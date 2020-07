"Direct. Coronavirus en France : Bretagne, Mayenne, Nouvelle-Aquitaine... Les dernières infos"

CORONAVIRUS. La situation du coronavirus en France continue de préoccuper les autorités sanitaires alors que plusieurs points chauds, avec des clusters multiples et des indicateurs en hausse se confirment en Mayenne, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi désormais en Bretagne...

Le coronavirus en France voit désormais clairement sa circulation augmenter comme l'a pointé Santé publique France il y a une semaine et comme plusieurs signaux le confirment localement depuis. Le port du masque obligatoire en France dans les lieux publics clos, qui devait entrer en vigueur le 1er août selon les termes d'Emmanuel Macron le 14 juillet, a été avancé à la semaine prochaine. Il est déjà obligatoire dans plusieurs communes de Mayenne où la situation est particulièrement tendue, ou encore sur certains marchés du Finistère, la Bretagne étant elle aussi sous surveillance depuis ce vendredi. Le ministre de la Santé a reconnu hier sur France Inter que "des signaux faibles de reprise épidémique" étaient constatés, notamment via une augmentation des appels à SOS Médecins ou au SAMU pour suspicions de Covid-19, ou encore du nombre d'admissions à l'hôpital dans certains hôpitaux parisiens. Taux de reproduction du virus, taux d'incidence, nombre de clusters, frémissements dans les urgences ou les hôpitaux... Selon les zones, ce ne sont pas toujours les mêmes indicateurs qui inquiètent mais tous dressent un tableau préoccupant pour les jours à venir et pour les vacances d'été qui débutent.

Ce vendredi 17 juillet, c'est de Bretagne que vient l'alerte sur un potentiel redémarrage du coronavirus. L'indicateur qui préoccupe sur place est le taux de reproduction (le fameux "R"), passé à 2,6 dans la région selon l'Agence régionale de santé. Cela signifie qu'un malade du Covid-16 contamine en moyenne 2,6 autres personnes en Bretagne ou, en d'autres termes, que pour 10 malades aujourd'hui, ce sont 26 autres personnes qui seront bientôt contaminées. Cet indicateur a été gonflé par le nombre de cas testés positifs au Covid-19, en augmentation. Le communiqué de l'ARS indique que 110 nouveaux cas confirmés par test PCR ont été comptabilisés entre le 10 et le 15 juillet en Bretagne, portant le nombre de cas dans la région à 3137 depuis la fin février. L'Ille-et-Vilaine est le département le plus touché avec 785 cas (+30), devant le Morbihan à 734 cas (+2), le Finistère où ils augmentent fortement avec 703 cas dont 48 de plus ces derniers jours et les Côtes-d’Armor avec 683 cas (+13). Ces chiffres pourraient rapidement se traduire par une augmentation des hospitalisations, alors que "seulement" trois patients sont actuellement en soins intensifs et 73 autres hospitalisés. "Le respect des gestes barrières reste la meilleure des protections et permet de limiter et de rompre les chaînes de contamination", rappelle l’ARS dans son communiqué qui assure que "chacun doit poursuivre ses efforts durant cette période estivale", y compris les personnes n'ayant pas ou peu de symptômes.

Depuis plusieurs jours déjà, la Mayenne fait l'objet d'une vigilance accrue de la part des autorités sanitaires après l'apparition de plusieurs foyers de contaminations, dont un diffusé au-delà des premiers cas contacts, dans la population. Ce jeudi 16 juillet, le département a largement dépassé le seuil d'alerte avec 58,9 nouveaux cas pour 100 000 habitants détectés en 7 jours. Une grande campagne de dépistage est en cours dans le département. Le 16 juillet, 3700 tests avaient été effectués en trois jours, sur les sites de Laval et L'Huisserie. Deux autres sites de test devaient être ouverts prochainement, un à Château-Gontier et un autre à Mayenne. Le taux de positivité aux derniers tests sur cas suspects était de 5,57% le 12 juillet et le taux de reproduction (R) de 1,5 le 14 juillet, des chiffres relativement élevés. Le ministre de la Santé a estimé que la situation était "problématique" désormais, avec 382 cas confirmés, soit 163 de plus en une semaine. La progression du virus commence d'ailleurs à se sentir dans les urgences et les hôpitaux. La Mayenne a enregistré 1324 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sur 10 000 passages au total le 15 juillet, un des niveaux les plus élevés de France. On dénombre actuellement 15 hospitalisations, dont deux en réanimation. La préfecture a imposé, dès ce jeudi, le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, dans 6 communes du département.

Jeudi 16 juillet, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a publié un communiqué pour pointer publiquement "l'évolution inquiétante" de la propagation du coronavirus dans la région. L'ARS regrette un "manque d’application des gestes barrières" qui pourrait conduire à "une reprise active de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine, région, de surcroît, très touristique". 10 clusters sont recensés en Nouvelle-Aquitaine, alors que vendredi 10 juillet, 3 seulement avaient été identifiés. Bordeaux, Brive et Châtellerault sont particulièrement touchées. Six foyers sont liés à des "événements privés" comme des fêtes ou des mariages, et deux sont issus d'un "réseau familial élargi" dans le département de la Vienne, précise l'ARS qui porte l'attention sur ce type d'événement. Le département de la Gironde est désormais en "vulnérabilité modérée", touché par "une évolution défavorable des indicateurs de santé". Le nombre de reproduction effectif inquiète (1,37 selon le dernier pointage). Les autres indicateurs restent pour l'instant dans les niveaux acceptables. La Gironde a enregistré jeudi 3 nouvelles hospitalisations dont une en réanimation.

A Paris, la situation est aussi surveillée de près. "Nous voyons environ un patient infecté par le Covid par jour pris en charge dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat, alors que c’était un par semaine après le déconfinement", constatait en début de semaine Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’établissement, dans Le Monde. Du côté des données cette fois, on dénombre 27 foyers de contamination encore actifs en Ile-de-France, dont 8 à Paris même selon les informations de l'ARS datées du 15 juillet. Le bilan d'hier faisait état de 6 morts dans l'ensemble de la région, 238 personnes en réanimation (dont trois nouvelles hier) et 3226 personnes hospitalisées (dont 5 nouvelles hier). 11,3 personnes sur 10 000 habitants ont été contaminées à Paris sur les 7 derniers jours,

A Marseille aussi, les autorités constatent une reprise "modérée" du coronavirus selon un communiqué de l'ARS de PACA publié ce jeudi. Sont évoquées une légère hausse des cas de contamination, une augmentation du nombre de "cas contacts avérés" et un frémissement au niveau des hospitalisations. Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dernières données disponibles font état d'un taux d'incidence de 9,4 pour 10 000, proche du premier palier de vigilance (10), 621 actes SOS médecins pour suspicion de Covid-19 sur 10 000, 9 nouvelles hospitalisations hier dont deux en réanimation. Ce mercredi, Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l’hôpital Nord de Marseille, s'était montrée très préoccupée sur BFMTV : "Nous sommes alertés par un petit frémissement de l'augmentation des cas sur l'ensemble du territoire marseillais. Lorsqu'on suit les chiffres publiés, on se rend compte qu'il y a une petite croissance des cas", avait-elle indiqué.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapportés au nombre d’habitants. On note que ce taux est très nettement plus élevé en Mayenne et en Guyane. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Voici les taux de reproduction du Covid-19 par région, communiqués par Santé Publique France le 9 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s'agit d'une estimation, sur les 7 derniers jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Le ministère de la Santé précise que "cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)".

