"DIRECT. Coronavirus en France : les réanimations saturées, des mesures inefficaces ?"

Sur l'antenne de Cnews, Gilles Pialoux a encore une fois fait part de son inquiétude face à la dégradation de l'épidémie dans la région. "On laisse circuler le virus et les hôpitaux se remplir... Les décisions politiques sont complètement déconnectées de la réalité médicale".

23/03/21 - 23:25 - 35 vaccinodromes opérationnels "dans les prochains jours"

Pour rappel, les 35 vaccinodromes promis par le gouvernement et déployés grâce à la mobilisation de l'armée et des pompiers "seront opérationnels dans les prochains jours". "Nous sommes en train de travailler avec les élus locaux pour les mettre en place", a indiqué Agnès Pannier-Runacher sur BFMTV ce mardi. "Nous avons une accélération des livraisons du nombre de doses qui nous permet de passer à une deuxième phase de vaccination plus massive", a ajouté la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Les infrastructures doivent pouvoir accueillir davantage de monde et suivre le rythme des livraisons plus soutenu.