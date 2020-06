DIRECT. Coronavirus en France : des bilans positifs, mais encore des appels à la prudence

CORONAVIRUS. Les bilans positifs s'enchaînent dans les hôpitaux français, mais de nombreux professionnels de santé appellent à la prudence, alors que débute la phase 2 du déconfinement ce mardi... Les infos en direct.

11:10 - La seconde vague, "rien ne suggérait qu'elle devait arriver" Yonathan Freund, urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, a répondu aux questions du Point et notamment sur la seconde vague épidémique, redoutée par certains mais dont les effets ne se font pas encore sentir. "La seconde vague était, certes, redoutée, mais rien ne suggérait qu'elle devait arriver. Il n'y a pas de deuxième vague, et il n'y en aura pas cet été", tranche-t-il. Malgré la présence en nombre de foyers épidémiques, le coronavirus confirme, selon Yonathan Freund, son "évolution en cloche". Cela revient à dire que le virus a connu une évolution, un pic, puis une décrue. "Les raisons sont principalement la possible saisonnalité du virus, qui n'aime pas le chaud et le temps sec, ainsi que l'immunisation de la population qui freine beaucoup sa circulation", explique-t-il. 10:50 - Le point sur le protocole sanitaire dans les écoles Invité ce mardi matin sur BFMTV, Jean-Michel Blanquer a fait le point sur le protocole sanitaire en vigueur à l'école, alors que l'ensemble des établissements scolaires doivent rouvrir avec la phase 2 du déconfinement. Le ministre de l'Education a fait savoir que ce protocole n'allait pas être allégé d'ici aux vacances, mais il a également indiqué qu'il espérait qu'il soit allégé pour la rentrée de septembre. 10:41 - L'application StopCovid disponible ce mardi midi Cédric O, secrétaire d'Etat au Numérique, l'annonce : StopCovid sera disponible au téléchargement ce mardi à midi. Il s'agit d'une application de traçage sur la base du volontariat, permettant à son utilisateur d'indiquer sa contamination s'il l'apprend et ainsi prévenir les autres utilisateurs qu'il a croisés dans les deux semaines précédant sa contamination. "On a besoin qu’un maximum de gens l’ait", a fait savoir Cédric O, assurant surtout viser "les personnes qui vivent dans les villes parce que ce sont elles qui font circuler le virus". 10:16 - "Le gouvernement pas responsable du reflux de l'épidémie" selon Le Pen Invitée ce mardi matin sur France 2, Marine Le Pen a estimé que le gouvernement n'était "pas responsable du fait que l'épidémie reflue grâce à deux mois de confinement, qui a été un sacrifice considérable", évoquant "des conséquences sociales et économiques très lourdes". Un confinement rendu obligatoire, selon la présidente du Rassemblement national, parce que "la phase d'endiguement de l'épidémie a été ratée, à la différence d'autres pays qui ont eu un confinement plus léger". 10:00 - Comment fonctionne l’anakinra, potentielle solution face au coronavirus ? Véritable espoir dans la lutte contre le coronavirus, l'anakinra, qui n'est autre qu'un médicament bien connu des rhumatologues, fait aujourd'hui parler de lui. Mais comment fonctionne-t-il ? Le but de l’anakinra est de contrer l'"orage cytokinique", "une réaction inflammatoire incontrôlée mise en cause dans les formes graves de pneumonie Covid-19, débouchant sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)", rapporte La Voix du Nord. 09:54 - La France, cinquième pays le plus touché par le coronavirus Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 6 258 474 cas de coronavirus ont été recensés dans le monde, pour 375 000 décès. Les Etats-Unis restent le pays ayant enregistré le plus de morts (105 160), alors que la France est cinquième de ce triste classement, avec 28 833 décès liés au Covid-19. Le Royaume-Uni (39 045), l'Italie (33 475) et le Brésil (29 937) complètent la liste.

Les derniers chiffres du coronavirus ont été dévoilés en ce début de soirée du lundi de Pentecôte. Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître. En réanimation, la pression sur les services continue de baisser. La mortalité affiche toutefois 31 décès de plus à l'hôpital, soit 28 833 morts depuis le début de l'épidémie.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 101738 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 89 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 9 admissions en réanimation.

Santé Publique France indique très clairement qu'il n'y a pas de "signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie". Les réseaux de médecins hospitaliers et les dispositifs mis en place pour faire remonter les chiffres de nouveaux cas de contaminations vont dans le même sens : depuis plus de 7 semaines désormais, les indicateurs épidémiologiques du Covid en France sont bons. Le dernier bilan hebdomadaire confirme la tendance positive des données hospitalières et des établissements médico-sociaux : le "taux de positivité des tests virologiques" est en France de 1,9% ; le nombre de cas positifs par semaine pour 100 000 habitants est de 6,14. Enfin, le "R", qui représente le nombre de personnes contaminées par chaque malade, est actuellement de 0,77, ce qui signifie qu'un malade contamine en moyenne moins d'une personne en France, signe que l'épidémie est bien en recul. En mars dernier, cet indice avait atteint plus de 2,5.

Attention toutefois : si l'épidémie semble maîtrisée dans la métropole, la situation est encore préoccupante à Mayotte et en Guyane. Par ailleurs, les virologues insistent et alertent encore sur ce point : le virus n'a pas disparu, il est encore présent sur le territoire français et circule toujours, même s'il ne parvient plus à s'étendre comme en mars. Pour avoir une meilleure vision de la situation, il faut attendre encore un peu pour évaluer la situation en médecine "de ville", puisqu'il n'y a pas de données centralisées au niveau national pour le moment. Il faut aussi attendre le résultat de travaux menés par des experts sur la manière dont s'affaiblit le Covid-19 et sur la manière dont il pourrait resurgir. Faut-il attendre un vaccin pour mettre fin à la menace ? La population a-t-elle développé des formes d'immunité encore inexplicables ? Faut-il compter sur une résurgence après l'été ? Toutes ces questions, encore sans réponse, appellent à la prudence.