"Direct. Coronavirus en France : les réas passent à 8000 lits, la situation reste "préoccupante""

CORONAVIRUS. Les hôpitaux se préparent pour continuer d'accueillir les patients dans les prochains jours. Les capacités des services de réanimation ont augmenté pour suivre la courbe des admissions, avec désormais 8000 lits disponibles.

13:23 - 36,5% de franciliens infectés par le Covid-19 selon l'Institut Pasteur Les scientifiques de l'Institut Pasteur tentent, depuis la deuxième vague épidémique, de suivre l'évolution et de déterminer la part de la population ayant déjà été infectée par le Covid-19. Les modélisations permettent d'obtenir un pourcentage propre à chaque région. Et la dernière mise à jour, en date du 22 mars, montre sans surprise que l'Ile-de-France concentre la plus importante part de personnes déjà infectées par le Covid-19 avec 36,5%. Viennent en suivant la région PACA (28,1), le Grand-Est (23,3%) et les Hauts-de-France (21,9%). Il s'agit des régions les plus touchées par l'épidémie depuis la première vague en mars 2020. #COVID19 : Mise à jour des estimations de la proportion de la population ayant été infectée par SARS-CoV-2. https://t.co/e3CklqCBpA — INSTITUT PASTEUR (@institutpasteur) April 9, 2021

12:54 - Dominique Costagliola doute que rouvrir le pays en mai soit une bonne idée Le gouvernement ne cache pas son objectif de rouvrir progressivement tous les commerces et de retrouver une vie sociale dès mi-mai. L'épidémiologiste Dominique Costagliola s'est montrée sceptique face à cette perspective auprès de l'AFP. "'4 à 6 semaines', on nous l'a déjà fait en février, en mars, et maintenant.. On n'a jamais d'horizon, c'est ça qui nous donne le sentiment de vivre un jour sans fin. Déjà, il va falloir attendre de voir si ces mesures là permettent d'arrêter la croissance (de l'épidémie). Pour l'instant, c'est tôt pour pouvoir évaluer un impact." Et d'ajouter : "Par ailleurs, en mai on n'aura pas du tout atteint les niveaux (de couverture vaccinale) qui permettent de relâcher les mesures de façon large. Si c'est pour se retrouver avec une quatrième vague, je pense que ce ne serait pas une bonne idée."

12:26 - Dans les Hauts-de-France le taux d'incidence baisse, pas les hospitalisations La taux d'incidence diminue dans les Hauts-de-France avec 409 cas pour 100 000 habitants sur la semaine du 29 mars au 5 avril, mais parallèlement, le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. Au 8 avril, les derniers chiffres de Santé publique France comptaient 3655 personnes hospitalisées parmi lesquelles 220 nouvelles entrées. En réanimation, 700 malades occupaient les lits dont 55 admis dans la journée. Le bilan s'élève à 7597 personnes décédées du coronavirus, c'est 52 de plus en 24 heures et 29605 patients ont guéri, soit 219 de plus.

11:59 - Les cliniques de Haute-Garonne déprogramme 40% des interventions La tension monte dans les services hospitaliers de la Haute-Garonne. Selon les chiffres de l'ARS, une centaine de personnes hospitalisées hier pour des formes sévères de la maladies de la département d'Occitanie. Tous les établissements de santé, publics et privés ont été mobilisés. 40% des patients sont pris en charge dans des cliniques qui ont également participé à l'accueil des transferts de patients, rapporte La Dépêche. Certaines voient leurs services de réanimation complet et sont appelées à augmenter leur capacité d'accueil, notamment grâce aux déprogrammations. Jusqu'à 40% des interventions non-urgentes sont reportées.

11:27 - La HAS a tranché : une deuxième dose d'ARN messager pour les moins de 55 ans La Haute Autorité de Santé a rendu un avis ce matin et la présidente Dominique Le Guludec confirme : "Les personnes de moins de 55 ans qui ont déjà reçu une première dose d'AstraZeneca pourront recevoir une deuxième dose de vaccin à ARN messager". Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique vaccination de la HAS a ajouté : "Ces vaccins sont très largement utilisés dans le monde, on commence à très bien les connaître." Quant aux personnes de plus de 55 ans déjà vaccinées une fois avec AstraZeneca, elles recevront le même vaccin pour la seconde injection.

10:54 - En PACA, les admissions en soins critiques dépassent les pics des deux premières vagues Le nombre d'admissions en soins critique, à savoir les soins intensifs et les services de réanimation, bat des records en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'ARS compte 559 patients dans ces services au 8 avril, c'est plus que lors des pics des deux premières vagues épidémiques. Si les hospitalisations augmentent c'est notamment à cause du taux d'incidence qui croît dans tous les départements, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. A l'échelle régionale le taux d'incidence s'élève à 494 cas pour 100 000 habitants.

