"DIRECT. Coronavirus en France : les hospitalisations repartent à la hausse, à quand le pic épidémique ?"

COVID. Les contaminations restent nombreuses et les hospitalisations augmentent avec plus de 400 admissions enregistrées en une journée. Le nombre de décès à l'hôpital liés au Covid-19 a augmenté de 20% en moyenne sur sept jours. En soins critiques, le recul du nombre de patients se confirme.

En direct

08:56 - "Il faut aller chercher les gens pour faire la dose de rappel" Les personnes non-vaccinées sont majoritaires dans les services hospitaliers mais progressivement elles sont rejointes par des Français avec des schémas de vaccination incomplets fait remarquer avec regret Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, sur LCI. Le médecin lance un nouvel appel à la vaccination mais plus particulièrement à compléter le schéma vaccinal : "Avant de discuter de la quatrième dose, il faut aller chercher les gens pour faire leur troisième dose, la dose de rappel".

08:44 - La circulation virale chez les enfants responsable du rebond épidémique ? Le retard de l'arrivée du pic est "une mauvaise surprise". Pourtant, Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, ne désespère pas et soutient que progressivement "ça va baisser". Il estime que la circulation virale chez les enfants a été niée et a certainement sa part de responsabilité dans le rebond épidémique : "En France il n'y a pas de politique de dépistage dans les écoles et ça influe évidemment sur le désordre" épidémique. "On est le taux le plus bas de personnes vaccinées chez les 5-11 ans. Avec 4% de contaminations chez les 5-11 ans, bien sûr que cela a un poids parce qu'ils peuvent être en contact avec des personnes à risque, des personnes non-vaccinées".

08:28 - Distinguer les hospitalisations pour Covid-19 et avec Covid-19 Le nombre des hospitalisations augmente, avec actuellement 30 624 personnes admises dans les services hospitaliers soit 435 admissions supplémentaires en une journée. Pourtant, il faut distinguer les patients hospitalisés pour Covid-19 et avec Covid-19. Sur les 30 000 patients comptabilisés tous sont positifs au coronavirus mais ils n'on pas tous été hospitalisés à cause du virus. Des chiffres plus détaillés de Santé publique France précisent qu'entre le 10 et le 16 janvier, 26% des patients positifs au Covid-19 étaient admis pour une autre pathologie que le Sars-CoV-2. Le phénomène s'observe aussi pour les décès et pour les admissions en services de soins critiques dans lesquels, toujours entre le 10 et le 16 janvier, 8% des patients positifs étaient admises pour une autre pathologie que le Covid-19.

08:16 - Le traitement Paxlovid bientôt disponible en pharmacie Le Paxlovid, traitement antiviral contre les formes graves du Covid-19, pourra bientôt être délivré par les pharmacies. Les officines doivent encore recevoir les stocks du traitement Pfizer, les premières livraisons sont attendues dans les prochains jours selon un journaliste du Parisien. La Haute autorité de santé a autorisé l'utilisation du traitement, en particulier chez les personnes risquant de développer des formes graves, le vendredi 21 janvier.

08:06 - L'hypothèse d'une 4ème dose généralisée rejetée Une quatrième dose de vaccin est-elle à prévoir ? Pour le moment le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale n'est pas de cet avis. Avec trois doses, le vaccin est suffisamment efficace pour éviter le risque de contracter une forme grave du Covid-19 et une injection supplémentaire n'augmenterait pas l'efficacité de la protection, elle pourrait même donner un mauvais signal selon le Conseil. Si la quatrième dose ne devrait pas être généralisée tout de suite, une exception est faite pour les personnes immunodéprimées.

26/01/22 - 23:57 - La Guadeloupe prolonge les restrictions face à la flambée de l'épidémie de Covid-19 [Fin du direct] Pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le préfet Alexandre Rochatte a indiqué, ce mercredi, le prolongement des restrictions mises en place dans le département pour deux semaines supplémentaires. Le couvre-feu reste donc de mise entre 20 heures et 5 heures. En Guadeloupe, seuls 44 % des plus de 12 ans ont reçu une dose de vaccin et 18 % ont un schéma vaccinal complet.

