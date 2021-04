"DIRECT. Coronavirus en France : Macron fait des annonces surprises, des chiffres à la hausse"

CORONAVIRUS. Alors que l'épidémie de coronavirus a encore tué 140 personnes en France dimanche 18 avril et que les hospitalisations repartent à la hausse, Emmanuel Macron confirme qu'il lèvera les restrictions au mois de mai.

Le dernier bilan du coronavirus en France rapporte plus de 29 300 nouveaux cas, ce dimanche 18 avril. 140 décès de plus sont à déplorer. Après une amélioration, le nombre de patients hospitalisés ou en réanimation semble repartir à la hausse. Le détail des chiffres :

12:56 - La vaccination des professionnels de l'enseignement s'accélère Les écoles maternelles et primaires rouvrent la semaine prochaine, dans quinze jours pour les collèges et lycées. Ce délai doit permettre la vaccination d'un maximum d'enseignants et de personnels travaillant dans les établissements scolaires. Des créneaux dédiés sont ouverts depuis samedi à certains professionnels de plus de 55 ans, notamment les personnel de l'enseignement et des forces de l'ordre. La Direction générale de la santé a indiqué que cela représentait, uniquement pour le secteur de l'enseignement, 53 000 professeurs des écoles, 122 000 professeurs de collèges et de lycées, 20 000 accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH) et 17 000 agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem).

12:27 - Quelle est la situation des hôpitaux en Ile-de-France ? Les indicateurs sanitaires restent élevés dans les hôpitaux d'Ile-de-France. Les professionnels de santé attendent une amélioration cette semaine, un mois après la mise en place du troisième confinement dans la région. Les données de Santé publique France indiquent qu'au 18 avril, 8147 personnes étaient hospitalisées dont 374 admises dans la journée. Du côté des réanimations 1786 lits étaient encore occupés avec 73 nouvelles entrées enregistrées. Les hôpitaux déplorent 18041 décès liés au coronavirus, c'est 41 de plus sur la journée de dimanche et 82699 personnes ont quitté les établissement de santé, soit 151 de plus.

11:58 - Les personnes obèses de moins de 50 ans, les grands oubliés de la vaccination ? L'obésité est considéré depuis le début de la crise sanitaire comme un facteur aggravant face au Covid-19. Pour l'heure la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans et aux personnes âgées entre 50 et 54 ans souffrant de comorbidité, ignorant toutes les personnes en surpoids de moins de 50 ans pourtant vulnérable au coronavirus. Sur Europe 1, Agnès Maurin, cofondatrice de la Ligue contre l’obésité, rappelle que 40 000 personnes souffrant d'obésité sont mortes du Covid-19 et que les services de réanimation se remplissent de plus en plus de personnes jeunes en état d'obésité. Agnès Maurin réclame de toute urgence l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes obèses et sans limite d'âge. Ce public se considère comme le grand oublié de la campagne.

11:29 - 38 cas positifs dans un cluster dans l'Orne La formation de cluster est toujours d'actualité. En Normandie, un foyer épidémique a été détecté début avril dans un foyer de vie non médicalisé à Sap-en-Auge dans l'Orne. 24 résidents et 14 professionnels ont été testés positifs au variant anglais. La directrice, Anne-Frédérique Cuvillier, a fait savoir qu'une "zone covid" a été mise en place au sien du foyer pour éviter de nouvelles contaminations parmi les pensionnaires. Seuls trois résidents ont été hospitalisés, sans être admis en réanimation. Les membres du personnels contaminés sont confinés. Des tests de dépistage ont été réalisés depuis pour éviter une nouvelle circulation du virus.

11:06 - Le pic de la troisième vague atteint ? Hier soir, le bilan de Santé publique France comptait 29 344 nouvelles contaminations, une valeur bien inférieure à celle de la semaine précédente où 34 895 nouveaux cas avaient été enregistrés. Cette lente diminution, observée depuis quelques jours, fait baisser la moyenne journalière à 32 978 cas. La courbe de l'indicateur semble amorcer une descente, ou rester sur un plateau. Il est encore trop tôt pour le confirmer, mais si la tendance se poursuit le pic de la troisième vague pourrait être derrière nous.

10:44 - L'épidémie recule dans les Alpes-Maritimes Dans les Alpes-Maritimes, les hôpitaux soufflent enfin. La situation sanitaire s'est nettement améliorée par rapport au début du mois de mars. Si le virus reste présent dans le département, le taux d'incidence s'élève à 229 cas pour 100 000, le chiffre n'a pas été aussi bas depuis le 17 décembre. Carole Ichai, cheffe du pôle anesthésie-réanimation du CHU de Nice a indiqué sur BFM : "Actuellement on est aux alentours de 65-70% de patients Covid, on n'a pas cette pression permanente qu'on avait d'avoir toujours des lits pleins". Les données de Santé publique France comptent 598 hospitalisations et 93 patients en réanimation dans le département. Il y a du progrès mais la pression reste plus forte qu'ordinaire notamment parce que le virus anglais, plus contagieux de 50%, circule toujours. "Lors du premier confinement 10 personnes en contaminait 7. "Actuellement 10 personnes en contaminent entre 9 et 10. Il faut faire plus d'efforts pour limiter sa transmission.", a expliqué Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'université de Montpellier.

