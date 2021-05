"DIRECT. Coronavirus en France : les hospitalisations poursuivent leur baisse, les dernières infos "

CORONAVIRUS. La situation sanitaire s'améliore en France. La moyenne des cas quotidiens de Covid-19 ainsi que le nombre d'hospitalisations continuent de diminuer.

13:40 - Le vaccin Pfizer a une efficacité "légèrement diminuée" face au variant indien Le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de neutraliser le variant indien du coronavirus, avec cependant une "efficacité légèrement diminuée" en laboratoire, selon une étude de l'Institut Pasteur, rapportée par LCI. Chez les personnes vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer, les anticorps présents dans leur sérum sanguin sont efficaces sur le variant anglais, mais légèrement moins efficaces contre le variant indien étudié, selon ces travaux parus sur le site de prépublication BioRxiv, détaille le média. Malgré cette "efficacité légèrement diminuée, d'après les tests en laboratoire, le vaccin Pfizer est probablement protecteur", rassure Olivier Schwartz, coauteur de l'étude et directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur (Paris). 12:50 - Les indicateurs en baisse en Bourgogne Franche-Comté L'Agence régionale de santé (ARS) a dévoilé son point de situation sur l'épidémie de Covid-19 en Bourgogne Franche-Comté, vendredi 28 mai. Selon les données de Santé publique France du même jour, tous les indicateurs liés au coronavirus sont actuellement en baisse dans la région. Le taux de positivité des tests est de 4%, contre 5% la semaine passée. 715 patients sont hospitalisés dans la région en raison du Covid-19, contre 805 la semaine passée. En réanimation, 104 patients sont soignés, contre 114 vendredi 21 mai. Enfin, la pression diminue encore sur les services hospitaliers, rapporte L’Yonne Républicaine.

La décrue de l’épidémie de Covid-19 se poursuit en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, en date du 28 mai, 11 268 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit 2 665 contaminations de moins que la veille, et 1 532 de moins par rapport au bilan de vendredi dernier. La moyenne des cas sur sept jours passe ainsi à 9 364, contre 9 583 la veille, ce qui confirme, là encore, la régression de l’épidémie. Le bilan des décès est, lui aussi, en baisse avec 44 morts de moins que la veille, et 6 de moins que vendredi dernier. Seules les admissions à l’hôpital et en réanimation sont légèrement en hausse vendredi, avec 40 entrées de plus à l’hôpital et 16 entrées de plus en réanimation, par rapport à la veille. Les chiffres détaillés du bilan de l’épidémie de coronavirus en France :

5 646 897 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 268 de plus

109 290 décès au total (Ehpad compris), soit 125 de plus

82 878 décès à l'hôpital, soit 98 de plus

26 412 décès en Ehpad, soit 27 de plus depuis mardi

17 272 personnes actuellement hospitalisées, soit 669 de moins

3104 personnes actuellement en réanimation, soit 102 de moins

539 nouveaux admis à l'hôpital (+40) et 155 en réanimation (+28)

369 109 personnes sorties de l'hôpital, soit 1086 de plus

Taux de positivité des tests : 3,34%, soit 0,01 point de plus

Taux d'incidence : 101,27 cas/100 000, soit 1,32 point de plus

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.