrée scolaire. Dans les Antilles, ces longs jours de retard sont avant tout liés à l’épidémie de Covid-19. Toutefois, en Martinique comme en Guadeloupe, la plupart des cours seront tenus en distanciel, car la situation reste critique dans les établissements hospitaliers. Une seule demi-journée par semaine aura lieu en classe.

20:51 - Une situation toujours préoccupante dans les Bouches-du-Rhône Les Bouches-du-Rhône figurent comme le département le plus touché par l'épidémie, après la Guyane. Selon le dernier bilan du Covid-19 dans le département, daté du 13 septembre 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 901 patients, avec 58 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 216 malades sont en réanimation, avec 19 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 12 septembre 2021, à l'échelle régionale, était de 74,1%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 9 septembre 2021, était de 3,6% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 364,4 cas pour 100 000 habitants (en baisse). 3 911 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 11 décès dans les dernières 24 heures. Dans la plus grande ville du département, Marseille, la situation est tout aussi inquiétante. Si le taux d'incidence connaît une légère baisse (-9,90) ce lundi, il reste très élevé. En effet, la cité phocéenne connaît actuellement 572,60 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.

19:33 - L'épidémie continue de baisser ce lundi Ça va un peu mieux en France. Cette dernière semaine, la moyenne des nouvelles contaminations est passée de 9 663, contre 9 803 hier. Ce sont environ 3 700 nouvelles contaminations de moins par rapport à lundi dernier, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Chiffres #Covid19 :

• 86 personnes décédées en milieu hosp. (13/09), en baisse sur 7 j. (-17)

• 446 admissions à l'hôpital (13/09), en baisse sur 7 j. (-215)

• 9623 cas positifs (10/09), en baisse sur 7 j. (-3411)

18:46 - Dès ce mercredi, les soignants non vaccinés ne pourront plus travailler Cette date risque de faire quelques vagues chez les soignants non-vaccinés dans les hôpitaux. Mercredi 15 septembre, s'ils n'ont pas reçu au moins une dose, les personnes travaillant dans les établissements de santé devront alors rentrer chez eux. Le cas échéant, ils devront au moins avoir un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19. Mais l'obligation ne concerne pas seulement les soignants. Pompiers, ambulanciers ou encore aides à domicile sont aussi concernés. Déjà, certaines mobilisations se mettent en place pour le premier jour de la mesure gouvernementale. À Briançon (Hautes-Alpes), le syndicat Force ouvrière a appelé à la manifestation. "Des centaines de millions d’euros vont être dépensés pour contrôler les pass sanitaire des personnels et des patients, alors que nous sommes toujours en attente de moyens supplémentaires humains, matériels et financiers. Il faut construire le rapport de force pour faire reculer le gouvernement", a alerté le syndicat, dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

17:41 - Quatre morts recensés malgré le vaccin Janssen Selon le rapport de l'ANSM du 13 septembre, quatre personnes, atteintes de nombreuses comorbidités, sont mortes du coronavirus malgré l'injection du vaccin Janssen. Plusieurs cas d'échecs de la vaccination sont également recensés, 32 au total.

16:47 - L'OMS insiste sur la non nécessité de la 3e dose pour tous Injecter des doses de rappel à l'ensemble de la population n'est pas justifié actuellement, car les vaccins restent très efficaces contre les formes graves, même face au variant Delta, estiment ce lundi des experts de l'OMS et la FDA, l'agence du médicament américaine. "Ces vaccins, qui sont en quantité limitée, sauveront le plus de vies s'ils sont fournis aux personnes qui ont un risque important d'être atteints par une forme grave et n'ont pas encore été vaccinées", écrivent ces experts dans la revue médicale britannique The Lancet. "Les données actuelles [...] ne montrent pas le besoin de rappels de vaccin en population générale, chez laquelle l'efficacité contre les formes graves reste élevée."

15:31 - La vaccination pour les 5-11 ans bientôt ouverte aux Etats-Unis ? Selon Reuters, les autorités sanitaires américaines pourraient donner leur décision sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer/BioNTech d’ici la fin octobre. Pour rappel, les Etats-Unis ont été les premiers à donner une autorisation pour vacciner les plus jeunes, l'Europe emboîtant le pas juste après.