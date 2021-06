"Direct. Coronavirus en France : moins de 2400 patients en réa mais un appel à la vigilance"

CORONAVIRUS. Les chiffres sont bons, mais le gouvernement poursuit sa pédagogie en faisant de nombreux appels à la vigilance pour continuer à respecter les gestes barrières.

11:03 - Un nouveau clip pour la vaccination mis en ligne Pour "fêter" la seconde étape du déconfinement, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé a diffusé un tout nouveau clip pour la vaccination. À chaque vaccination c’est la vie qui reprend. Faisons nous tous vacciner maintenant. pic.twitter.com/pd5n1dWPGE — Olivier Véran (@olivierveran) June 9, 2021 09:59 - Emmanuel Macron : "Continuons à respecter protocoles et gestes barrières" Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron s'est également réjoui de la troisième étape du déconfinement mais comme son porte-parole, la prudence est toujours le maître mot. Nous y sommes !



S’asseoir à la table d’un restaurant.

S’évader le temps d’un spectacle.

Vibrer à l’unisson dans des gradins.

Retourner à la salle ...



Cette vie nous avait tant manqué !

Pour que cette reprise soit durable, continuons à respecter protocoles et gestes barrières. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2021 09:52 - Attal : "La situation sanitaire nous permet d'être confiants" Invité de la matinale d'Europe 1, le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a fait part de sa grande confiance sur les jours à venir tout en appelant à la prudence. "Aujourd’hui la situation sanitaire nous permet d’être très confiants sur les semaines à venir, dit-il, prudent toutefois. Nous devons rester vigilants. (…) Cette épidémie nous a appris à être très humbles."

Le coronavirus poursuit son recul en France avec 6 018 nouveaux cas positifs d'après le bilan de ce mardi 8 juin. Cela représente 4 854 cas de plus qu'hier et 3 830 de moins que mardi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 6 109 cas contre 6 656 hier, soit 3622,71 de moins que la semaine dernière. Concernant les décès, 72 de plus sont à déplorer ce mardi (hors Ehpad). Soit 8 de plus qu'hier et 65 de moins que mardi dernier. Enfin, concernant les admissions à l’hôpital, 405 personnes ont été admises en 24h, soit 22 de plus que la veille et 191 de moins comparé à mardi dernier. Le détail des chiffres ci-dessous :

5 719 935 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6 018 de plus

110 137 décès au total (Ehpad compris), soit 75 de plus

83 708 décès à l'hôpital, soit 72 de plus

26 429 décès en Ehpad, soit 3 de plus depuis vendredi

13 984 personnes actuellement hospitalisées, soit 339 de moins

2394 personnes actuellement en réanimation, soit 78 de moins

405 nouveaux admis à l'hôpital (+22) et 106 en réanimation (+9)

375 569 personnes sorties de l'hôpital, soit 660 de plus

Taux de positivité des tests : 2,3%, soit -0,09 point(s) de moins

Taux d'incidence : 68,66 cas/100 000, soit -3,62 point(s) de moins

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.