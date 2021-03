"DIRECT. Coronavirus en France : les indicateurs dans le rouge, la troisième vague plus violente"

CORONAVIRUS. Hier soir, la troisième vague a dépassé le pic enregistré le 16 novembre avec 4974 patients en réanimation. Face à une épidémie qui ne faiblit pas, l'exécutif pourrait décider un nouveau tour de vis, avant que les médecins ne soient contraints de "trier" les patients.

10:24 - La stade Océane du Havre deviendra un vaccinodrome dès le 6 avril La stade océan du Havre se transformera en grand centre de vaccination à partir du 6 avril, informe 76Actu. La décision conjointe de la préfecture de Seine-Maritime et de l'ARS de Normandie survient dans le but d'accélérer la campagne vaccinale dans le département où le taux d'incidence a grimpé de 19 % en une semaine. Le stade ne recevra d'abord que les personnes de plus de 70 ans, les personnes atteintes de pathologies augmentant le risque de développer des formes graves de la maladie et les professionnels de santé et proposera uniquement les premières injections. L'accès au vaccinodrome sera facilité par la mise en place de trajets avec le Mobi'Fil, "un service de transport spécialisé à la demande des personnes à mobilité réduite" rappelle le média, et de navettes gratuites depuis la gare du Havre.

09:52 - Un collège ferme dans le Val-de-Marne Le collège Jules Vellès de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne a fermé ses portes ce mardi matin. L'établissement a recensé hier, huit cas de Covid-19 et a fermé les classes concernées, ce qui porte le nombre de fermetures à 11 classes depuis la semaine dernière, rapporte Actu Val-de-Marne. L'établissement a indiqué compter des cas positifs parmi le personnel et de nombreux cas contacts. Au vu de la situation, la préfecture et l'ARS ont décidé de prononcer la fermeture de l'établissement au moins jusqu'au 5 avril. Le syndicat syndicat Snes-FSU alertait déjà sur la situation du collège la semaine dernière.

09:26 - "Les mesures de freinage n'ont quasiment aucun effet" "Les mesures de freinage n'ont quasiment aucun effet" a assuré l'infectiologue Gilles Pialoux, toujours sur France Inter. Il déplore une politique du "en même temps". "En même temps on laisse circuler le virus et en même temps on fait des mesures qui font qu'on ne fait pas rien. Effectivement, on a pas été dans une explosion, mais on a déjà dépassé la deuxième vague". Le scientifique reconnait la difficulté de décider des restrictions acceptables pour les Français, rappelant que le gouvernement a peut-être loupé le coche pour un confinement en février. Aujourd'hui : "toute mesure sera plus dure et plus durable: l'acceptabilité sera plus mauvaise" avance le professeur.

09:03 - Les professionnels de santé contraints à une "médecine de catastrophe" Ce week-end, deux collectifs de médecins ont publié des tribunes respectivement dans Le Monde et le JDD pour alerte sur le spectre du "tri" des patients qui est une issue inévitable si l'afflux de malades ne diminue pas. Le professeur Gilles Pialoux, explique de son côté que ce tri est déjà effectué dans une certaine mesure : quand les patients sont envoyés en soins intensifs par manque de place en réanimation, quand d'autres sont mis sous oxygène à domicile. Ces soins font office de solutions efficaces pour répondre aux besoins des patients mais reflète une "médecine de catastrophe". Pr Gilles Pialoux, sur le 'tri' des patients : "C'est déjà le cas. On essaie des solutions, qui sont de la médecine de catastrophe" #Covid #le79Inter pic.twitter.com/HNIUdYeob5 — France Inter (@franceinter) March 30, 2021

08:51 - Les services hospitaliers vont heurter un mur selon Gilles Pialoux "Les semaines qui vont s'écouler sont là, déjà écrites, pour des raisons naturelles. Les gens qui vont rentrer en réanimation dans 15 jours-trois semaines sont déjà infectés", souline l'infectiologue Gilles Pialoux, ce matin sur France Inter. Impossible pour les services hospitaliers de s'attendre à une amélioration conséquente dans les prochains jours selon le professeur, malgré les "mesures de freinage renforcées" prises il y a presque dix jours. "Quelle que soit la décision politique, il y aura ce mur dans lequel on va".