26/01/22 - 23:42 - Moderna commence les essais d'un rappel de vaccin contre le variant Omicron L'entreprise américaine Moderna a annoncé, ce mercredi, avoir commencé les essais cliniques d'une dose de rappel de vaccin conçu contre le variant Omicron. Les essais se baseront sur 600 adultes, dont la moitié ont déjà reçu deux doses du vaccin de Moderna il y a au moins six mois, et l'autre ont reçu les trois doses vaccin.

26/01/22 - 23:29 - Le taux de positivé des tests anti-Covid continue d'augmenter Le taux de positivé des tests anti-Covid en France poursuit son augmentation. Il est de plus de 28 % le 26 janvier, selon Covid Tracker. Pour rappel, le taux de positivité mesure le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de tests effectués, qu’ils soient antigéniques ou PCR. Le taux de positivité (proportion des cas qui sont positifs) continue d’augmenter pic.twitter.com/6XdkB8ZL4O — GRZ (@GuillaumeRozier) January 26, 2022

26/01/22 - 23:06 - 4,4 millions de Français de 12 ans et plus encore non-vaccinés Selon la Direction générale de la Santé, ce mercredi, 4,4 millions de Français de plus de douze ans sont encore non vaccinés, dont 900 000 personnes âgées de 12 à 17 ans, 700 000 des 18-34 ans, 1 million des 35-49 ans, 800 000 des 50-64 ans, 600 000 personnes des 65-79 ans et enfin, 500 000 personnes de plus de 80 ans.

26/01/22 - 22:42 - La campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les 5-11 ans ne décolle pas Malgré son élargissement récent à toute la tranche d'âge, la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les 5-11 ans patine. À peine plus de 200 000 enfants ont reçu une première dose contre le coronavirus soit seulement près de 4 % des personnes éligibles. Par exemple, la vaccination des adolescents avait atteint près de 24 % de la population en un mois pour la première dose.

26/01/22 - 22:20 - Premier décès lié au Covid-19 à Saint-Pierre-et-Miquelon L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon a enregistré, le 25 janvier, son premier décès lié au Covid-19, celui d'un habitant de l'île de Miquelon, âgé de 88 ans, a indiqué la préfecture de cet archipel français d'Amérique du Nord, dans un communiqué.

26/01/22 - 22:01 - La fiabilité des tests anti-Covid varie en fonction du développement des symptômes Selon la Haute Autorité Sanitaire (HAS), les tests antigéniques sont plus fiables sur les personnes symptomatiques indiquant une sensibilité qui varie de 67 % à 92 %, et "augmente quand le prélèvement se réalise au maximum dans les cinq jours après l’apparition des symptômes". Un chiffre qui baisse drastiquement chez les sujets asymptomatiques, avec une sensibilité variant entre 33 % et 79 %. La sensibilité des tests PCR effectués par prélèvement nasopharyngé est de 92 % en moyenne. Enfin, pour les autotests la HAS ne recommande pas leur usage en cas de symptômes du coronavirus, ou si vous êtes cas contact.

26/01/22 - 21:37 - Le taux d'incidence continue de baisser en Île-de-France Avec la hausse des contaminations au coronavirus qui se poursuit en France, le taux d'incidence augmente également. 3 726 cas positifs au coronavirus pour 100 000 habitants en France ont été enregistrés le mardi 25 janvier. Un chiffre en hausse de 20 % par rapport à sept jours avant. Le taux d’incidence continue de baisser en Île-de-France ainsi que dans plusieurs départements d’Outre-mer, comme la Guyane, Mayotte et la Guadeloupe.

26/01/22 - 21:18 - Mayotte enregistre le taux d'incidence le plus faible en France Alors que La Réunion est le département le plus touché par le Covid-19, Mayotte possède le taux d’incidence le plus faible de France avec un nombre de cas en baisse et un taux d’incidence à 379,3 cas pour 100 000 habitants.