10:27 - Les indicateurs infléchissent : "On s'oriente vers un plateau ou une pente très douce" "Les indicateurs, y compris hospitaliers, ont légèrement infléchi leur courbe, cela n'augmente plus. On est plutôt sur un plateau", observe l'épidémiologiste Pascal Crépey sur BFMTV. La situation devrait s'améliorer, la saison printanière semble moins propice à la circulation du virus et couplée à la vaccination il y a de quoi être optimiste sur l'évolution de l'épidémie dans les prochains mois. Le spécialiste nuance toutefois : "Tout cela montre que ces mesures de confinement ont un impact, malheureusement cela montre qu'il n'est pas aussi fort que l'impact des premiers confinements et on s'oriente vers un plateau ou une pente très douce vis-à-vis de la descente des courbes épidémiologiques." Et d'ajouter : "L'assouplissement des mesures devra être vraiment très léger si on veut rester sur une pente descendante parce que les situations restent très fragiles. Il va falloir être vraiment très précautionneux ou rajouter des éléments qui permettront de contrôler l'épidémie et les nouvelles infections."

10:09 - Avancer le couvre-feu en Guyane Le Conseil scientifique recommande d'avancer le couvre-feu à 17h au lieu de 19h en Guyane, en plus de déployer un dispositif de dépistage conséquent pour les Guyanais voyageant vers la métropole ou les Antilles. Le territoire enclavé dans le nord du Brésil est en proie au variant brésilien avec 82,4% de cas selon le rapport du Conseil.

09:59 - Les conclusions du conseil scientifique sur le variant brésilien "In vitro, les anticorps induits par les vaccins ARNm (Pfizer et Moderna) et adénovirus (Astra-Zeneca) chez les sujets vaccinés neutralisent le variant BR-P1 quand ils sont à un titre élevé. Par contre, lorsque le titre d’anticorps est bas, il y a une perte nette de la neutralisation", juge le conseil scientifique dans son dernier avis. "In vivo, des observations en petit nombre montrent des infections à variant BR-P1 chez des sujets âgés vaccinés par le vaccin Pfizer au Brésil et au Chili sans une évaluation globale du phénomène". Le conseil scientifique donne un chiffre important sur le niveau de protection du variant par les vaccins. "In vivo, dans des groupes d’âge plus jeune, et chez des personnes ayant eu une vaccination complète 2 doses, il apparait que la protection induite par le vaccin CORONAVAC est de 51% (données non publiées du Chili)".

09:50 - Le variant sud-africain plus dangereux que le variant brésilien ? C'est l'une des clés de la situation sanitaire actuelle : les variants peuvent-ils rendre moins efficaces les vaccins déjà homologués ? "Le variant BR-P1 (brésilien, ndlr) présente un risque d’échappement immunitaire comme le variant sud-africain, mais a un moindre niveau", juge le conseil scientifique dans son dernier avis du 16 avril. "En effet, parmi les mutations d’échappement que ces deux virus présentent, le variant sud-africain en a au moins une de plus, ce qui en fait celui qui présente le plus grand risque, supérieur au BR-P1". Le conseil scientifique conclut : "Il semble que la protection croisée entre les différents variants reste excellente."

09:45 - Quel effet des vaccins sur le variant brésilien ? C'est l'une des inquiétudes majeures nées de l'apparition des variants, notamment sud-africain et brésilien : les vaccins testés sur les souches originales du Covid-19 sont-ils toujours efficaces ? Dans son dernier avis publié le 16 avril, le conseil scientifique donne plusieurs indications. "Le variant BR-P1 (nom du variant brésilien) n’est qu’incomplètement inhibé par des anticorps de sujets infectés par le virus historique, comme des données de réinfection à Manaus le montrent. En effet, probablement 15-30% des cas à Manaus seraient des réinfections. Toutefois, les données de séroprévalence sont très discutables, ayant probablement conduit à surestimer la réelle circulation des virus historiques. Il faut considérer qu’il restait un fort potentiel pour la diffusion du virus, et que seulement pour une petite part d’entre eux, il y a eu des cas de réinfection."

