"DIRECT. Coronavirus en France : les Vosges en "vulnérabilité" ce mardi soir, derniers chiffres"

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres du coronavirus en France diffusés ce mardi 21 juillet dans la soirée signent une nouvelle augmentation du nombre de clusters en cours d'investigation et le classement d'un département supplémentaire en "vulnérabilité" : les Vosges...

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué ce mardi 21 juillet par Santé publique France, dans la soirée. Si les données continuent à baisser au niveau des hospitalisations et des cas en réanimation, le nombre de clusters continue quand à lui de croître dans le pays, avec 114 foyers "en cours d'investigation" sur les quelque 547 cas groupés recensés au total, incluant ceux détectés en Ehpad depuis le 9 mai (8 nouveaux depuis hier, 339 clôturés). Un 6e département est par ailleurs placé ce soir en "vulnérabilité". Il s'agit des Vosges qui rejoint le Finistère et la Gironde en "vulnérabilité modérée" ainsi que la Mayenne, la Guyane et Mayotte en "vulnérabilité élevée". Santé Publique France indique enfin ce soir qu'un "retraitement des données relatives aux décès en établissements sociaux et médico-sociaux" aboutit à une diminution du nombre de décès total. Dans les hôpitaux, on compte néanmoins 13 morts de plus en 24 heures. Voici les derniers chiffres :

177 338 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 574 de plus

(Ehpad compris), soit 574 de plus 30 165 décès au total (Ehpad compris), soit 12 de moins

(Ehpad compris), soit 12 de moins 19 649 décès à l'hôpital, soit 13 de plus

10 516 décès en Ehpad (chiffre actualisé ce 21 juillet)

6482 hospitalisations en cours, soit 107 de moins

455 personnes actuellement en réanimation, soit 12 de moins

79 734 personnes sorties de l'hôpital, soit 193 de plus

Taux de positivité des tests : 1,2%

114 clusters en cours d'investigation, soit 5 de plus

6 départements en vulnérabilité, soit 1 de plus (Vosges)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 106 296 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès.

Présent sur le plateau de BFM TV ce mardi matin, Jean-François Delfraissy a fait un état des lieux de l’épidémie du coronavirus en France et met en garde la population. Selon lui, les derniers chiffres sont "inquiétants" depuis quelques jours et la situation sanitaire est sur "une ligne de crête". "Le confinement a fait baisser de façon très important la circulation du virus mais il ne l'a pas arrêtée" rappelle-t-il. Pour ce dernier, la France peut "basculer" à tout moment même si "aucun indicateur n'est vraiment au rouge". En revanche, le président du Conseil scientifique a de nouveau rappelé que l’hypothèse d’une seconde vague durant l’automne est toujours d'actualité. Selon Jean-François Delfraissy, la disparition du virus ou son installation chronique sur une longue période sont deux hypothèses possibles mais moins réalistes qu'une "vraie deuxième vague, arrivant du sud, pour octobre, novembre, décembre." Pour faire face et surtout pour éviter ce scénario, les questions sur les gestes barrières et les tests ont également été abordées. Les tests rapides pourraient offrir une meilleure capacité à prévenir "mais pour l'instant on ne les a pas" explique le président du Conseil scientifique. Sur le port du masque obligatoire dans les lieux clos, la règle sera désormais respectée car elle a ce caractère "obligatoire". En revanche, Jean-François Delfraissy souhaite également que les choses aillent plus loin en demandant, comme la directrice de l'ARS Grand Est, "d'arrêter les embrassades" pour éradiquer la transmission du virus.

Les Vosges, placées en "vulnérabilité modérée" ce mardi 21 juillet, semblent également faire l'objet d'une recrudescence de contaminations. Ottman Zaïr, directeur de cabinet du préfet, a évoqué auprès de Vosges Matin "un quasi-doublement des cas positifs de la Covid-19". Dans ce département encore "une fois, l'augmentation du nombre de tests a été efficace et a mis en lumière un taux de positivité qui "est passé de 1,8% à 2,1% pour atteindre désormais les 4,5%", ajoute-t-il. Tout récemment, deux foyers de contamination ont été identifiés dans le secteur de Remiremont et à Mattaincourt.

Touchée, mais dans une moindre mesure par rapport à d’autres régions lors de la première vague du coronavirus, la Bretagne et surtout le Finistère, est désormais particulièrement surveillée par les autorités sanitaires à cause notamment d’un taux de reproduction élevé par rapport à la moyenne nationale (3,1 contre 1,2). Dans un point presse ce mardi 21 juillet, la préfète de la région Bretagne Michèle Kirry a fait un point complet sur la situation et note « une hausse assez sensible du nombre de cas positifs depuis début juillet en Bretagne » avant de rentrer un peu plus dans le détail. "Il y a 143 nouveaux cas positifs depuis hier (lundi NDLR), dont 65 dans le Finistère. Trois clusters sont localisés dans les Côtes-d’Armor, huit dans le Finistère, aucun dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine". Cependant, malgré ces chiffres "inquiétants", la situation n’est pas alarmante selon l’ARS Bretagne car le nombre de cas s’explique par la multiplication des tests et la tension hospitalière est toujours très faible dans la région.

La Mayenne a été très attentivement scrutée ces derniers jours face à l’accélération des contaminations. Pour rassurer la population mais également pour y faire un point, Olivier Véran s’est rendu sur place ce lundi après midi et a apporté de bonnes nouvelles. « Le nombre de cas positifs, l’incidence, notre seuil d’alerte retenu pour considérer que le virus circule trop activement dans un territoire, reste supérieur à 50 pour 100 000 habitants. En Mayenne, le taux de positivité aux tests PCR (tests virologiques) était élevé, puisqu’il était monté au-dessus de 7 %, 8 %. Il est redescendu à 3 % » a indiqué le ministre de la Santé.

Selon les derniers chiffres communiqués par la région du Grand Est, plus d'une trentaine (31 exactement) clusters ont été identifiés. "Du 13 au 19 juillet, nous avons observé dans la région 298 nouveaux cas diagnostiqués, alors que la semaine précédente nous n'en avions eu que 156. Très clairement, on a un doublement la semaine dernière" explique l’ARS dans son point. Un appel à la vigilance a été lancé par la préfète du Grand Est Josiane Chevalier après avoir observé un "relâchement un peu partout".

