"DIRECT. Coronavirus en France : les non vaccinés renforcent l'épidémie, selon l'Institut Pasteur"

COVID. L'Institut Pasteur a publié une nouvelle étude sur l'évolution du coronavirus en France, elle pointe le fait que les "non vaccinés contribuent de façon importante à la pression sur l'hôpital" et qu'ils "contribuent de façon disproportionnée à la transmission" du Covid-19.

L'essentiel La situation épidémiologique s'améliore en France : le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus est en baisse constante depuis plusieurs jours, à l'hôpital, les patients atteints du Covid-19 sont un peu moins nombreux que la semaine dernière. Consultez tous les chiffres sur l'évolution du Covid-19 plus bas sur cette page.

: le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus est en baisse constante depuis plusieurs jours, à l'hôpital, les patients atteints du Covid-19 sont un peu moins nombreux que la semaine dernière. Consultez tous les chiffres sur l'évolution du Covid-19 plus bas sur cette page. Les effets de la vaccination sur le freinage de l'épidémie sont désormais scientifiquement clairement établis : une modélisation de l'Institut Pasteur publiée le 6 septembre, pointe le fait que "les adultes non-vaccinés contribuent de façon importante à la pression sur l’hôpital", précisant que "dans le scénario de référence, les personnes non-vaccinées de plus de 60 ans représentent 3% de la population mais 43% des hospitalisations". Les chercheurs ajoutent que "les personnes non-vaccinées contribuent de façon disproportionnée à la transmission". "Des mesures de contrôle ciblant cette population pourraient maximiser le contrôle de l’épidémie tout en minimisant l’impact sociétal par rapport à des mesures non ciblées", préconisent les scientifiques.

: une modélisation de l'Institut Pasteur publiée le 6 septembre, pointe le fait que "les adultes non-vaccinés contribuent de façon importante à la pression sur l’hôpital", précisant que "dans le scénario de référence, les personnes non-vaccinées de plus de 60 ans représentent 3% de la population mais 43% des hospitalisations". Les chercheurs ajoutent que "les personnes non-vaccinées contribuent de façon disproportionnée à la transmission". "Des mesures de contrôle ciblant cette population pourraient maximiser le contrôle de l’épidémie tout en minimisant l’impact sociétal par rapport à des mesures non ciblées", préconisent les scientifiques. Par ailleurs, toujours selon l'Institut Pasteur, à l'automne, "un tiers des infections pourrait avoir lieu chez les enfants et adolescents (contre près de la moitié dans les estimations de juin).

10:54 - Les Bouches-du-Rhône, seul département au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants En métropole, la 4e vague est en déclin depuis plusieurs semaines malgré la prédominance du variant Delta sauf dans un département, les Bouches-du-Rhône. Selon les dernières données de Santé publique France, le taux d'incidence est toujours au-dessus des 400 cas pour 100 000 habitants, 482 exactement. Au delà de cet indicateur, la tension hospitalière est également très élevée avec 81% des lits occupés. 10:04 - Pic des hospitalisations passé en Guadeloupe Selon le directeur médical de crise du CHU, Bruno Jarrige le pic des hospitalisations est passé, avertissant toutefois que "le virus est toujours là", en Guadeloupe. Les autorités ont également souligné que "la situation s’améliore mais le réservoir de virus est encore très important à l’approche de la rentrée scolaire", prévue majoritairement en distanciel le 13 septembre.

Le dernier bilan, daté du lundi 6 septembre 2021, fait état de 3 042 cas en 24 heures, soit 7 368 cas de moins qu'hier et 753 de moins que lundi dernier. 102 décès sont à déplorer en 24 heures, soit 53 de plus qu'hier et 5 de plus que lundi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 661 admissions ont été recensées, soit 434 de plus qu'hier et 64 de moins comparé à lundi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 839 494 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 042 de plus

216 653 cas en Ehpad, soit 251 de plus depuis mardi

115 022 décès au total (Ehpad compris), soit 126 de plus

88 310 décès à l'hôpital, soit 102 de plus

26 712 décès en Ehpad, soit 24 de plus depuis mardi

10 757 personnes actuellement hospitalisées, soit 113 de plus

2249 personnes actuellement en réanimation, soit 32 de plus

661 nouveaux admis à l'hôpital (+434) et 187 en réanimation (+127)

411 314 personnes sorties de l'hôpital, soit 426 de plus

Taux de positivité des tests : 2,45%, soit -0,04 point(s) de moins

Taux d'incidence : 140,98 cas/100 000, soit -7,18 point(s) de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 34, du 23 au 29 août, la circulation du coronavirus en France est "toujours en diminution sur le territoire mais à un niveau restant élevé avec, cette semaine, une baisse des indicateurs hospitaliers au niveau national." C'est en Outre-mer que la situation reste encore critique malgré une diminution des indicateurs comme en Guadeloupe et Martinique.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 179 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 18% par rapport à la semaine précédente.

Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans 98,5% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 10 août.

Les hospitalisations sont en diminution ou stable en semaine 34, avec 14% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 5 321 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 1 184 en services de soins critiques (baisse de 12%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.