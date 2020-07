"DIRECT. Coronavirus en France : les médecins toujours plus inquiets d'une 2e vague"

CORONAVIRUS. Dans une tribune publiée dans Le Parisien, des médecins réclament le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, alors que la France a dépassé la barre des 30 000 morts du coronavirus. Face au relâchement des gestes barrières, les inquiétudes face à une possible 2e vague de l'épidémie grandissent.

Samedi, 14 médecins de renom dénoncent un relâchement dans le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Ils réclament ainsi que le port du masque soit rendu obligatoire dans les lieux publics fermés. "En France, les indicateurs sont encore au vert pour la plupart, mais des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions", écrivent les soignants dans une tribune publiée dans Le Parisien-Aujourd’hui en France. C’est pour eux, le moment d’"agir" pour prévenir "une nouvelle vague massive et meurtrière". "La deuxième vague de demain se prépare donc aujourd’hui", ajoutent les auteurs.

"Une seconde vague n’est pas exclue, il faut rester vigilant", déclare Emmanuelle Wargon, sur Europe 1, dimanche. "Elle est annoncée, mais personne n’a encore de signes épidémiologiques clairs", ajoute la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, avait pris la parole dans plusieurs médias, dont Le Monde, jeudi 9 juillet, répétant pour sa part son inquiétude face à deux éléments majeurs : la reprise vigoureuse de l'épidémie dans l'hémisphère sud (Amérique du Sud, Afrique du Sud, Australie), actuellement en hiver austral, et le relâchement assez visible du respect de la distanciation sociale en France. Face à ce constat, "on ne voit pas comment on éviterait un retour du virus dans l’hémisphère Nord à l’automne, donc une possible deuxième vague en octobre-novembre", estime le président du Conseil scientifique. Et d'ajouter, plus explicitement : "Il faut que tout le monde comprenne que – sans même parler de la deuxième vague – nous sommes à la merci d’une reprise en France.

Pour la directrice adjointe de l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique, Dominique Costagliola, il faut éviter les événements de "super-propagation", comme ça a été le cas lors du rassemblement évangélique à Mulhouse, en février. "Le virus continue à circuler, donc si on lui offre de nouvelles occasions de "super-propagation", il les saisira", explique la scientifique dans un entretien à The Conversation. Les contaminations ont certes diminué, mais pour Dominique Costagliola, "il ne semble pas que le recul observé soit dû à la hausse des températures. On ne peut donc pas exclure que l’épidémie reprenne."

Le Premier ministre se rend en Guyane, ce dimanche 12 juillet pour une visite de huit heures alors que le territoire fait face à une épidémie de coronavirus particulièrement active. Selon le bilan du 11 juillet de l’Agence régionale de santé, la Guyane enregistre 5 949 cas de Covid-19 et 26 décès. L’état d’urgence sanitaire y est toujours actif, tout comme à Mayotte. Les trois hôpitaux du territoire de 300 000 habitants sont débordés, des renforts ont été envoyés. Le pic de l’épidémie est attendu pour la deuxième quinzaine de juillet.

Dans le dernier bilan de vendredi, les autorités de santé ont placé la Mayenne et la Gironde en "vulnérabilité modérée" face à l’épidémie de coronavirus. En Gironde, on observe une légère hausse des cas. Le nombre de cas testés positif au Covid-19 est passé de 47 du 24 au 30 juin à 82 cas du 1er au 7 juillet. L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine note ainsi "des frémissements au niveau des indicateurs sont observés". En Mayenne, sept clusters sont toujours actifs, dont quatre à Laval, selon l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Le nombre de cas y est également reparti à la hausse. Une campagne de dépistage de grande ampleur sera lancée lundi dans le département.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué ce vendredi 10 juillet par Santé publique France. À l'échelle nationale, on dénombre 25 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. Les hospitalisations en cours et les cas en réanimation continuent de baisser. Voici les derniers chiffres :

170 752 cas confirmés par PCR, soit 658 de plus

soit 658 de plus 30 004 décès au total , soit 25 de plus

, soit 25 de plus 19 528 décès à l'hôpital , soit 25 de plus

, soit 25 de plus 10 476 décès en Ehpad (dernière mise à jour le 7 juillet)

(dernière mise à jour le 7 juillet) 7 062 hospitalisations en cours, soit 115 de moins

soit 115 de moins 496 personnes actuellement en réanimation , soit 16 de moins

, soit 16 de moins 78 377 personnes sorties de l'hôpital , soit 207 de plus

, soit 207 de plus Taux de positivité des tests : 1,1%, soit 0,1 point de moins

: 1,1%, soit 0,1 point de moins 77 clusters en cours d’investigation, soit 11 de plus

soit 11 de plus 4 départements en vulnérabilité : Guyane Mayotte Mayenne et Gironde

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 105 417 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Aucun bilan ne sera délivré ce week-end.