09:38 - Une étude française rassurante au sujet du variant brésilien "Une étude sérologique récente réalisée en France semble montrer une protection croisée des anticorps générés lors des infections par les lignages européens classiques tant vis-à-vis du variant britannique que du variant BR-P1(variant brésilien)", explique le conseil scientifique dans son dernier avis. "Toutefois, on ne connait pas la durée de l’immunité neutralisante sur le variant BR-P1 des anticorps induits par des infections avec les virus des lignages européens classiques ou par le variant UK." Les anticorps générés par l'inoculation des vaccins seraient donc efficaces sur ces variants mais pour une durée encore inconnue...

09:31 - Quelle est la circulation du variant brésilien en France ? Alors que la situation au Brésil inquiète particulièrement, que disent les derniers chiffres sur la circulation du variant brésilien du Covid-19 en France ? "Actuellement, aucun signal d’une évolution particulière du variant BR-P1 n’a été observé à ce jour", indique le conseil scientifique dans son dernier avis. En effet, il est présent en toute petite quantité en France (voir les enquêtes Flash et l’enquête APHP/ANRS), autour de 0,3% des nouvelles infections au 30 mars 2021. Au total, la détection de ce variant en France métropolitaine est marginale".

09:24 - Dominique Costagliola appelle à des mesures avant la réouverture des écoles Dominique Costagliola, épidémiologiste, directrice de recherches à l'Inserm, a également pointé la situation sanitaire dans les écoles. Il ne faut peut-être pas "laisser les écoles fermées jusqu'à la fin du mois de juin, mais il faudrait avoir pris des mesures sur l'aération qui permettent de limiter les risques", a-t-elle jugé ce lundi matin au micro de France Inter. Dominique Costagliola a affiché son scepticisme quant au protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, "allégé par rapport à celui que l'on avait avant. Il n'y a aucune logique à cette décision."

09:15 - "Rien ne laisse espérer une embellie proche", juge une épidémiologiste "Rien ne laisse espérer une embellie proche", a estimé ce lundi matin l'épidémiologiste Dominique Costagliola, invitée de France Inter. "Je ne vois pas comment espérer une réelle baisse massive d'ici fin mai", a-t-elle également jugé, avant de revenir sur les derniers chiffres. "Nous sommes sur un plateau haut, il n’y a pas de baisse notable, avec plus de 30 000 cas par jour. On ne peut pas extrapoler une baisse quelconque."

09:07 - Le conseil scientifique recommande d'anticiper les commandes de vaccins efficaces sur les variants Dans son dernier avis publié le 16 avril, le conseil scientifique recommande aussi de se pencher sur les vaccins compatibles avec les variants, notamment le variant brésilien dit BR-P1. "Anticiper l’arrivée possible du variant BR-P1 à l’été dans les précommandes de vaccins ciblés sur les nouveaux variants qui pourraient être disponibles à l’automne, en particulier avec Moderna", figure ainsi parmi les recommandations de ce rapport.

09:01 - Un protocole strict recommandé par le conseil scientifique pour la reprise des vols Alors que la France a annoncé la suspension provisoire des vols depuis le Brésil, le conseil scientifique, qui juge par ailleurs cette mesure comme "une bonne chose", donne déjà un protocole strict pour la reprise des vols. "Quand les vols avec l’Amérique du Sud reprendront, il faudrait qu’ils soient limités aux passagers justifiant soit d’un retour en France pour des français vivant à l’étranger, soit pour des raisons impérieuses et limitées pour des ressortissants sud-américains souhaitant venir en France. Cette stratégie devrait être coordonnée au niveau européen", juge le conseil scientifique qui ajoute plusieurs conditions : "test PCR 48 heures avant le départ, isolement strict à l'arrivée, en milieu hôtelier si nécessaire, test PCR ou antigénique à 24 heures et à J8 après le retour."

08:55 - D'autres professions prioritaires pour la vaccination ? La ministre du Travail Elisabeth Borne entend proposer un "accès prioritaires" à la vaccination pour de nouvelles professions, en l'occurrence les éboueurs et conducteurs de bus âgés de plus de 55 ans. "On a des études qui nous montrent qu’ils ont été exposés", indique-t-elle ce lundi matin sur France Inter. Une réunion doit se tenir mardi avec les organisations patronales et syndicales.

08:52 - Des contrôles pour les voyageurs venus de pays exposés aux variants brésiliens et sud-africains A partir du 24 avril, la France imposera une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs venant de pays exposés aux variants brésilien et sud-africain. Il s'agit de l'Argentine, du Brésil, du Chili et de l'Afrique du Sud. Les forces de l'ordre seront amenées à effectuer des contrôles. "Les policiers et gendarmes effectueront les contrôles pour assurer la quarantaine des personnes arrivant des pays ciblés par les mesures sanitaires", assure le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, interrogé ce lundi par Europe 1.