"DIRECT. Coronavirus en France : moins de contaminations, des améliorations à l'hôpital et à l'école ?"

COVID. La baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 se poursuit et la situation est maitrisée à l'hôpital malgré les 33 000 patients admis. La situation sanitaire semble s'améliorer à l'école et un nouveau protocole est en discussion ce mardi 7 février.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les indicateurs sanitaires sur l'épidémie de Covid-19 vont dans le sens d'une embellie et confirment la tendance à la levée des restrictions. Le gouvernement réfléchit d'ailleurs à un nouveau protocole sanitaire dans les écoles à compter de la rentrée des vacances d'hiver alors que vendredi plus de 16 000 classes étaient fermées en France. Le ministère de l'Education et les syndicats du secteur se réunissent ce 7 février pour discuter des allègements à venir.

Les nouvelles contaminations au Covid-19 en France sont de moins en moins nombreuses, 155 439 cas supplémentaires ont été enregistrés dimanche 6 février. D'autres indicateurs sanitaires témoignent d'une amélioration à l'instar du taux d'incidence qui passe à 2 800 cas pour 100 000 habitants, soit moins 170 points en 24 heures. Pour un bilan détaillé des chiffres du Sars-CoV-2 en France, vous pouvez consulter notre article dédié.

La situation sanitaire se décante aussi à l'hôpital. Les admissions restent nombreuses et Santé publique France dénombre un total de 33 027 malades du Covid-19 pris en charge à l’hôpital. En revanche, les entrées en soins critiques continuent de baisser avec moins de 3 600 malades admis en services de réanimation.

08:40 - 902 admissions supplémentaires à l'hôpital en 24 heures Pour la seule journée du 6 février, ce sont 902 admissions supplémentaires de patients Covid à l'hôpital qui ont été décomptées en France. C'est 914 de moins que la veille et 188 de moins que le dimanche précédent. En outre,106 nouvelles admissions de personnes positives au coronavirus ont été recensées, soit 119 de moins que la veille et de 9 de moins que le dimanche précédent. 08:25 - 155 439 nouveaux cas positifs hier Avec 155 439 cas positifs au coronavirus en France ce dimanche 6 février, soit 94 009 cas de moins que le dimanche précédent, la moyennes des contaminations quotidiennes passe à 242 900 infections, contre 256 330 la veille.

Voici le dernier bilan du coronavirus en France selon les données actualisées quotidiennement par Santé publique France et disponibles sur Data.gouv. Chiffres au 6 février 2022 :

155 439 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) de plus

132 506 décès au total (Ehpad compris), soit 129 de plus

105 103 décès à l'hôpital, soit 129 de plus

33 027 personnes actuellement hospitalisées, soit 160 de plus

3 577 personnes actuellement en réanimation, soit 29 de moins

902 nouveaux admis à l'hôpital (-914) et 106 en réanimation (-119)

527 202 personnes sorties de l'hôpital, soit 593 de plus

Taux de positivité des tests : 33,56%, soit -0,29 points de moins

Taux d'incidence : 2800,18 cas/100 000, soit -170,21 points de moins

Les chiffres de Santé publique France sont à nuancer. Il faut distinguer les patients hospitalisés pour Covid-19 et avec Covid-19 (les chiffres actuellement donnés). Même chose pour les décès : si, par exemple, Santé publique France (SPF) rapporte 5 000 décès de personnes positives au coronavirus en France entre le 1er décembre 2021 et le 9 janvier 2022, dont 383 imputés au variant Omicron, ces chiffres sont à observer avec prudence, indique Libération. Effectivement, sur la seule période du 10 au 16 janvier, 26% des patients positifs au Covid-19 avaient été admis pour une autre pathologie que le Sars-CoV-2. 13% des personnes positives au Covid-19 admises en soins critiques et 8% des personnes positives admises en réanimation sont dans le même cas.

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 3 février, "la circulation du SARS-CoV-2 a ralenti sur le territoire national avec un taux d’incidence en baisse de 8%" en semaine 04 (24-30 janvier). Pourtant "la pression sur les hôpitaux demeurait forte avec des indicateurs hospitaliers toujours à des niveaux très élevés".

En métropole, le taux d’incidence corrigé diminue en semaine 04 et passe à 3 460 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 3 747 en S03, soit -8%). Il était le plus élevé chez les plus de 70 ans (1 073, +11%) mais aussi chez les 80-89 ans (988, +15%) et les plus de 90 ans (1 667, 19%). Il a cependant diminué chez les 10-19 ans (6 212; -9%). En outre, le taux de dépistage était en baisse dans l’ensemble des classes d’âge, en particulier chez les 10-19 ans (-17%) et les 0-9 ans (-18%). Le taux de positivité, quant à lui, était en haute dans dans toutes les classes d'âge.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.