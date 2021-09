"DIRECT. Coronavirus en France : Moins de 10 000 cas recensés vendredi"

COVID. Ce vendredi, le nombre de cas journaliers est passé sous la barre des 10 000. Vendredi dernier, on recensait 13 000 cas de Covid-19 en France. La circulation du virus poursuit sa décrue. Les infos.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Passé sous la barre des 10.000, le nombre de contaminations au Covid-19 poursuit sa lente décrue, tandis que les hospitalisations liées à la maladie restent contenues, selon les chiffres de Santé publique France publiés vendredi. à retrouver en bas de cette page.

Dans les hôpitaux, 10.115 patients atteints du Covid sont actuellement pris en charge (contre 10.323 jeudi), dont 2.151 dans les services de soins critiques (2.195 la veille), qui accueillent les cas les plus graves.

Sur le front de la vaccination, 49.540.420 personnes ont reçu au moins une injection (soit 73,5% de la population totale) et 46.428.107 personnes ont désormais un "schéma vaccinal complet" (soit deux doses, soit une seule pour les personnes déjà infectées par le Covid ou ont reçu le vaccin Johnson), ce qui représente 68,9% de la population totale, selon la DGS.

15:00 - Les vaccins protègent contre les formes sévères du Covid liées au variant Delta selon une étude américaine Les personnes entièrement vaccinées ont 11 fois moins de chances de mourir du Covid et 10 fois moins de chances d'être hospitalisées depuis que le contagieux variant Delta est devenu la souche principale du virus aux Etats-Unis, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires américaines. Les données issues de trois articles publiés par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays, soulignent unanimement l'efficacité continue des vaccins anti-Covid contre les formes sévères du virus. 14:26 - Hausse de 346% de la mortalité en Polynésie au mois d’août La Polynésie française a connu au mois d'août 2021 un nombre de décès, toutes causes confondues, 4,5 fois plus élevé que la moyenne mensuelle entre 2015 et 2019, selon les chiffres provisoires de l'Institut de la Statistique en Polynésie Française (ISPF) à paraître mardi. Le variant Delta s'est rapidement propagé à partir de fin juillet, dans une population polynésienne peu vaccinée, après six mois de faible circulation du virus. L'Institut de la Statistique recense 590 décès entre le 1er et le 31 août. L'augmentation de la mortalité est liée à l'épidémie, mais aussi à ses effets indirects: la prise en charge des autres pathologies est moins efficace en raison de la saturation des services de soins. La Direction de la Santé locale recensait vendredi 551 décès liés au Covid en Polynésie depuis le début de l'épidémie, mais elle ne tient pas compte des décès survenus à domicile. Son bilan quotidien faisait état de 13 nouveaux décès en 24 heures. Les hospitalisations sont en recul mais restent très au-dessus des capacités normales des structures sanitaires: 295 Polynésiens sont hospitalisés pour Covid-19, dont 51 en réanimation. 13:00 - Bilan de la journée de vendredi 10 septembre 2021 Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct l'actualité du Covid-19 en France. Ce vendredi 10 septembre, 9.966 cas de contamination ont été enregistrés contre plus de 10.900 jeudi et plus de 12.800 mercredi. A titre de comparaison, on recensait plus de 13.400 nouveaux cas vendredi dernier. 81 personnes ont succombé au Covid-19 lors des dernières 24h.

Le dernier bilan, daté du vendredi 10 septembre 2021, fait état de 9 966 cas en 24 heures, soit 1 003 cas de moins qu'hier et 3500 de moins que vendredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 10 726 cas contre 11 226 hier. 80 décès sont à déplorer en 24 heures, hors Ehpad, soit 23 de moins qu'hier et 14 de moins que vendredi dernier. Enfin, du côté des hospitalisations, 505 admissions ont été recensées, soit 49 de moins qu'hier et 119 de moins comparé à vendredi dernier. 135 admissions en réanimation sont comptabilisées, soit 4 de moins qu'hier et 24 de moins que vendredi dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 887 791 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 966 de plus

216 993 cas en Ehpad, soit 157 de plus depuis mardi

115 457 décès au total (Ehpad compris), soit 94 de plus

88 701 décès à l'hôpital, soit 80 de plus

26 756 décès en Ehpad, soit 14 de plus depuis mardi

10 115 personnes actuellement hospitalisées, soit 208 de moins

2151 personnes actuellement en réanimation, soit 44 de moins

505 nouveaux admis à l'hôpital (-49) et 135 en réanimation (-4)

413 880 personnes sorties de l'hôpital, soit 607 de plus

Taux de positivité des tests : 2,26%, soit 0,08 point de moins

Taux d'incidence : 121,22 cas/100 000, soit 7,05 points de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 35, du 30 août au 5 septembre, la circulation du coronavirus en France diminue toujours sur l'ensemble du territoire et tend à s'améliorer dans les Outre-mer même si la situation reste encore préoccupante notamment à Mayotte. En métropole, c'est en région PACA et Occitanie que les indicateurs sont les plus élevés et ne baissent pas.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 137 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente.

La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 35, avec 20% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 4 248 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 1 022 en services de soins critiques (baisse de 14%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.