"DIRECT. Coronavirus en France : malgré une hausse des hospitalisations, le Covid "décline""

10:20 - Daramanin ne veut pas ouvrir la vaccination à tous dès à présent

Interrogé sur Radio classique, le ministre de l'Intérieur ne souhaite pas que la France ouvre dès à présent la vaccination à toutes et à tous. "Ce sont soit des personnes âgées, obèses, qui ont des comorbidités, qui sont les plus touchées et qui meurent le plus […] Il faut d’abord accepter l’idée de plus vacciner ceux qui sont concernés par la possibilité de mourir du Covid."