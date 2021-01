DIRECT. Coronavirus en France : les réanimations en hausse, 3 466 nouveaux cas en 24h

COVID FRANCE. Le bilan du 2 janvier fait état de plus de 3 000 nouvelles infections au coronavirus, tandis que les hospitalisations et le nombre de personnes en réanimation augmentent. Les soignants de plus de 50 ans ont commencé à être vaccinés.

Alors que 15 départements français sont désormais concernés par le couvre-feu à 18 heures, la France enregistre dans son dernier bilan, publié samedi, 157 nouveaux décès liés au coronavirus. Le nombre de patients hospitalisés et en réanimation est à la hausse. Plusieurs épidémiologistes et des parents d’élèves demandent le report de la rentrée. Les enfants sont, en effet, censés rentrer en classe dès le lundi 4 janvier, mais ces derniers redoutent une flambée épidémique dans les école. Sur Twitter, le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève Antoine Flahault écrit : "Ne commettons pas la même erreur que lors de l’arrivée de la première vague en Italie, pas de procrastination en Europe : ne réouvrons pas les écoles début janvier, mais vaccinons, vaccinons, vaccinons d’abord." Après l’annonce d’Olivier Véran, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a déjà commencé à vacciner les soignants de plus de 50 ans. Cet élargissement de la campagne de vaccination doit commencer lundi 4 janvier.

Pour ce 2 janvier 2021, Santé publique France recense 3 466 nouveaux cas de coronavirus dans le pays. Un chiffre en baisse mais à lire avec prudence, car de nombreux centres de dépistage étaient fermés le 1er janvier, jour férié. Car au lendemain des fêtes de fin d'année, le gouvernement craint une hausse du nombre de contaminations. On en dénombrait près de 20 000 le 31 décembre, et plus de 26 000 la veille. Le taux de positivité augmente, pour atteindre 4,6%. Une hausse en partie expliquée par la multiplication du nombre de tests pendant les fêtes. Enfin les hospitalisations sont plus nombreuses. Voici les chiffres de ce samedi 2 janvier 2021 :

2 643 239 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 3 466 de plus

64 921 décès au total (Ehpad compris), soit 156 de plus

45 141 décès à l'hôpital, soit 156 de plus

24 491 hospitalisations en cours, soit 195 de plus

2 641 personnes actuellement en réanimation, soit 23 de plus

645 nouveaux admis à l'hôpital (-32) et 101 en réanimation (+2)

195 174 personnes sorties de l'hôpital, soit 273 de plus

Taux de positivité des tests : 4,6%, soit 0,8 point de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

