"Direct. Coronavirus en France : les réanimations en baisse, malgré une tension forte à l'hôpital"

CORONAVIRUS. Avec moins de 5 600 patients en soins critiques, le nombre de malades continuent de baisser pour le cinquième jour consécutif. Bien qu'encourageants, ces chiffres restent élevés à l'hôpital.

12:18 - "On part de très haut, ça va prendre du temps" : Rémi Salomon temporise Alors que la France vient d'enchaîner cinq jours de décrue de l'épidémie à l'hôpital, Rémi Salomon a tenu à relativiser l'enthousiasme face à ces chiffres encourageants mais toujours élevés. "Le risque de quatrième vague est réel, important", a estimé le professeur, président de la commission médicale de l'AP-HP, qui estime que "ça va prendre du temps" [avant de refluer significativement]. " Le risque, c'est que ça peut remonter si le virus circule plus. Partant de haut, il suffirait de pas grand-chose pour qu'on se retrouve à nouveau en grande difficulté, c’est-à-dire à ne plus savoir où placer les patients", a-t-il ajouté, au micro de LCI. 11:20 - La vaccination se poursuit : 22 275 injections de vaccins En date du 1er mai, près de 22 275 doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées en France, d'après les données du ministère de la Santé. Depuis ce samedi, quatre millions de Français supplémentaires sont éligibles à la vaccination, soit les personnes de plus de 18 ans atteintes de comorbidités, notamment l'obésité. 10:18 - L'épidémie sur une pente descendante ? Depuis plusieurs jours, les indicateurs de l'épidémie semblent confirmer une décrue. Les chiffres de réanimation sont passés sous la barre des 5 600 patients en soins critiques, tandis que le nombre de patients actuellement hospitalisés est en baisse, avec près de 330 patients de moins que la veille. Une bonne nouvelle, à la veille de la levée des contraintes de déplacements en France, mais qui ne saurait faire oublier que ces chiffres restent élevés.

Selon le dernier bilan de l'épidémie, la pression hospitalière continue de diminuer. En date du samedi 1er mai, le niveau de patients en réanimation est en décroissance, avec 13 nouvelles admissions de moins que la veille et 38 de moins en moyenne 7 jours. Au niveau des hôpitaux, les nouvelles hospitalisations reculent, avec 187 patients de moins en 24 heures. La mortalité liée au Covid-19 est également en baisse, ainsi que le nombre de nouvelles contaminations. Voici les derniers chiffres :

5 642 359 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 25 670 de plus

104 706 décès au total (Ehpad compris), soit 192 de plus

78 453 décès à l'hôpital, soit 192 de plus

28 603 personnes actuellement hospitalisées, soit 327 de moins

5 581 personnes actuellement en réanimation, soit 94 de moins

1 246 nouveaux admis à l'hôpital (-187) et 310 en réanimation (-13)

340 997 personnes sorties de l'hôpital, soit 1347 de plus

Taux de positivité des tests : 8,88%, soit 0,35 point de moins

Taux d'incidence : 267,88 cas/100 000, soit 11,78 points de moins

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 22 avril son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 15 (du 12 au 18 avril 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés tous les soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une baisse, même légère, de la circulation du Covid-19, y compris chez les enfants. Les mesures de confinement décidées au début du mois d'avril semblent porter leurs fruits, alors qu'à l'hôpital, la pression reste conséquente malgré une légère baisse des nouvelles admissions. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La décrue épidémique annoncée par le gouvernement se confirme dans les chiffres , mais Santé publique France alerte l'attention sur le fait que les indicateurs se maintiennent à un niveau toujours très élevé. En semaine 15, le taux d'incidence est en baisse (337 cas pour 100 000 habitants en France) par rapport à la semaine 14 (411). La prudence s'impose pour deux raisons : cette diminution de l'incidence s'explique en partie par la forte diminution du taux de dépistage en S15 et le taux de positivité, qui est en augmentation en S15 (contre 9,2% en S14).

, mais Santé publique France alerte l'attention sur le fait que les indicateurs se maintiennent à un niveau toujours très élevé. En semaine 15, le taux d'incidence est en baisse (337 cas pour 100 000 habitants en France) par rapport à la semaine 14 (411). La prudence s'impose pour deux raisons : cette diminution de l'incidence s'explique en partie par la forte diminution du taux de dépistage en S15 et le taux de positivité, qui est en augmentation en S15 (contre 9,2% en S14). Concernant la circulation du Covid-19 chez les scolaires , particulièrement inquiétante ces dernières semaines, il semblerait que la fermeture des écoles ait eu une conséquence positive. En effet, Santé publique France rapporte une diminution des taux d’incidence dans les différentes classes d’âge : -19% chez les 6-10 ans, -23% chez les 11-14 ans, -19% chez les 15-17 ans.

, particulièrement inquiétante ces dernières semaines, il semblerait que la fermeture des écoles ait eu une conséquence positive. En effet, Santé publique France rapporte une diminution des taux d’incidence dans les différentes classes d’âge : -19% chez les 6-10 ans, -23% chez les 11-14 ans, -19% chez les 15-17 ans. Au niveau des variants , le caractère très majoritaire de la souche d'origine britannique se confirme une nouvelle fois avec une proportion de 82,3% des tests criblés en semaine 15. Les variants sud-africain et brésilien continuent de circuler à bas bruit, ils représentent 4,2% des tests criblés en semaine 15, contre 3,8% en S14. On observe toutefois des disparités assez conséquentes en fonction des territoires. Cette proportion des variants sud-africain et brésilien a particulièrement augmenté dans la Creuse (30,5% contre 11,1% en S14) et en Haute-Saône (17% contre 5% en S14).

, le caractère très majoritaire de la souche d'origine britannique se confirme une nouvelle fois avec une proportion de 82,3% des tests criblés en semaine 15. Les variants sud-africain et brésilien continuent de circuler à bas bruit, ils représentent 4,2% des tests criblés en semaine 15, contre 3,8% en S14. On observe toutefois des disparités assez conséquentes en fonction des territoires. Cette proportion des variants sud-africain et brésilien a particulièrement augmenté dans la Creuse (30,5% contre 11,1% en S14) et en Haute-Saône (17% contre 5% en S14). Une étude sur l'impact des restrictions de déplacements a été publiée par Santé publique France. On y découvre que les départements où les restrictions ont débuté à la mi-mars (Hauts-de-France et Ile-de-France) ont amorcé une baisse du taux d'incidence dès la semaine 13, mais que l'indicateur reste toujours à un niveau élevé. Pour le reste du pays, confronté à ces mesures depuis début avril, le même processus s'observe, mais en décalé.

a été publiée par Santé publique France. On y découvre que les départements où les restrictions ont débuté à la mi-mars (Hauts-de-France et Ile-de-France) ont amorcé une baisse du taux d'incidence dès la semaine 13, mais que l'indicateur reste toujours à un niveau élevé. Pour le reste du pays, confronté à ces mesures depuis début avril, le même processus s'observe, mais en décalé. La pression hospitalière continue d'être forte, mais après une augmentation entre S10 et S13 et une stabilisation en S14, le nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations a légèrement diminué en S15. Santé publique France en a décompté 13 194 contre 13 754 en semaine 14, soit une diminution de -4%. Une légère diminution s'observe également dans les nouvelles admissions en réanimation en semaine 15 : 2 980 contre 3 175 en S14, soit -6%. Le nombre de décès liés au Covid-19, survenus à l’hôpital et en ESMS, était toujours en augmentation en S14 (+4%), alors que les données pour la semaine 15 doivent être consolidées.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.