"DIRECT. Coronavirus en France : les scientifiques sceptiques sur la levée des restrictions"

COVID. Alors que l'exécutif a annoncé son calendrier de levée progressive des mesures restrictives, le nombre de nouveaux cas quotidiens n'a jamais été aussi élevé. Dans son dernier avis, le Conseil scientifique alerte sur le fait que l'impact de la 5e vague de Covid-19 en France va avoir un impact sur le systèmes de soins "durablement jusqu'à mi-mars".

11:13 - "La France est dans une situation plus compliquée que les autres pays européens", assure Gilles Pialoux Sur Franceinfo, le Pr. Gilles Pialoux a rappelé que, si "on peut donner des gages d'allègement aux Français", "la réalité nous rattrape" : "La France est quand même dans une situation plus compliquée que les autres pays européens, contrairement à ce qui est dit parfois. Notamment par rapport à l'Allemagne ou à l'Espagne, parce qu'on a un socle d'infection Delta sur lequel fixer la vague d’Omicron qui est très élevé, ce qui explique cette tension hospitalière", a-t-il expliqué.

10:52 - Annonces sur l'école : "C'est hallucinant", pointe du doigt Gilles Pialoux Au micro de Franceinter ce vendredi 21 janvier, le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon a pointé du doigt un calendrier de levée des mesures restrictives à l'école "hallucinant" : "La rentrée des dernières vacances de Noël montre la tranche 0-9 ans, on a eu une augmentation faramineuse avec des chiffres d'incidence qui sont au-delà de 4 000, et même de 5 000 pour les 10-19 ans. C’est un peu le calendrier de l'avent, on ouvre des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière très clairement". Et de commenter : "L’idée qu'après les vacances de février, on aura un allègement, les bras m'en tombent", ajoutant que ces mesures ont été "annoncées sans seuil de levée des contraintes, mais surtout, sans seuil de reprise, c'est-à-dire de réactivité si les choses repartaient avec ce variant ou un autre variant".

10:32 - Omicron : l'indicateur de "la circulation virale" à observer Selon le Pr. Gilles Pialoux, invité de Franceinfo ce vendredi matin, "la circulation virale" d'Omicron doit, en plus des services de réanimation, être gardée à l'œil, dans un contexte où le variant entraine des "chiffres absolument faramineux".

10:15 - Levée des restrictions sanitaires : un discours "un peu décalé par rapport à l’avis du Conseil scientifique" Invité de Franceinfo ce vendredi, le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon (Paris), Gilles Pialoux, a indiqué que, si le calendrier de levée des restrictions sanitaires avait "une cohérence avec ce que les Français veulent entendre" et était "une façon de donner des perspectives", c'était également, "sur le plan sanitaire", "décalé par rapport à l'avis du Conseil scientifique" : "C'est un peu le calendrier de l'avent, on ouvre des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière très clairement", a-t-il également souligné au micro de la chaîne d'information en continu.

10:02 - "C’est parce qu’on a le pass vaccinal qu’on peut avoir des perspectives" Invité de France 2, Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, a assuré que c'était grâce au pass vaccinal que l'exécutif pouvait offrir aux Français des "perspectives" : "Dès lors qu’on pourra s’en passer, on s’en passera", a-t-il assuré, indiquant également que le pays ne pouvait "pas s’arrêter d’avancer" parce qu’une "minorité ne veut pas se faire vacciner", avec un produit "gratuit, efficace et sans risque". Et d'ajouter : "Le juge de paix depuis le début de cette crise, c’est l’hôpital" et "les services de réanimation" : "Parce qu’on pense que la situation dans l’hôpital peut permettre de passer cette crise, on offre des perspectives".

09:51 - 18 786 classes fermées pour Covid, un record Au 21 janvier, ce sont 18 786 classes qui sont fermées à cause de cas de Covid-19, ce qui représente 3,56 % de l'ensemble des classes. En outre, 152 structures scolaires sont fermées - en très grande majorité, des écoles maternelles ou primaires. Pour rappel un record de 14 380 classes fermées avait déjà été enregistré la semaine dernière.

09:33 - Le taux d'incidence le plus élevé en métropole est en Île-de-France Selon Santé publique France, les données prélevées entre les 10 et 16 janvier révèlent que c'est en Île-de-France que le taux d'incidence est le plus élevé en métropole, atteignant les 3 679 cas positifs pour 100 000 habitants - à noter que ce chiffre est en baisse de 11%. L'Auvergne-Rhône-Alpes vient juste derrière, avec 3 461 cas positifs pour 100k habitants (+11%). En Outre-mer, le taux d’incidence était très important et en hausse en Guadeloupe (4 534, +25%) et à La Réunion (3 828, +44%).

09:21 - Le nombre des hospitalisations se stabilise à un niveau élevé Selon Santé publique France, le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 en France s'est stabilisé à un niveau élevé la semaine du 10 au 16 janvier, plafonnant à 13 787 (soit -1% par rapport à la semaine précédente). Sur cette période, le nombre d'admissions en soins critiques, lui, diminuait (1 844, soit -19%). Au 18 janvier, c'étaient, au total, 26 593 patients Covid qui étaient hospitalisés, dont 3 894 en soins critiques.

09:11 - Le taux de positivité des tests également en hausse Dans le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), l'agence sanitaire note que le taux de positivité des tests (proportion des tests qui sont positifs parmi l'ensemble des tests) est en moyenne, pendant la semaine du 10 au 16 janvier, de 24,3% (contre 19,9% la semaine précédente, soit une hausse de 4,4%). Autrement dit, presque un test sur quatre était positif cette semaine. Pourtant, le taux de dépistage était en baisse dans l’ensemble des tranches d’âge sur la période observée : tous âges confondus, il s’élevait à 12 766 tests pour 100 000 habitants (-11% par rapport à la semaine précédente).