10:26 - Où en est l'épidémie en Ile-de-France ? Des "premiers signaux encourageants" sur l'évolution de l'épidémie apparaissent dans les seize départements placés sous mesures de freinage renforcées depuis mi-mars, selon Gabriel Attal. Ce ralentissement de la circulation du virus concerne donc les départements d'Ile-de-France. Mais la région, et les services hospitaliers restent fortement touchés. Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 7940 personnes hospitalisées dont 633 admises hier. Les réanimations accueillent 1723 malades et 173 nouvelles entrées ont été enregistrées le 8 avril. Les établissements de santé déplorent 17349 décès liés au coronavirus, c'est 83 de plus. 78655personnes ont quitté les hôpitaux, soit 504 de plus.

09:58 - Ouverture de lits, déprogrammations, transferts, la Loire s'organise face à l'augmentation des cas Le taux d'incidence de la Loire augmente depuis trois semaines et atteint désormais 457 cas pour 100 000 habitants, la directrice de l'ARS, Nadége Grataloup, interviewée par France Bleu Saint-Etienne précise qu'il s'agit d'un "niveau supérieur à la fois au taux régional, mais aussi au taux national". L'augmentation du nombre de cas se répercute inévitablement sur le nombre d'hospitalisations. "On a anticipé cette situation dès la fin du mois de mars avec les établissements de santé du territoire en leur demandant dès fin mars d'augmenter leur capacité en ouvrant des lits. Et puis, depuis quelques semaines, en déprogrammant l'activité de médecine et de chirurgie pour pouvoir libérer des lits supplémentaires et donc augmenter la capacité d'accueil", détaille la directrice de l'ARS. Le transfert de patients est également organisé au sein de la région. "Tout l'enjeu de ces transferts anticipés, c'est de les réaliser dans les bonnes conditions, pas dans l'urgence, de manière à étaler la pression sur les services hospitaliers".

09:34 - "Nous ouvrons chaque jour 50 lits de réanimations" "Nous ouvrons chaque jour 50 lits de réanimation pour accueillir des patients victimes du covid-19", a expliqué Oliver Véran au micro de RTL. Les capacités de réanimations augmentent pour suivre la demande. Si la matériel est progressivement mis à disposition, le renfort concerne aussi les moyens humains grâce à la réserve sanitaire. "Aujourd’hui, la réserve sanitaire, les étudiants en santé, les médecins retraités viennent prêter main forte aux soignants mobilisés. Nous organisons ce soutien précieux", a précisé le ministre de la Santé dans un tweet. "La pression sanitaire augmente dans notre pays, c'était attendu puisqu'elle reflète la pression épidémique d'il y a quinze jours. Elle continuera d'augmenter dans les prochains jours."

09:11 - Thierry Breton vise l'immunité collective pour mi-juillet Le commissaire européen Thierry Breton, interrogé sur France Info pose la date du 14 juillet comme objectif pour atteindre l'immunité collective. Le gouvernement fixe l'objectif des 30 millions de Français vaccinés pour la mi-juin et l'Institut Pasteur estime que cela pourrait prendre jusqu'à l'automne pour vacciner 90% de la population. ????️ L'immunité collective pour le 14 juillet ? "C'est atteignable", assure Thierry Breton. "C'est désormais de plus en plus entre nos mains. C'est nous qui allons décider si on peut atteindre ou pas cet objectif."



08:56 - Un autre vaccin qu'AstraZeneca pour la deuxième dose des moins de 55 ans Un nouveau tournant est attendu pour la vaccination avec AstraZeneca. Depuis le 19 mars, et la recommandation de la HAS, le vaccin anglo-suédois n'est pas recommandé aux personnes de moins de 55 ans. Problème, qu'advient-il des personnes plus jeunes ayant déjà reçu une première dose du produit et en attente de la seconde ? La HAS doit trancher aujourd'hui. Olivier Véran a laissé sous-entendre, sur RTL, que l'administration d'un autre vaccin, probablement à ARN messager, pour la seconde injection était envisagée. "Ce sera confirmé aujourd'hui. C'est totalement logique. Je n'ai pas à faire l'annonce à la place d'une Haute Autorité qui est indépendante. Mais il est tout à fait cohérent de dire qu'on ne recommande pas le vaccin aux moins de 55 ans, et donc si vous avez reçu une première injection et que vous avez moins de 55 ans, on va vous proposer un autre vaccin".